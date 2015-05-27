السجينة !!

لم أجد ما أقتبسه من هذه الكلمات

فكلها يبكي دماً

الله يسامحك يا والدي الله يسامحك

هذه حياة التي فاتها القطار

وحياة من إستعجل والدها في زواجها

فلم تلبث الا اشهر في بيت زوجها

ثم عادت لتكمل ما تبقى من حياتها كباقي من فاتهن قطار الزواج

أبكتني كلمات هذه الطيبه أسأل الله أن يرزقها ببيت في الجنة

وزوج وأطفاال

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بارك الله فيكم أخي الكريم على هذه الكلمات المؤلمة

دمت بحفظ الله​