السجينة !!

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,927
النقاط
191
العمر
34

السجينة !!
بعد أن كبرت سنها؛وفاتها قطار الزواج بسبب جناية والدها الظالم؛الذي ضيع الأمانة؛وتعسف في تزويجها لتعيش كباقي النساء؛تنشئ بيتاً؛ وتحتضن طفلاً؛ وقفت متحسرةً؛ ثم تأوهت.. فكانت هذه الكلمات:


أبي..كنتُ يوماً أعيش الحنــان
وأحمل حُلمـاً بقلـبي الصغيـرْ
أقوم أناجـي طيـور الصبــاح
وأغفـو طويـلاً بحُلمٍ كبيــرْ
كبـرتُ وتاهـت بيَ الأمنيـات
وأبصرتُ عمـري أمامـي يطيرْ
ظمئتُ فلـم ألقَ غيـر السـراب
وتهتُ ولـم أدر أيـن المسيــرْ
لقد كنـت أحلُـم مثل البنـات
ببيتٍ سعيدٍ وطفـلٍ صغيـــرْ
فأغمر طفلـي بفيـض حنـاني
وترفل بنـتي بثـوبٍ حـريـرْ
أبي..قد ركبتُ بحـورَ الأمــاني
فعدتُ بجرحٍ وقلـبٍ كسيــرْ
سجنتَ فؤادي بحصـنٍ منيــعٍ
وقطّعتَ دوني جميــعَ الجسـورْ
إذا جاء شخصٌ يريـد زواجي
تهيـجُ جنـوناً وتُبـدي النفـورْ
فهذا كبيــرٌ وذاك صغيــرٌ
وهـذا طـويلٌ وذاك قصيــرْ
فأعرَضَ عني الرجـالُ وصارت
حياتي شقـاءً وسـاء المصيـرْ
أتوق لكلْمةِ"مـامـا" كما قدْ
تشوّقَ للضـوءِ شخصٌ ضـريرْ
وزوجٍ يؤانس وحشـةَ روحي
ألستَ تحـسُّ بهذا الشعــورْ؟!
أبي..قد ذبُلـتُ وضاع شبابي
ولا زلتَ تلهـو بكـل سـرورْ
كأنك ما قـد ظلمـتَ فتـاةً
تئن وتبكـي لسـوء الأمــورْ
فماذا عسى أن تقـولَ إذا مـا
بُعثتَ إلى الله يـوم النشــورْ ؟
أئنُّ وأشكـو إلى الله حـالـي
فنعم المعـينُ ونعم النصيـــرْ
4/11/1426هـ ؛ 6/12/2005م.


المصدر ...موقع الشيخ سالم العجمي حفظه الله
 
خ

~خفة روح~

:: عضو متألق ::
إنضم
26 سبتمبر 2014
المشاركات
4,246
النقاط
191
العمر
20
رد: السجينة !!

روعة كلمات في القمة شكرا
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,023
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
رد: السجينة !!

لم أجد ما أقتبسه من هذه الكلمات
فكلها يبكي دماً
الله يسامحك يا والدي الله يسامحك
هذه حياة التي فاتها القطار
وحياة من إستعجل والدها في زواجها
فلم تلبث الا اشهر في بيت زوجها
ثم عادت لتكمل ما تبقى من حياتها كباقي من فاتهن قطار الزواج
أبكتني كلمات هذه الطيبه أسأل الله أن يرزقها ببيت في الجنة
وزوج وأطفاال
....
بارك الله فيكم أخي الكريم على هذه الكلمات المؤلمة
دمت بحفظ الله​
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,927
النقاط
191
العمر
34
رد: السجينة !!

قال سكون الفجر:
لم أجد ما أقتبسه من هذه الكلمات
فكلها يبكي دماً
الله يسامحك يا والدي الله يسامحك
هذه حياة التي فاتها القطار
وحياة من إستعجل والدها في زواجها
فلم تلبث الا اشهر في بيت زوجها
ثم عادت لتكمل ما تبقى من حياتها كباقي من فاتهن قطار الزواج
أبكتني كلمات هذه الطيبه أسأل الله أن يرزقها ببيت في الجنة
وزوج وأطفاال
....
بارك الله فيكم أخي الكريم على هذه الكلمات المؤلمة
دمت بحفظ الله​
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وفيكم بارك الله ..نسال الله العفو والعافية
 
MiriRina

MiriRina

:: عضو فعّال ::
إنضم
16 جويلية 2014
المشاركات
1,690
النقاط
111
رد: السجينة !!

بارك الله فيك
 
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