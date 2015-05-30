حنين إلى طيبة ... ​

إني هجرتك لا بغضاً ولا قالــي

ولم أحبِّذُ يوماً عنك ترحــالي ​

حبيبتي قد سكنْت القلب من صغرٍ

حتى كبرْتِ فصرت حـملَ أثقالِ

حبيبتي لو علمتِ الحال بعدكـمو

همٌّ يـــزول وهمٌّ دون ترحالِ

تحــول الحالُ وانقضت بنا حممٌ

واستوطنت بين أركاني وأوصـالي

إن جئتُ أبقي وصالاًلم أجد أمـلا

أو جئتُ أبقي لقـاءً صاح عذالي

إني ذكرتُك يا سمراءُ في زمــن

لا يذكرُ المرءُ إلا الصاحبَ الغالي

ما كان ذنبيَ حين الجيشُ سار على

أشلاءَ جسمي وأنهـى كلَّ آمالي

تحزبوا ضدَّ أنصـارِ الحديثِ وقد

تقسموا بـين كــذابٍ ومحتالِ

ولفقوا تهماً للصـــادقين وهم

أولى بكل نقيــصٍ دون إكمالِ

حبيبتي ما بكينا فقـدنا وطــناً

ولا طمعنـا بأفواجٍ وأمــوالِ

لكن حزنّا على فقد الأحبةِ مـن

أبنـائك النجْبِ من أُسْدٍ وأبطالِ

أعني شيوخاً لنا قد فاض منهلُهم

عذباً سقى ساكنَ الأدنينِ والعالي

حبيبتي لم يكن همي الفراقُ ولـو



خيرتُ ما اخترْتُ إلا أنت منزالي



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لكن تكالب ضدي إسمُ داعيـة

يرى التخلصَ مني نوعَ إفضـالِ

يبدي لك اللينَ حتى إن رأى هدفاً



أبدى إليك سريعـاً وجهَ ختالِ



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وزاد همي غبـيٌّ يبتغي رشــداً

قد عاش عمراً بآصارٍ وأغـلالِ

حزبيـةٌ نقشت في قلبـه زمنـا

كيف العلاجُ لقلبٍ صادىءٍ بالي

مذبذبٌ يحسب التميــيعَ منقبةً

ويخذل الحقَّ في قــولٍ وأفعالِ

حبيبتي العذر لم أمنحْك مني سوى

قلبي وعقــلي وآهاتي وأمثالي

حتى إذا ما التقى الهيمـانُ فيك إذا

شاء الإلـهُ وأردى كيد أنـذالِ

أبثك الوجد مما كنت أكتمــه

لما بُليـتُ بطعانٍ وقتـــالِ ​