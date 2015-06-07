Silent Hill
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صباحكم - مسائكم
' لكل قلب عاقل ,
لكل نفس طيبه ‘
لكل مؤمن بقضاء الله و قدره ,‘
:up:
موضوع: ( الحُبْ فِي المرِيخْ - خاصهـ )||~
ــــــــــــــ:love01:ــــــــــــــــ
الحب جاي من المحبه ، و كل واحد عندو حبه
كاين لي تنبتله في قلبه ، :love01:
وكاين لي تجيه فالكبده :$
امالا الا كتبت متلومونيش ههه :d
ــــــــــــــ:love01:ــــــــــــــــ
و ما الحب الا للبطيخ الأولى :p *
( شكرا على التذكير ههه )
ــــــــــــــ:love01:ــــــــــــــــ
للتذكير : المخلوقه راهي افتراضيه برك :d
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