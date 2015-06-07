الحُبْ فِي المرِيخْ - خاصهـ |~

Silent Hill

Silent Hill

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
28 سبتمبر 2007
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TebesSa
#1

صباحكم - مسائكم
' لكل قلب عاقل ,
لكل نفس طيبه ‘
لكل مؤمن بقضاء الله و قدره ,‘

:up:
موضوع: ( الحُبْ فِي المرِيخْ - خاصهـ )||~
ــــــــــــــ:love01:ــــــــــــــــ
الحب جاي من المحبه ، و كل واحد عندو حبه ;)

كاين لي تنبتله في قلبه ، :love01:

وكاين لي تجيه فالكبده :$

امالا الا كتبت متلومونيش ههه :d
ــــــــــــــ:love01:ــــــــــــــــ
و ما الحب الا للبطيخ الأولى :p *
 ( شكرا على التذكير ههه )
ــــــــــــــ:love01:ــــــــــــــــ
للتذكير : المخلوقه راهي افتراضيه برك :d

 
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Silent Hill

Silent Hill

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
28 سبتمبر 2007
المشاركات
9,267
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3,119
النقاط
351
الإقامة
TebesSa
#2
رد: الحُبْ فِي المرِيخْ - خاصهـ |~



صباحكم - مسائكم
انا نقلك الزين ، :love01:

وانتِ افهمي قدرك ههه ...
 
Silent Hill

Silent Hill

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
28 سبتمبر 2007
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351
الإقامة
TebesSa
#3
رد: الحُبْ فِي المرِيخْ - خاصهـ |~


صباحكم - مسائكم
علبالك البارح طليت من المريخ :sport02:

شتك طلعلي المورال :love01:
و لطنسيون :d مع بعضاهم ههه ...
 
Silent Hill

Silent Hill

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
28 سبتمبر 2007
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9,267
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3,119
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351
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TebesSa
#4
رد: الحُبْ فِي المرِيخْ - خاصهـ |~


صباحكم - مسائكم
اجمل ما يشدني الى الحب :love01:

حياء النساء و وفاء الرجال ...
 
Silent Hill

Silent Hill

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
28 سبتمبر 2007
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النقاط
351
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TebesSa
#5
رد: الحُبْ فِي المرِيخْ - خاصهـ |~


صباحكم - مسائكم
قريت البارح في مصادر غير موثوقه :p خخخ

بل القيلوله تزيد فالرومنسيه ههه ...
 
Silent Hill

Silent Hill

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
28 سبتمبر 2007
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9,267
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351
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TebesSa
#6
رد: الحُبْ فِي المرِيخْ - خاصهـ |~


صباحكم - مسائكم
شوفي مصفارتي

بلاك و بلاك وبلاك

تحكي علي :$

يقولولك اخطيك منو مهبول :yahoo01:
و يشدو بلاصتك ههه .
 
Silent Hill

Silent Hill

:: عضو بارز ::
#13
إنضم
28 سبتمبر 2007
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351
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TebesSa
#13
رد: الحُبْ فِي المرِيخْ - خاصهـ |~



في قلبي ، أناس أشعر بمعنى السعادة
في تواصلهم معي
فيا رب اسعدهم سعادة ابدية
ولا تريني فيهم مكروه :love01:​
 
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missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#16
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الجنس
أنثى
#16
رد: الحُبْ فِي المرِيخْ - خاصهـ |~

السلام عليكم
كلامك جميل اخي
و عذرا على الاضافة
في المتابعة باذن الله
تحياتي
في امان الله و حفظه
سلام الله عليكم
 
Silent Hill

Silent Hill

:: عضو بارز ::
#17
إنضم
28 سبتمبر 2007
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TebesSa
#17
رد: الحُبْ فِي المرِيخْ - خاصهـ |~

تحّية منيِ لكل مَن رَزقهُم اللّه #بحُسنِ الخَلْقِ
وَ لمْ يتَكبرْ علَى خَلقهَ ... #التَوَاضُعْ..


 
Silent Hill

Silent Hill

:: عضو بارز ::
#18
إنضم
28 سبتمبر 2007
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TebesSa
#18
رد: الحُبْ فِي المرِيخْ - خاصهـ |~

قمة الورطة ، أنك ترقد في صالة
و تقوم تلقى بجنبك ضياف ،
ما تعرفش تقوم تسلم ؟
ولا تعمل روحك ميت ...​
 
Silent Hill

Silent Hill

:: عضو بارز ::
#20
إنضم
28 سبتمبر 2007
المشاركات
9,267
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النقاط
351
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TebesSa
#20
رد: الحُبْ فِي المرِيخْ - خاصهـ |~

علمتني دراسة النص
انه كاين حاجة اسمها ما لا نهاية ( 8 راقده )
فلا تكن محدود الفكر و الطموح ...​
 
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