عضو جديد يريد ترحيب حار









السلام عليكم

عضو جديد هل من مرحب :d

أريد ترحيب حار

أنا املك موهبة إكتشاف المياه الجوفية ومواقعها في باطن الارض بطريقة تقليدية . وهي إستعمال قضيبين من النحاس طولهما حوالي 70 سم على شكل حرف L

بالفرنسية طول الضلع الصغير 12 سم والكبير حوالي 55 سم . أمسك كل قضيب من الضلع الصغير و واجعلهما متوازيان وبعيدين عن بعضهما البعض حوالي 10 سم

وأبدا امشي بخطوات ثابتة داخل البستان او في اي مكان وعندما يبدئان بالتحرك اي القضبين . يتحركان بحيث القضيب الذي امسكه في يدي اليمنى يتحرك بإتجاه

كتفي اليسرى و الذي أمسكه بيدي اليسرى يتحرك صوب كتفي اليمنى حتى يشكلان حرف X بالفرنسية وهذا دليل على وجود الماء في المكان اللذي انا واقف

فيه

وغزارة الماء الجوفي يمكنني تحديده من خلال سرعة تقاطع القضبين النحسيين ...... انا من دولة الجزائر ولاية البليدة

:regards01: