عضو جديد يريد ترحيب حار

المنقب عن المياه الج
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم
عضو جديد هل من مرحب :d
أريد ترحيب حار
أنا املك موهبة إكتشاف المياه الجوفية ومواقعها في باطن الارض بطريقة تقليدية . وهي إستعمال قضيبين من النحاس طولهما حوالي 70 سم على شكل حرف L
بالفرنسية طول الضلع الصغير 12 سم والكبير حوالي 55 سم . أمسك كل قضيب من الضلع الصغير و واجعلهما متوازيان وبعيدين عن بعضهما البعض حوالي 10 سم
وأبدا امشي بخطوات ثابتة داخل البستان او في اي مكان وعندما يبدئان بالتحرك اي القضبين . يتحركان بحيث القضيب الذي امسكه في يدي اليمنى يتحرك بإتجاه
كتفي اليسرى و الذي أمسكه بيدي اليسرى يتحرك صوب كتفي اليمنى حتى يشكلان حرف X بالفرنسية وهذا دليل على وجود الماء في المكان اللذي انا واقف
فيه
وغزارة الماء الجوفي يمكنني تحديده من خلال سرعة تقاطع القضبين النحسيين ...... انا من دولة الجزائر ولاية البليدة :regards01: