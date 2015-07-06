[ مِسَاحَة لإستراحتكم ] == مرحبا بالجميع

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,555
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر




صَباحُكمْ / مَسَاؤكُم مَلِيءٌ بِ الفَرحِ يّ أحِبَةَ
اللمة الجزائرية


[ هُنَا ] ..

مِسَاحَةٌ وَاسِعَة لِ القَهقَهَة وَالفَرفَشَة وَالتَسلِيَة
بَعِيدَاً عَن الأجوَاءِ الضَبَابِية
وروتين المنتدى
أمتِعونَا بِمَا لَدَيكُمْ مِنْ

نُكَت
فِيديوهَات سَاخِرة
مَواقِف مُضحِكَة حَكَايَا فَرفَشَة
كَاريكَاتِير / أخبار طريفة



..

إحفَظوهَا هٌنَا
اتمنى ان لا يكون مكررا وان ينال اعجاب الجميع
اخوووكم جليلوووو
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,555
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
رد: [ مِسَاحَة لإستراحتكم ] == مرحبا بالجميع

السلام عليكم
شكرا لتفاعلكم احبتي في الله
لي عودة لمشاركتكم هههههه وشكرا مرة اخرى
الله يعطيكم الصحة
 
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