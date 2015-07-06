[ مِسَاحَة لإستراحتكم ] == مرحبا بالجميع

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 5,555
- النقاط
- 2,051
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
صَباحُكمْ / مَسَاؤكُم مَلِيءٌ بِ الفَرحِ يّ أحِبَةَ
اللمة الجزائرية
[ هُنَا ] ..
مِسَاحَةٌ وَاسِعَة لِ القَهقَهَة وَالفَرفَشَة وَالتَسلِيَة
بَعِيدَاً عَن الأجوَاءِ الضَبَابِية
وروتين المنتدى
أمتِعونَا بِمَا لَدَيكُمْ مِنْ
نُكَت
فِيديوهَات سَاخِرة
مَواقِف مُضحِكَة حَكَايَا فَرفَشَة
كَاريكَاتِير / أخبار طريفة
..
إحفَظوهَا هٌنَا
اتمنى ان لا يكون مكررا وان ينال اعجاب الجميع
اخوووكم جليلوووو