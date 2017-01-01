السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

هذا ملف عام للتحميل من مجهودي الخاص - متجدد بعون الله تعالى -:

الملف عبارة عن مجموعة روابط على الفيس بوك وغيره تتلخص حول:

الله الخالق سبحانه وتعالى, الرسول محمد صلى الله عليه وسلم, القرآن الكريم, المخلوقات, الصلاة, الكفر والشرك, القنوات الفضائية, العادات والتقاليد, العلم, الأحاديث, الأمراض والابتلاءات, الأسرة, الزواج والطلاق, الزكاة والمال والأعمال, الصور والتصوير, النصائح, المنهيات, النساء, أهل السنة والجماعة, أهل الكتاب, الموسيقى والأناشيد والشعر, القبور والأضرحة, المواسم, التحذير من الفرق الضالة والردود عليها وفضحها كالصوفية والإباضية والشيعة والقاديانية والإخوان والتحذير من فرق الكفر كالإلحاد والماسونية والعلمانية:

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