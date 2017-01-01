ملف عام للتحميل

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة عبد العليم عثماني, ‏23 جويلية 2015.

  1. عبد العليم عثماني

    عبد العليم عثماني :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
    هذا ملف عام للتحميل من مجهودي الخاص - متجدد بعون الله تعالى -:
    الملف عبارة عن مجموعة روابط على الفيس بوك وغيره تتلخص حول: الله الخالق سبحانه وتعالى, الرسول محمد صلى الله عليه وسلم, القرآن الكريم, المخلوقات, الصلاة, الكفر والشرك, القنوات الفضائية, العادات والتقاليد, العلم, الأحاديث, الأمراض والابتلاءات, الأسرة, الزواج والطلاق, الزكاة والمال والأعمال, الصور والتصوير, النصائح, المنهيات, النساء, أهل السنة والجماعة, أهل الكتاب, الموسيقى والأناشيد والشعر, القبور والأضرحة, المواسم, التحذير من الفرق الضالة والردود عليها وفضحها كالصوفية والإباضية والشيعة والقاديانية والإخوان والتحذير من فرق الكفر كالإلحاد والماسونية والعلمانية:
    من هنا:
    http://www.gulfup.com/?kSvA4U
    أو:
    http://www.4shared.com/rar/g2zOIwEuba/__online.htm

     
    1 معجب بهذا.
    عبد العليم عثماني, ‏23 جويلية 2015
    #1
  2. أبو عبد السميع

    أبو عبد السميع
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    رد: ملف عام للتحميل

    بارك الله فيك
     
    2 معجبون بهذا.
    أبو عبد السميع, ‏23 جويلية 2015
    #2
  3. *فاطمة الزهرة*

    *فاطمة الزهرة* :: عضو متألق ::

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    ♥.. الشلف
    رد: ملف عام للتحميل

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    2 معجبون بهذا.
    *فاطمة الزهرة*, ‏23 جويلية 2015
    #3
  4. عبد العليم عثماني

    عبد العليم عثماني :: عضو مُتميز ::

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    المشاركات:
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    عبد العليم عثماني, ‏25 فيفري 2017 على 14:01
    #4