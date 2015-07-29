تجربتي مع ديرما تي لعلاج حب الشباب

السلام عليكم

حبيباتي جبتلكم علاج فعال لحب الشباب و مجرب شخصيا

شوفو انا شريت papulex isocorrection و ماخرجش عليا بالعكس زادلي الحب

و كي يأست شريت وحد المحلول كان عاطيهولي خالي طبيب الجلد بكري

و النتيجة فعالة و صفاء مبهر صدقوني و الله على ما اقول شهيد

اسمه derma T

و اليكم صورته

images


و سعره معقول بالنسبة لفعاليته شريتو من الصيدلية ب 570 دينار

ان شاء الله يخرج عليكم

ادعوليي​
 
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رد: تجربتي مع ديرما تي لعلاج حب الشباب

امم مشكورة اختي مريومة على مشاركة تجربتك معانا . . . ينحي آثار حب الشباب ولا لا ؟
 
رد: تجربتي مع ديرما تي لعلاج حب الشباب

الاثار الخفيفة ينحيها
 
قال maryama louma:
السلام عليكم



حبيباتي جبتلكم علاج فعال لحب الشباب و مجرب شخصيا



شوفو انا شريت papulex isocorrection و ماخرجش عليا بالعكس زادلي الحب



و كي يأست شريت وحد المحلول كان عاطيهولي خالي طبيب الجلد بكري



و النتيجة فعالة و صفاء مبهر صدقوني و الله على ما اقول شهيد



اسمه derma T



و اليكم صورته



images




و سعره معقول بالنسبة لفعاليته شريتو من الصيدلية ب 570 دينار



ان شاء الله يخرج عليكم



ادعوليي
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Possible method of use! Is it purchased by prescription?
قال maryama louma:
السلام عليكم



حبيباتي جبتلكم علاج فعال لحب الشباب و مجرب شخصيا



شوفو انا شريت papulex isocorrection و ماخرجش عليا بالعكس زادلي الحب



و كي يأست شريت وحد المحلول كان عاطيهولي خالي طبيب الجلد بكري



و النتيجة فعالة و صفاء مبهر صدقوني و الله على ما اقول شهيد



اسمه derma T



و اليكم صورته



images




و سعره معقول بالنسبة لفعاليته شريتو من الصيدلية ب 570 دينار



ان شاء الله يخرج عليكم



ادعوليي
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تشري بوصفة من عند طبيب ولا نورمال يمدوهلك! وطريقة استعمال من فضلك
 
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