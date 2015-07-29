تجربتي مع ديرما تي لعلاج حب الشباب

السلام عليكم
حبيباتي جبتلكم علاج فعال لحب الشباب و مجرب شخصيا
شوفو انا شريت papulex isocorrection و ماخرجش عليا بالعكس زادلي الحب
و كي يأست شريت وحد المحلول كان عاطيهولي خالي طبيب الجلد بكري
و النتيجة فعالة و صفاء مبهر صدقوني و الله على ما اقول شهيد
اسمه derma T
و اليكم صورته
و سعره معقول بالنسبة لفعاليته شريتو من الصيدلية ب 570 دينار
ان شاء الله يخرج عليكم
ادعوليي
حبيباتي جبتلكم علاج فعال لحب الشباب و مجرب شخصيا
شوفو انا شريت papulex isocorrection و ماخرجش عليا بالعكس زادلي الحب
و كي يأست شريت وحد المحلول كان عاطيهولي خالي طبيب الجلد بكري
و النتيجة فعالة و صفاء مبهر صدقوني و الله على ما اقول شهيد
اسمه derma T
و اليكم صورته
و سعره معقول بالنسبة لفعاليته شريتو من الصيدلية ب 570 دينار
ان شاء الله يخرج عليكم
ادعوليي