تجربتي مع ديرما تي لعلاج حب الشباب

السلام عليكمحبيباتي جبتلكم علاج فعال لحب الشباب و مجرب شخصياشوفو انا شريت papulex isocorrection و ماخرجش عليا بالعكس زادلي الحبو كي يأست شريت وحد المحلول كان عاطيهولي خالي طبيب الجلد بكريو النتيجة فعالة و صفاء مبهر صدقوني و الله على ما اقول شهيداسمه derma Tو اليكم صورتهو سعره معقول بالنسبة لفعاليته شريتو من الصيدلية ب 570 ديناران شاء الله يخرج عليكمادعوليي​