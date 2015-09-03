الوثائق المهمّة للمدير

االسلام علييكم



هذه وثائق جاهزة تهمك أخي المدير في العمل



استمارة تقييم منحة الأداءالتربوي.

إستدعاء الأولياء

وعد بالقبول



التشغيل

الشبكة

العقود

بطاقة فنية للمطعم المدرسي

قائـمة السجــلات

محضر اجتماع المعلمين

محضر تنصيب

ملف المستخلف

ملف المطعم المدرسي

هيئة التدريس

وضعية متابعة تنفيذ البرامج

الرابط



إضافة



احصائيات تسجيل تلاميذ السنة الاولى . والتربية التحضيرية



بخصوص تأطير الأقسام التحضيري



جدول الغيابات غيرالرخص بها



خدمات المعلمين



محضر اجتماع للدخول المدرسي



نموذج-لبطاقة استعلامات



توقيت الفحوصات الطبية



الرابط



التنظيم التربوي يمكن التعديل عليه



الرابط



ـ التـعلـــــــــيم التحــــضيـري



البطاقـة الفنية لتقييم ندوة داخليــة



تقرير حول حصص المعالجة التربوية في ت. إ



نتائج تلاميذ مرحلة تعليم الابتدائي-.1

وثائق إدارية



الرابط



تسيير المطعم





الملف لا يحتاج إلى شرح فقط أدخل المعلومات الأولية وستظهر المعطيات آليا



المعلومات التي يجب إدخالها تكون في الصفحات الأربعة الأولى

والمعطيات تكون في الصفحات الثلاثة الأخيرة

الرابط



محضر تنصيب عقود



الرابط



القائمة الإسمية للتلاميذ



من التحضيري إلى الخامسة



الرابط



تنظيم تربوي لــ 6 أفواج



سند الإستفادة من مجانية الكتاب المدرسي لأبناء القطاع



استمارة التسجيل في امتحان ش ن م ت إ

شهادة إصدار حوالة بريدية



ملف جديد يخص مدير ابتدائية



الرابط



معلقات مكتب السيد المدير بحلة جميلة و انيقة



الرابط



1011121314هذه وثائق هامة يمكن الإستعانة بها وهي جاهزة للعملحسب السنة الدراسيةجدول ارسالبطاقة معلومات شخصيةطلب رخصة غيابخصم من الراتب الشهريكشف الغيابات الخاصة بالعطل المرضية و عطل الأمومة لشهرجدول مواقيت التعليم الإبتدائي. محضـــر الـدخول لمعـــلمي المـــد رســة الإبتــدائيــةوثيقة اللمحة السريعــــــــةالرابطإضافةالتوقيت الأسبوعي لكل المستويات بنمط آخرشهادة مدرسية للتحضيرينموذج - فحص طبيالطبيبةإضافة-.نتائج تلاميذ مرحلة تعليم الابتدائي-.-.2الإشعار بالتوقف عن العملالمخطط الغذائي -بطاقة التحضير للموسم الدراسيتصريح شرفي 1+2الرابطتجدون في الملفتنظيم تربوي خاص بخمسة أفواجالتوزيع الزمني للمواد لكل السنواتإحصائيات عامة للمدرسةبطاقة التحضير للموسم الدراسي الجديدإن كانت هناك نقائص بالإستطاعة التعامل معها بالتصحيح أو الإستدراكهده محاولات فقط وبالردود نستطيع أن نتعاون وبالله التوفيقالرابطبمناسبة اقتراب الدخول المدرسي1 : محضر الدخول المدرسي 2012/2013وبالإستطاعة إضافة أسطر إن كان العدد كبير2 : شهادة مدرسية3 : شهادة عمل4 : حالة حضور التلاميذ من سبتمبر إلى ماي5 : مشروع المؤسسة ضع المعطيات فقط6 : رزنامة الندوات الداخلية للفصل الأولفقط تعديل التاريخ7- بطاقة إستعلامات للمعلمين.............................................................................................شرح البرنامج..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................العدد : 42 تلميذ.........................................................................................................................................................................................................................................................................برنامج مجمل الخدماتمحضر إسقاط http://www.4shared.com/file/RFnc-chJ/___.html [/QUOTE]سلامكل الشكر لصاحب الموضوع