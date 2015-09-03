الوثائق المهمّة للمدير

jiji la star

jiji la star

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 أوت 2010
المشاركات
1,820
النقاط
111
العمر
25
االسلام علييكم
هذه وثائق جاهزة تهمك أخي المدير في العمل

1 استمارة تقييم منحة الأداءالتربوي.
2 إستدعاء الأولياء
3 وعد بالقبول
4 التشغيل
5 الشبكة
6 العقود
7 بطاقة فنية للمطعم المدرسي
8 قائـمة السجــلات
9 محضر اجتماع المعلمين
10 محضر تنصيب
11 ملف المستخلف
12 ملف المطعم المدرسي
13 هيئة التدريس
14 وضعية متابعة تنفيذ البرامج


الرابط

http://www.4shared.com/rar/t9Uo-R8K/_online.html?

إضافة

احصائيات تسجيل تلاميذ السنة الاولى . والتربية التحضيرية

بخصوص تأطير الأقسام التحضيري

جدول الغيابات غيرالرخص بها

خدمات المعلمين

محضر اجتماع للدخول المدرسي

نموذج-لبطاقة استعلامات

توقيت الفحوصات الطبية

الرابط

http://www.4shared.com/rar/vA-srWBP/7_online.html



هذه وثائق هامة يمكن الإستعانة بها وهي جاهزة للعمل
حسب السنة الدراسية

جدول ارسال
بطاقة معلومات شخصية
طلب رخصة غياب
خصم من الراتب الشهري
كشف الغيابات الخاصة بالعطل المرضية و عطل الأمومة لشهر
جدول مواقيت التعليم الإبتدائي
. محضـــر الـدخول لمعـــلمي المـــد رســة الإبتــدائيــة
وثيقة اللمحة السريعــــــــة

الرابط
http://www.4shared.com/rar/nzyeCUxm/_3_online.html


إضافة

التوقيت الأسبوعي لكل المستويات بنمط آخر

شهادة مدرسية للتحضيري

نموذج - فحص طبي

الطبيبة

التنظيم التربوي يمكن التعديل عليه


الرابط

http://www.4shared.com/rar/CNFmEy1S/_5_online.html


إضافة

ـ التـعلـــــــــيم التحــــضيـري

البطاقـة الفنية لتقييم ندوة داخليــة

تقرير حول حصص المعالجة التربوية في ت. إ

نتائج تلاميذ مرحلة تعليم الابتدائي-.1

-.نتائج تلاميذ مرحلة تعليم الابتدائي-.-.2

الإشعار بالتوقف عن العمل

المخطط الغذائي -

بطاقة التحضير للموسم الدراسي

تصريح شرفي 1+2


الرابط

http://www.4shared.com/rar/WBlopuZO/_6_online.html

تجدون في الملف

تنظيم تربوي خاص بخمسة أفواج

التوزيع الزمني للمواد لكل السنوات

إحصائيات عامة للمدرسة

بطاقة التحضير للموسم الدراسي الجديد

إن كانت هناك نقائص بالإستطاعة التعامل معها بالتصحيح أو الإستدراك
هده محاولات فقط وبالردود نستطيع أن نتعاون وبالله التوفيق


الرابط

http://www.4shared.com/rar/r7NFndNz/__online.html



بمناسبة اقتراب الدخول المدرسي
وثائق إدارية

1 : محضر الدخول المدرسي 2012/2013
وبالإستطاعة إضافة أسطر إن كان العدد كبير

2 : شهادة مدرسية

3 : شهادة عمل

4 : حالة حضور التلاميذ من سبتمبر إلى ماي

5 : مشروع المؤسسة ضع المعطيات فقط

6 : رزنامة الندوات الداخلية للفصل الأول
فقط تعديل التاريخ

7- بطاقة إستعلامات للمعلمين

الرابط

http://www.4shared.com/rar/O80qUjeb/__online.html
...............................................................
..............................
تسيير المطعم

الملف لا يحتاج إلى شرح فقط أدخل المعلومات الأولية وستظهر المعطيات آليا

المعلومات التي يجب إدخالها تكون في الصفحات الأربعة الأولى
والمعطيات تكون في الصفحات الثلاثة الأخيرة

الرابط

http://www.4shared.com/office/6sXG4e6Y/F2_online.html

شرح البرنامج


................................................................................................
.................................................................................................

محضر تنصيب عقود

الرابط
http://www.4shared.com/office/8Y7crggk/___online.html



.........................................................................................................................
القائمة الإسمية للتلاميذ

من التحضيري إلى الخامسة

العدد : 42 تلميذ

الرابط

http://www.4shared.com/rar/tX48XCJW/__online.html

..................................................................................................................
تنظيم تربوي لــ 6 أفواج

http://[URL]http://www.4shared.com/rar/R5YL7pnJ/_online.html[/URL]http://www.4shared.com/rar/R5YL7pnJ/_online.html

...................................................
................................
سند الإستفادة من مجانية الكتاب المدرسي لأبناء القطاع


http://www.4shared.com/rar/NyVvNi8T/___online.html

استمارة التسجيل في امتحان ش ن م ت إ
شهادة إصدار حوالة بريدية

http://www.gulfup.com/?jfDpTQ

ملف جديد يخص مدير ابتدائية

الرابط

http://www.gulfup.com/?lWuhFX

...............................................
.....................

معلقات مكتب السيد المدير بحلة جميلة و انيقة
الرابط

http://www.2shared.com/file/4245768/dffd5fc/__online.html

برنامج مجمل الخدمات

http://www.gulfup.com/?7jNZuY

محضر إسقاط

http://www.4shared.com/file/RFnc-chJ/___.html[/QUOTE]

سلام
كل الشكر لصاحب الموضوع
 
jiji la star

jiji la star

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 أوت 2010
المشاركات
1,820
النقاط
111
العمر
25
رد: الوثائق المهمّة للمدير

وفيك بركة غاليتي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top