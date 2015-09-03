الوثائق المهمّة للمدير

jiji la star
:: عضو فعّال ::
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االسلام علييكم
هذه وثائق جاهزة تهمك أخي المدير في العمل
1 استمارة تقييم منحة الأداءالتربوي.
2 إستدعاء الأولياء
3 وعد بالقبول
4 التشغيل
5 الشبكة
6 العقود
7 بطاقة فنية للمطعم المدرسي
8 قائـمة السجــلات
9 محضر اجتماع المعلمين
10 محضر تنصيب
11 ملف المستخلف
12 ملف المطعم المدرسي
13 هيئة التدريس
14 وضعية متابعة تنفيذ البرامج
الرابط
http://www.4shared.com/rar/t9Uo-R8K/_online.html?
إضافة
احصائيات تسجيل تلاميذ السنة الاولى . والتربية التحضيرية
بخصوص تأطير الأقسام التحضيري
جدول الغيابات غيرالرخص بها
خدمات المعلمين
محضر اجتماع للدخول المدرسي
نموذج-لبطاقة استعلامات
توقيت الفحوصات الطبية
الرابط
http://www.4shared.com/rar/vA-srWBP/7_online.html
هذه وثائق هامة يمكن الإستعانة بها وهي جاهزة للعمل
حسب السنة الدراسية
جدول ارسال
بطاقة معلومات شخصية
طلب رخصة غياب
خصم من الراتب الشهري
كشف الغيابات الخاصة بالعطل المرضية و عطل الأمومة لشهر
جدول مواقيت التعليم الإبتدائي
. محضـــر الـدخول لمعـــلمي المـــد رســة الإبتــدائيــة
وثيقة اللمحة السريعــــــــة
الرابط
http://www.4shared.com/rar/nzyeCUxm/_3_online.html
إضافة
التوقيت الأسبوعي لكل المستويات بنمط آخر
شهادة مدرسية للتحضيري
نموذج - فحص طبي
الطبيبة
التنظيم التربوي يمكن التعديل عليه
الرابط
http://www.4shared.com/rar/CNFmEy1S/_5_online.html
إضافة
ـ التـعلـــــــــيم التحــــضيـري
البطاقـة الفنية لتقييم ندوة داخليــة
تقرير حول حصص المعالجة التربوية في ت. إ
نتائج تلاميذ مرحلة تعليم الابتدائي-.1
-.نتائج تلاميذ مرحلة تعليم الابتدائي-.-.2
الإشعار بالتوقف عن العمل
المخطط الغذائي -
بطاقة التحضير للموسم الدراسي
تصريح شرفي 1+2
الرابط
http://www.4shared.com/rar/WBlopuZO/_6_online.html
تجدون في الملف
تنظيم تربوي خاص بخمسة أفواج
التوزيع الزمني للمواد لكل السنوات
إحصائيات عامة للمدرسة
بطاقة التحضير للموسم الدراسي الجديد
إن كانت هناك نقائص بالإستطاعة التعامل معها بالتصحيح أو الإستدراك
هده محاولات فقط وبالردود نستطيع أن نتعاون وبالله التوفيق
الرابط
http://www.4shared.com/rar/r7NFndNz/__online.html
بمناسبة اقتراب الدخول المدرسي
وثائق إدارية
1 : محضر الدخول المدرسي 2012/2013
وبالإستطاعة إضافة أسطر إن كان العدد كبير
2 : شهادة مدرسية
3 : شهادة عمل
4 : حالة حضور التلاميذ من سبتمبر إلى ماي
5 : مشروع المؤسسة ضع المعطيات فقط
6 : رزنامة الندوات الداخلية للفصل الأول
فقط تعديل التاريخ
7- بطاقة إستعلامات للمعلمين
الرابط
http://www.4shared.com/rar/O80qUjeb/__online.html
...............................................................
..............................
تسيير المطعم
الملف لا يحتاج إلى شرح فقط أدخل المعلومات الأولية وستظهر المعطيات آليا
المعلومات التي يجب إدخالها تكون في الصفحات الأربعة الأولى
والمعطيات تكون في الصفحات الثلاثة الأخيرة
الرابط
http://www.4shared.com/office/6sXG4e6Y/F2_online.html
شرح البرنامج
................................................................................................
.................................................................................................
محضر تنصيب عقود
الرابط
http://www.4shared.com/office/8Y7crggk/___online.html
.........................................................................................................................
القائمة الإسمية للتلاميذ
من التحضيري إلى الخامسة
العدد : 42 تلميذ
الرابط
http://www.4shared.com/rar/tX48XCJW/__online.html
..................................................................................................................
تنظيم تربوي لــ 6 أفواج
http://[URL]http://www.4shared.com/rar/R5YL7pnJ/_online.html[/URL]http://www.4shared.com/rar/R5YL7pnJ/_online.html
...................................................
................................
سند الإستفادة من مجانية الكتاب المدرسي لأبناء القطاع
http://www.4shared.com/rar/NyVvNi8T/___online.html
استمارة التسجيل في امتحان ش ن م ت إ
شهادة إصدار حوالة بريدية
http://www.gulfup.com/?jfDpTQ
ملف جديد يخص مدير ابتدائية
الرابط
http://www.gulfup.com/?lWuhFX
...............................................
.....................
معلقات مكتب السيد المدير بحلة جميلة و انيقة
الرابط
http://www.2shared.com/file/4245768/dffd5fc/__online.html
برنامج مجمل الخدمات
http://www.gulfup.com/?7jNZuY
محضر إسقاط
http://www.4shared.com/file/RFnc-chJ/___.html[/QUOTE]
سلام
كل الشكر لصاحب الموضوع
هذه وثائق جاهزة تهمك أخي المدير في العمل
1 استمارة تقييم منحة الأداءالتربوي.
2 إستدعاء الأولياء
3 وعد بالقبول
4 التشغيل
5 الشبكة
6 العقود
7 بطاقة فنية للمطعم المدرسي
8 قائـمة السجــلات
9 محضر اجتماع المعلمين
10 محضر تنصيب
11 ملف المستخلف
12 ملف المطعم المدرسي
13 هيئة التدريس
14 وضعية متابعة تنفيذ البرامج
الرابط
http://www.4shared.com/rar/t9Uo-R8K/_online.html?
إضافة
احصائيات تسجيل تلاميذ السنة الاولى . والتربية التحضيرية
بخصوص تأطير الأقسام التحضيري
جدول الغيابات غيرالرخص بها
خدمات المعلمين
محضر اجتماع للدخول المدرسي
نموذج-لبطاقة استعلامات
توقيت الفحوصات الطبية
الرابط
http://www.4shared.com/rar/vA-srWBP/7_online.html
هذه وثائق هامة يمكن الإستعانة بها وهي جاهزة للعمل
حسب السنة الدراسية
جدول ارسال
بطاقة معلومات شخصية
طلب رخصة غياب
خصم من الراتب الشهري
كشف الغيابات الخاصة بالعطل المرضية و عطل الأمومة لشهر
جدول مواقيت التعليم الإبتدائي
. محضـــر الـدخول لمعـــلمي المـــد رســة الإبتــدائيــة
وثيقة اللمحة السريعــــــــة
الرابط
http://www.4shared.com/rar/nzyeCUxm/_3_online.html
إضافة
التوقيت الأسبوعي لكل المستويات بنمط آخر
شهادة مدرسية للتحضيري
نموذج - فحص طبي
الطبيبة
التنظيم التربوي يمكن التعديل عليه
الرابط
http://www.4shared.com/rar/CNFmEy1S/_5_online.html
إضافة
ـ التـعلـــــــــيم التحــــضيـري
البطاقـة الفنية لتقييم ندوة داخليــة
تقرير حول حصص المعالجة التربوية في ت. إ
نتائج تلاميذ مرحلة تعليم الابتدائي-.1
-.نتائج تلاميذ مرحلة تعليم الابتدائي-.-.2
الإشعار بالتوقف عن العمل
المخطط الغذائي -
بطاقة التحضير للموسم الدراسي
تصريح شرفي 1+2
الرابط
http://www.4shared.com/rar/WBlopuZO/_6_online.html
تجدون في الملف
تنظيم تربوي خاص بخمسة أفواج
التوزيع الزمني للمواد لكل السنوات
إحصائيات عامة للمدرسة
بطاقة التحضير للموسم الدراسي الجديد
إن كانت هناك نقائص بالإستطاعة التعامل معها بالتصحيح أو الإستدراك
هده محاولات فقط وبالردود نستطيع أن نتعاون وبالله التوفيق
الرابط
http://www.4shared.com/rar/r7NFndNz/__online.html
بمناسبة اقتراب الدخول المدرسي
وثائق إدارية
1 : محضر الدخول المدرسي 2012/2013
وبالإستطاعة إضافة أسطر إن كان العدد كبير
2 : شهادة مدرسية
3 : شهادة عمل
4 : حالة حضور التلاميذ من سبتمبر إلى ماي
5 : مشروع المؤسسة ضع المعطيات فقط
6 : رزنامة الندوات الداخلية للفصل الأول
فقط تعديل التاريخ
7- بطاقة إستعلامات للمعلمين
الرابط
http://www.4shared.com/rar/O80qUjeb/__online.html
...............................................................
..............................
تسيير المطعم
الملف لا يحتاج إلى شرح فقط أدخل المعلومات الأولية وستظهر المعطيات آليا
المعلومات التي يجب إدخالها تكون في الصفحات الأربعة الأولى
والمعطيات تكون في الصفحات الثلاثة الأخيرة
الرابط
http://www.4shared.com/office/6sXG4e6Y/F2_online.html
شرح البرنامج
................................................................................................
.................................................................................................
محضر تنصيب عقود
الرابط
http://www.4shared.com/office/8Y7crggk/___online.html
.........................................................................................................................
القائمة الإسمية للتلاميذ
من التحضيري إلى الخامسة
العدد : 42 تلميذ
الرابط
http://www.4shared.com/rar/tX48XCJW/__online.html
..................................................................................................................
تنظيم تربوي لــ 6 أفواج
http://[URL]http://www.4shared.com/rar/R5YL7pnJ/_online.html[/URL]http://www.4shared.com/rar/R5YL7pnJ/_online.html
...................................................
................................
سند الإستفادة من مجانية الكتاب المدرسي لأبناء القطاع
http://www.4shared.com/rar/NyVvNi8T/___online.html
استمارة التسجيل في امتحان ش ن م ت إ
شهادة إصدار حوالة بريدية
http://www.gulfup.com/?jfDpTQ
ملف جديد يخص مدير ابتدائية
الرابط
http://www.gulfup.com/?lWuhFX
...............................................
.....................
معلقات مكتب السيد المدير بحلة جميلة و انيقة
الرابط
http://www.2shared.com/file/4245768/dffd5fc/__online.html
برنامج مجمل الخدمات
http://www.gulfup.com/?7jNZuY
محضر إسقاط
http://www.4shared.com/file/RFnc-chJ/___.html[/QUOTE]
سلام
كل الشكر لصاحب الموضوع