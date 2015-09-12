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هل المعصية تُخرج الرجل من السلفية والسنية؟

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة ابو ليث, ‏12 سبتمبر 2015.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
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    بسم الله الرحمن الرحيم
    و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    السؤال : هل المعصية تُخرج الرجل من السلفية والسنية؟
    أم أنّ سوء الخلق يُخرج الرجل من السنية ؟

    الجواب للشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله :

    المعاصي الفسقيات قسمان:
    قسم: بدع، ومحدثات، فوجود واحدة من هذه يُخرج المرء من السنة، بل حتى صغار البدع كالذكر الجماعي يُخرج المرء من السنة، والعلماء نصوا-أعني علماء السنة والجماعة- نصوا على هذا، فلا يكون الرجل صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها.

    والبدع أقسام ثلاثة:
    مكفرة: الرفض، وحدة الوجود، والاتحاد والحلول، والتجهم؛ هذه تنقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر.

    الثاني: فسقيات: كالتمشعر، ومسلك الماتوريدية؛ فهذه فسقيات، فلا تنقل عن الملة، هو مبتدع فلا يسمى صاحب سنة وهو فاسق.

    القسم الثاني: الفسقيات؛ مثل الزنى، وشرب المسكر، والقذف، والربا؛ فهذه راكبها لها حالتان:

    إحداهما: أن يأتي هذه معتقدًا حرمتها، ولكنه استجاب للنفس الأمارة بالسوء والهوى؛ فهذا فاسق عند أهل السنة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته؛ هذا حكمه في الدنيا وهو في الآخرة تحت المشيئة إن لقي الله على كبيرة من هذه دون توبة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذّبه ثم أخرجه منها من النار إلى الجنة، فهو آمن من الخلود في النار، غير آمن من دخولها، فله الأمن الناقص لأنّ هدايته ناقصة.نعم.

    هذا هو التفصيل في المعاصي الذي لابد منه.

    وضلت الخوارج في هذا الباب فقالوا: في مرتكب الكبيرة في الدنيا هو كافر، وفي الآخرة خالد مخلد في النار.

    ووافقتهم المعتزلة على الحُكم الأخروي، وخالفت في الدنيا فقالت: مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين.

    أنبه هنا إلى أمرين:
    الأمر الأول: من خلال هذا السرد القليل، ومن خلال ما قرره أهل السنة في هذا الباب يظهر أنّ أهل السنة هم أرحم الناس بعباد الله، كما أنّهم أعرف الناس بالحق، فهم أرحم الناس بالخلق وهم أعرفهم بالحق، ومَن عدى أهل السنة هم ضلال.نعم.

    الأمر الثاني: الذي يجب على كل مَن تصدّر لتعليم الناس ودعوتهم أن لا يُغفل هذا الجانب وهو جمع نصوص الباب، قال علي بن المديني-رحمه الله- وهو أحد شيوخ البخاري-رحمه الله- : والباب إن لم تُجمع طرقه، لم يتبين خطؤه.

    فأهل السنة هم أهل الحق الذي لم تشبه شائبة من الباطل لا قليلة ولا كثيرة، وهم أعرف الناس بأحكام الله-سبحانه وتعالى- والحكم على الخلق، لأنّهم يجمعون بين الوعد والوعيد، وبين الخوف والرجاء، وغير ذلك من الأمور التي لابد منها. وبالله التوفيق.
    المصدر : موقع النهج الواضح، عن التصفية و التربية
     
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    ابو ليث, ‏12 سبتمبر 2015
    #1
  2. *فاطمة الزهرة*

    *فاطمة الزهرة* :: عضو متألق ::

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    ♥.. الشلف
    رد: هل المعصية تُخرج الرجل من السلفية والسنية؟

    ﺑﺂﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻚ ﻭ ﺟﺰﺁﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮﺍﺍﺍﺍ ………♥
     
    *حزن النبلاء*, Twinkle Stars و هاجرة معجبون بهذا.
    *فاطمة الزهرة*, ‏13 سبتمبر 2015
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    جزاك الله خيرا
    يعني لا يخرج من سنيته و سلفيته
    !
     
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    *حزن النبلاء*, ‏6 جانفي 2018 على 14:32
    #3
  4. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    *حزن النبلاء*, ‏6 جانفي 2018 على 14:39
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    المعاصي الفسقيات و البدع نص صعب علي فهمه
    هل يمكن شرحة بطريقة ابسط جزاكم الله خيرا
     
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    ميلينا, ‏7 جانفي 2018 على 14:04
    #5
  6. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    @ابو ليث جزاك الله خير تفضل في الاجابة .
     
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    *حزن النبلاء*, ‏8 جانفي 2018 على 11:06
    #6
  7. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ميلة
    السلام عليكم
    صراحة فهمت قليلا لأن اللغة صعبة قليلا وليست مفصلة ببساطة
    بإذن الله سأبحث أكثر
    الله يهدينا إلى الحق ويثبت قلوبنا على دينه
    بورك فيك واحسن الله إليك
     
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    Twinkle Stars, ‏8 جانفي 2018 على 11:34
    #7
  8. ابو ليث

    ابو ليث
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    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    المراد وفقك الله إلى كل خير، هو أن المعاصي قسمان، معاصي بدعية و معاصي فسقية، يعني
    أن كل من المبتدع و الفاسق عصاة لله،
    - المبتدع يحدث في الدين ما ليس منه و يضيف إليه ما لا صلة له به، و ينفر الناس من السنن الثابتة و يدعوهم إلى المحدثات في الدين و يزعم لها فضلا و أجرا، فهو بهذا واقع في معصية من أعظم المعاصي و ذنب من أعظم الذنوب، كونه يغير شرع الله و يزهد الناس في السنن و يرغبهم في البدع.
    - الفاسق ليس كالمبتدع، بل هو أحسن منه حال، كونه يقع في المخالفة لكن لا يستحلها و يفعلها مع إيمان جازم بحرمتها إنما يستهويه في ذلك الهوى، و هو إلى التوبة أقرب من المبتدع.
    مبحث الفرق بين البدع والمعاصي :نقلا عن مجلة البحوث العلمية.
    (قيد الفوائد و إقتنص الأوابد أيها الفتى الزاهد) (إبتسامة).

    المعاصي والبدع : فيها تعد على حرمات الله وتجن على شريعته ولكن المعاصي والبدع تختلف بسبب اختلاف بواعثها وآثارها لهذا ذكر العلماء فروقا بينها :

    1 - أن مرتكب المعصية قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلا على العفو ورفع الحرج الثابت في الشريعة ، فهو إلى الطمع في رحمة الله أقرب . كما أن إيمانه لا يتزحزح في أن هذه المعصية ممنوعة شرعا ، وإن اقترفها فهو يخاف الله ويرجوه ، والخوف والرجاء شعبتان من شعب الإيمان .

    2 - أن مرتكب المعصية ليس في ذهنه أن معصيته هذه من الشرع في شيء ، فهو لا يعتقد إباحتها فضلا عن أن يعتقد شرعيتها . كما أنه بمعصيته لم ينقص من الدين شيئا ، في حين أن المبتدع ببدعته قد جاء بتشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح ، وكل ذلك قد يكون على انفراد أو ملحقا بما هو مشروع ، فيكون قادحا في المشروع ، ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر ؛ إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر . ولكن من فعل هذا بتأويل فاسد أو برأي خاطئ فإنه يكون مخالفا لشرع الله ولا أقل من أن تكون هذه المخالفة بدعة يمنعها الشارع منعا قاطعا .

    3 - أن مرتكب المعصية يؤاخذ عليها شرعا ولكنه مع صحة الاعتقاد يحب الله ورسوله ، في حين أن المبتدع ليس كذلك يوضح هذا الحديثان الآتيان :

    ( أ ) فيما يتصل بصاحب المعصية :

    روى البخاري [​IMG] : في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : [​IMG] أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد فلعنه رجل مرة وقال : لعنه الله ما أكثر ما يؤتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله [​IMG] .

    ووجه الدلالة : أن هذا رجل كثير الشرب للخمر ومع هذا لما كان صحيح الاعتقاد ويحب الله ورسوله شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهى عن لعنه .

    ( ب ) وفيما يتصل بصاحب البدعة :

    جاء في الصحيحين عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما [​IMG] أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود وقال : ما قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد [​IMG] . وفي رواية : [​IMG] لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل [​IMG] . وفي رواية : [​IMG] شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه [​IMG] .

    ووجه الدلالة : أن هؤلاء المبتدعة مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل كما يروي عنه ابنه عبد الله قال : حدثنا أبي قال : قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة ، وقبور أهل البدع من الزنادقة حفرة . فُسّاق أهل السنة أولياء الله ، وزهاد أهل البدعة أعداء الله . اهـ .

    وكلام الإمام أحمد لعل المقصود به والله أعلم بيان النسبة بين ضرر الفسق وأهله والبدعة وأهلها لقوله تعالى : [​IMG] إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ [​IMG] ولقوله سبحانه عن أوليائه [​IMG] الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [​IMG] وقد بين المحققون أن البدعة شر من المعاصي وأضر لاعتقاد أهلها أنها حق وطاعة ، وذلك كذب على الله وقول في دينه بغير علم ، ويندر أن يتوب صاحبها [​IMG] .

    من هذا التفريق بين المعصية والبدعة ظهر قبح البدع في الإسلام ؛ لأنها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : أظلم من الزنا والسرقة وشرب الخمر [​IMG] .
     
    التعديل الأخير: ‏8 جانفي 2018 على 16:48
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    ابو ليث, ‏8 جانفي 2018 على 14:34
    #8
  9. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    جزاك الله خيرا للتوضيح و التبسيط
     
    ميلينا, ‏8 جانفي 2018 على 14:46
    #9
  10. ابو ليث

    ابو ليث
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    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    مبحث : معاملة أهل البدع .(تتمة البحث من نفس المصدر)

    أخطاء المبتدعة خطيرة على الدين من جهة جنايتهم عليه وإفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى جوادِّ التيه والضلال ، هذا الخروج الذي جعلهم يتركون صراط الله المستقيم ويستبدلون به طرقا شتى معوجة تذهب بهم وبأتباعهم إلى الغي والضلال كما قال سبحانه [​IMG] وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ [​IMG] لهذا فإن الأمر يقتضي أن يعاملوا بالتثريب أو التنكيل أو الطرد والإبعاد أو الإنكار أو القتل ، ولكن هذه المعاملة تختلف باختلاف أحوالهم وبحسب البدعة التي أحدثوها من كونها عظيمة المفسدة في الدين ، وكون صاحبها مشتهرا بها ، وداعيا إليها ، ومستظهرا بالأتباع وخارجا عن الناس ، وكونه عاملا بها عن علم . فقد تكون البدعة على هذه الحال وقد تكون أقل من هذا ، ولهذا ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أنواعا من معاملة هؤلاء المبتدعة حسب حجم البدعة التي يرتكبونها وحسب الأشخاص الداعين إليها أو العاملين بها . وهي :

    1 - الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة كما فعل ابن عباس رضي الله عنه مع الخوارج حين جادلهم بالحق حتى رجع منهم ألفان أو ثلاثة .

    2 - الهجران وترك الكلام والسلام كما جاء عن السلف في هذا المقام وكما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة صبيغ العراقي أن عمر ضربه مرتين ، ثم أراد أن يضربه الثالثة فقال له صبيغ : إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت . فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يجالسه أحد من المسلمين ، فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت سيئته : فكتب إليه عمر أن يأذن للناس بمجالسته .

    3 - التغريب كما فعل عمر بصبيغ السابق ذكره .

    4 - السجن كما سجنوا الحلاج الحسين بن منصور [​IMG] قبل قتله ، سنين عديدة .

    5 - ذكرهم بما هم عليه وإظهار بدعتهم وتفنيدها كي يحذروا ولئلا يغتر بهم وبكلامهم . كما جاء عن محمد بن سهل النجاري قال : كنا عند القرباني فجعل يذكر أهل البدع فقال له رجل : لو حدثتنا كان أعجب إلينا . فغضب وقال : كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة ستين سنة [​IMG]
    6 - القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وغيرُه من خلفاء السنة ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الراد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحيى بن يحيى يقول : الذب عن السنة أفضل من الجهاد [​IMG] .

    7 - القتل إن أظهروا بدعتهم ولم يرجعوا مع الاستتابة وهذا إن كانت البدعة مما يستحق عليه القتل كما فعل خالد بن عبد الله القسري حينما قتل الجعد بن درهم .

    8 - تكفير من قام الدليل على كفره كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية ، وكالباطنية القائلين بالحلول . فهؤلاء يكفَّرون ويشهر بهم ويحكم عليهم بألا يناكحوا ولا تقبل شهادتهم ولا روايتهم ولا يولَّون إمارة ولا قضاء ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنازتهم . وذلك ليحذرهم الناس .

    9 - يحكم عليهم بالضرب كما فعل عمر بصبيغ . وقد حكم الإمام الشافعي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ، ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام [​IMG] : يعني أهل البدع .

    ومن عرض هذه الأنواع يظهر لكل ذي لب أن علماء السلف قد شددوا في صيانة الشريعة من كل ما يؤثر في كمالها ويشوه وجهها الناصع الذي أراد الله أن تكون عليه دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وحنيفية سمحة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية .

    وإن هذه المعاملة لهؤلاء المبتدعة لهم حقيقون بها ؛ لأنهم سلكوا غير سبيل المؤمنين ، فولاهم الله ما تولوا وسيجزيهم بخروجهم عن صراطه السوي ما هم مستحقون له .

     
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    ابو ليث, ‏8 جانفي 2018 على 16:52
    #10
  11. ابو ليث

    ابو ليث
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    لمن أراد الاستزادة، في مسائل البدعة و المبتدعة فمن المصدر المنقول منه هنا.
     
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    ابو ليث, ‏8 جانفي 2018 على 16:54
    #11
  12. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    ميلة
    جزاكم الله خيرا
     
    ميلينا معجب بهذا.
    Twinkle Stars, ‏8 جانفي 2018 على 17:22
    #12
  13. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الحالة الثانية أخي أباليث لم أجدها بارك الله فيك
     
    ميلينا معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏8 جانفي 2018 على 17:24
    #13
  14. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    اذا كانت نية المبتدع سليمة و هو يدعو الى كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم و حسب اجتهاده فهل يؤثم
     
    ميلينا, ‏8 جانفي 2018 على 17:28
    #14

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