تجديدْ [ لموضوعْ : عرفنا بتخصصك، في أي سنة وفي أي جامعة تدرس ]

تجديدْ [ الموضوعْ : عرفنا بتخصصك، في أي سنة وفي أي جامعة تدرس ] السلامْ عليكمْ ، :love01: كيف حــآل الجامعيينْ :graduation: و أعضأأءْ لمتنــآ :$، ان شــآء الله تكونو بخير :-h بعد ادن مشرفتنا العزيزة ساندريلا زماني :love01: قررت تجديد موضوعْ العضو الشرفي mir@cle :graduation: هدآ هو الموضوعْ الســآبقْ http://4algeria.com/forum/threads/268230/ و قرار التجديد ليسهل علينا تصفح ،و لانه موضوعْ غني :bravo01: و يساعد الطلابة في معرفت تخصصاتهمْ :love01: و الاستفســآرْ عنهـــآ و على كل واحد اتمــآمْ هده البطــآقة التخصصْ السنة الجامعة / الكلية رآيكْ في التخصصْ هل تنصحْ بيه في أمــــــــــآن الله