تجديدْ [ لموضوعْ : عرفنا بتخصصك، في أي سنة وفي أي جامعة تدرس ]

الموضوع في 'المنتدى الجامعي العام للحوار الأكاديمي' نشر بواسطة Naz iha, ‏3 أكتوبر 2015.

  1. Naz iha

    Naz iha :: عضو مُتميز ::

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    تجديدْ [ الموضوعْ : عرفنا بتخصصك، في أي سنة وفي أي جامعة تدرس ]




    السلامْ عليكمْ ، :love01:


    كيف حــآل الجامعيينْ :graduation: و أعضأأءْ لمتنــآ :$، ان شــآء الله تكونو بخير :-h



    بعد ادن مشرفتنا العزيزة ساندريلا زماني :love01:



    قررت تجديد موضوعْ العضو الشرفي mir@cle :graduation:




    هدآ هو الموضوعْ الســآبقْ

    http://4algeria.com/forum/threads/268230/


    و قرار التجديد ليسهل علينا تصفح ،و لانه موضوعْ غني :bravo01:
    و يساعد الطلابة في معرفت تخصصاتهمْ :love01:
    و الاستفســآرْ عنهـــآ


    و على كل واحد اتمــآمْ هده البطــآقة



    التخصصْ

    السنة

    الجامعة / الكلية

    رآيكْ في التخصصْ

    هل تنصحْ بيه




    في أمــــــــــآن الله


    [​IMG]
     
    7 معجبون بهذا.
    Naz iha, ‏3 أكتوبر 2015
    #1
  2. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    رد: تجديدْ [ لموضوعْ : عرفنا بتخصصك، في أي سنة وفي أي جامعة تدرس ]

    التخصصْ Hydraulique

    السنة L2

    الجامعة / الكلية abd rahman mira, bejaia, faculté de technologie

    رآيكْ في التخصصْ :up::up:

    هل تنصحْ بيه oui mais pas a bejaia, les greves bzeeef


     
    4 معجبون بهذا.
    GI Joe, ‏7 أكتوبر 2015
    #2
  3. جليلوس

    جليلوس :: عضو شرفي ::

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    رد: تجديدْ [ لموضوعْ : عرفنا بتخصصك، في أي سنة وفي أي جامعة تدرس ]

    السلام عليكم
    شكرا على الموضوع الجديد بارك الله فيك
    اتمنى تفاعل الطلبة معكم ... ربي يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه
    دمتم بخير
     
    3 معجبون بهذا.
    جليلوس, ‏8 أكتوبر 2015
    #3
  4. Naz iha

    Naz iha :: عضو مُتميز ::

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    رد: تجديدْ [ لموضوعْ : عرفنا بتخصصك، في أي سنة وفي أي جامعة تدرس ]


    التخصصْ Agro-pastoralisme

    السنة Master 1

    الجامعة / الكلية Salhi ahmed * Naama

    رآيكْ في التخصصْ و الله تخصص جديد في الجزائر و لا يوجد في الجامعات الاخر ، لا فكرة لديا على التخصص

    هل تنصحْ بيه. سادرسه و اعوود بعد هدا لاقول لكم
     
    3 معجبون بهذا.
    Naz iha, ‏8 أكتوبر 2015
    #4
  5. azersara

    azersara :: عضو مُشارك ::

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    رد: تجديدْ [ لموضوعْ : عرفنا بتخصصك، في أي سنة وفي أي جامعة تدرس ]

    انا ادرس سنة الاولى رياضيات واعلام الي بجامعة عبد الحميد ابن باديس ولاية مستغانم
     
    3 معجبون بهذا.
    azersara, ‏25 جانفي 2016
    #5
  6. CHOUAIB12

    CHOUAIB12 :: عضو شرفي ::

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    رد: تجديدْ [ لموضوعْ : عرفنا بتخصصك، في أي سنة وفي أي جامعة تدرس ]


    التخصصْ hydraulic

    السنة Master 2

    الجامعة     SAAD DAHLEB -BLIDA- / الكلية :faculté de l'ingenieur

    رآيكْ في التخصصْ : جيد فيه الكثير من فرص العمل وحاصه في الخارج كما ان درسته ممتعه

    نعم الا ادا كنت تعرف كاذا تفعل
     
    3 معجبون بهذا.
    CHOUAIB12, ‏24 فيفري 2016
    #6
  7. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    tlemcen
    رد: تجديدْ [ لموضوعْ : عرفنا بتخصصك، في أي سنة وفي أي جامعة تدرس ]

    wa3alaykom assalam wara7mato allahi ta3Ala wa barakatoh
    ana sayé tkharajt l3am lifat w 3o9ba ljami3 eltalaba ta3na
    w bitawfi9 liljami3
     
    4 معجبون بهذا.
    zohor kfz, ‏24 فيفري 2016
    #7
  8. la lune rose

    la lune rose :: عضو متألق ::

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    رد: تجديدْ [ لموضوعْ : عرفنا بتخصصك، في أي سنة وفي أي جامعة تدرس ]

    التخصصْ فزياء

    السنة ثالثة


    الجامعة المدرسة العليا لاساتدة التعليم التكنولوجي سكيكدة
    رآيكْ في التخصصْ تخصص مليح لكن يحتاج الى التعب
     
    3 معجبون بهذا.
    la lune rose, ‏27 فيفري 2016
    #8
  9. أطياف القمر

    أطياف القمر :: عضو مُشارك ::

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    رد: تجديدْ [ لموضوعْ : عرفنا بتخصصك، في أي سنة وفي أي جامعة تدرس ]

    التخصصْ حقوق

    السنة :ثانية حقوق

    جامعة     محمد بوضياف ( المسيلة)

    رآيكْ في التخصصْ : جيد فيه الكثير من فرص العمل
     
    2 معجبون بهذا.
    أطياف القمر, ‏3 أوت 2016
    #9
  10. koukou04

    koukou04 :: عضو بارز ::

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    رد: تجديدْ [ لموضوعْ : عرفنا بتخصصك، في أي سنة وفي أي جامعة تدرس ]



    التخصصْ
    انجليزية - لسانيات
    السنة
    حاصلة على شهادة الماستر
    الجامعة / الكلية
    جامعة محمد خيضر - بسكرة
    رآيكْ في التخصصْ
    تخصص رائع و ممتع خاصة لمحبي اللغة الانجليزية
    هل تنصحْ بيه
    بتأكيد
     
    Soumia hadj mohammed, Only me و أم ياسمينdz معجبون بهذا.
    koukou04, ‏18 أوت 2016
    #10
  11. ندى العيون

    ندى العيون :: عضو منتسِب ::

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    التخصصْ علم مكتبات

    السنة ماستر 01

    الجامعة / الكلية جامعة باتنة 1 (حاج لخضر)

    رآيكْ في التخصصْ و الله تخصص جديد لم يلقى ترحيبا من طرف الوزارة

    هل تنصحْ بيه. حاليا لا انصح به و خاصة انه لا توجد فرص العمل حتى تعليم الابتدائي ليس لنا الحق فيه
     
    عآشقة الجنـة و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    ندى العيون, ‏21 مارس 2017
    #11
  12. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه

    الحمدلله على نعمة الاسلام وعلى ما علمنا مما لم نكن نعلم


    التخصصْ : هندسة معمارية - السكن في المحيط الصحراوي .

    السنة : اولى ماستر

    الجامعة / الكلية : طاهري محمد - بشار -

    رآيكْ في التخصصْ : رآئع وممتع حيث يفسح المجال للطالب باخراج افكاره وابداعاته ليسقطها على ارض الواقع ، مُتعب جدا فيه خمس سنوات لتكوين الطالب من حيث البحث والاجتهاد وعروض تتعلق بالمشاريع والبحوث وغيرها اما بعد التخرج فليس لي علم عن التطبيق او كيفية العمل فلا زلت أدرس

    هل تنصحْ بيه : أنصح به في حالات ؛ ان كان الطالب ذو همة عالية وله حب لهذا التخصص ورؤيته فيه تتلألا في العيون والصبر الصبر وشخصيته قوية وان يكون عملي وحريص على الانجاز وبمهلات قصيرة
    ويكون عندو مدخول لاباس به لان التكاليف كثيرة فله من التعب ما يهد الظهر ومن التفكير ما يجن به العقل
    دير فبالك غادي كامل وقتك يكون مكرس للدراسة او بالاحرى اغلبه ، اذا بقاو يدرسو فيكم بالطريقة التقلييدية على الرغم من اننا في زمن تطور فيه كل شيء الا نحن معنتها مكش تخفيف رح تلقى تعب بزاف
    اما حاليا فمستبقلنا مجهول في الهندسة المعمارية
    مادام كاين اساتذة غير كفء ولا يخافون الله في اداء عملهم حقّ الاداء ، فلا انصح به

    واي استفسار ممن يريد اختيار هذا التخصص فليراسلني
     
    Soumia hadj mohammed, ‏31 مارس 2017
    #12
  13. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    كنت شاركت في الموضوع الأول، وأعدت المشاركة لتعم الفائدة
    ولأي استفسار، أنا في الخدمة
     
    Princess nour و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    Only me, ‏27 أفريل 2017
    #13
  14. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

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    التخصص علوم اقتصادية و التسيير و العلوم التجارية
    السنة الاولى
    اكيد انصح به لانها شعبة راءعة
     
    Princess nour, ‏4 ماي 2017
    #14
  15. zyd87

    zyd87 :: عضو مُشارك ::

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    التخصص: ماليه
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    جامعه قسنطينه
    انصح بها لانها فيها فرص عمل كثيره,ولابد من الحرص عليها ,رائعه وممتعه.
     
    Princess nour معجب بهذا.
    zyd87, ‏7 ماي 2017
    #15
  16. madridista

    madridista :: عضو مُتميز ::

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    التخصصْ : اعلام الي

    السنة :الموسم القادم سنة اولى ماستر

    الجامعة / الكلية : جامعة محمد خيضر بسكرة / كلية ع د و ع ط و ج

    رآيكْ في التخصصْ نخصص جميل لمن يحب هدا المجال فهو مثل الهواية

    هل تنصحْ بيه : انصح به لمن بحب هادا العالم الواسع من برمجة وحماية وشبكات ..........
     
    madridista, ‏1 أوت 2017 على 22:15
    #16

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