ليس من الكرامة ولا من الرجولة أن تضرب المرأة..الشيخ سليمان الرحيلي "حفظه الله" تفريغ الصوتية السؤال ؟ هل يجوز للمرأة إذا كان زوجها يضربها بكثرة وبشدة هل يجوز لها الخلع الجواب أول يا أخوة ليس من الكرامة ولا من الرجولة ولا من الشهامةأن يضرب الرجل إمرأته وأن يكون ضراب للنساء والنبي صلى الله عليه وسلم ماضرب إمرأة قط والرجل الزوج لم يؤذن له بضرب إمرأته حرام على الزوج أن يضرب إمرأته إلا في مقام هو للتأديب ولا بد منه إذا كانت ناشز ماتطيع عاصية وعضها لم تستجب هجرها في الفراش فلم تستجب يضربها ضربا غير مهين ولامؤذا فلا يضربها في وجهها ولا يجلدها جلد العبد ولا يضربها ضربا مؤذا ولقد ذكرت لكم سبحان الله بعض السلف لما ذكرو مسألة ضرب النساء في مسألة إذا كانت ناشز لاتطيع أن بعضهم قال يضربها ببعض بطرف ثوبه وبعضهم قال يضربها بسواكه والمقصود ضرب التأديب الذي ليس مؤذاولا مهين من أجل تأديبها وليس من حق الرجل أن يضرب الزوجة متى ما أراد وليس هذا من الشهامة ولا من المروءة ولا من حسن العشرة فإذا كان الرجل ضراب للنساء أنتهى ..... فرغه أبومارية عباس البسكري



المصدر...موقع البيصاء العلمية