موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

" ام بلقيس "
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 4 جوان 2015
- المشاركات
- 317
- الإعجابات
- 755
- النقاط
- 21
السلام عليكم
جاتني هذي الفكرة و انا نتفحص في منتدى الحمل و الولادة وحبيت نفيدو بيها كل محرومة و مشتاقة تسمع كلمة
""ماما""
الله لا يحرم منها مؤمنة
و الفكرة راح تتلخص في ان اي عضوة عندها وصفة او خلطة سمعتها او جربتها او جربوها ناس تعرفهم و هي مضمونة
و ممكن تفيدبيها اي وحدة وتكون سبب فى انها تحمل و يفرحها ربي
تحطها و أجرها على الله
انا عن نفسي و الله راح نسقسي و نبحث و راح نكتبلكم
وربي يجيب الخير
ما تنساوش الاستغفار و قراءة سورة البقرة بنية الحمل ...مجربة ....
جاتني هذي الفكرة و انا نتفحص في منتدى الحمل و الولادة وحبيت نفيدو بيها كل محرومة و مشتاقة تسمع كلمة
""ماما""
الله لا يحرم منها مؤمنة
و الفكرة راح تتلخص في ان اي عضوة عندها وصفة او خلطة سمعتها او جربتها او جربوها ناس تعرفهم و هي مضمونة
و ممكن تفيدبيها اي وحدة وتكون سبب فى انها تحمل و يفرحها ربي
تحطها و أجرها على الله
انا عن نفسي و الله راح نسقسي و نبحث و راح نكتبلكم
وربي يجيب الخير
ما تنساوش الاستغفار و قراءة سورة البقرة بنية الحمل ...مجربة ....
تقبلوا مروري................
آخر تعديل بواسطة المشرف: