موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

السلام عليكم ا

اليوم جبتلكم وصفتين و كل وحدة مجربة

الوصفة الاولى :جيبي 7 حبات زبيب و الحنتيت "يباع عند العطار "

تمسكى هذاك الحنتيت و تعملي منو حبيبات صغار اى تكربعيهم باصابيعك بحجم حبة القمح.....و يكون عددها 7 حبات

تفتحي كل حبة زبيب و تحطي فيها حبيبة الحنتيت و تغلقي عليها

حطيهم في قريعة نتاع زجاج و خليهم ....لما تطهري من الطمث تاكلي 3 جبات نتاع زبيب ...اى كل يوم حبة

و تخبي الحبات لي بقاو ....."4حبات"

اذ حصل حمل فاللهم بارك ....اذا لم يحدث الشهر القادم بعد الطهارة من الطمث تتناولي 4حبات لي بقاو "كل يوم حبة"



الوصفة الثانية: لتر ماء زمزم و لتر حليب و زعفران

بعد الطهارة من الطمث كل ليلة تتناولى مع زوجك مايلي:

جيبى كاس عمري نص بماء زمزم و النصف الاخر حليب و حطي فيه شعرات زعفران

اشربي كاس ليك وو كاس لزوجك

ربي يرزق كل مومنة

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