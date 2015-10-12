موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

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" ام بلقيس "

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
317
الإعجابات
755
النقاط
21
#1
السلام عليكم


جاتني هذي الفكرة و انا نتفحص في منتدى الحمل و الولادة وحبيت نفيدو بيها كل محرومة و مشتاقة تسمع كلمة
""ماما""
الله لا يحرم منها مؤمنة
و الفكرة راح تتلخص في ان اي عضوة عندها وصفة او خلطة سمعتها او جربتها او جربوها ناس تعرفهم و هي مضمونة
و ممكن تفيدبيها اي وحدة وتكون سبب فى انها تحمل و يفرحها ربي
تحطها و أجرها على الله
انا عن نفسي و الله راح نسقسي و نبحث و راح نكتبلكم
وربي يجيب الخير

ما تنساوش الاستغفار و قراءة سورة البقرة بنية الحمل ...مجربة ....

تقبلوا مروري................
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
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" ام بلقيس "

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
317
الإعجابات
755
النقاط
21
#2
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

السلام عليكم
قبل ان اكتب اي وصفة حبيت نقلكم حاجة ان اي وصفة راح نحطها او نكتبها
فهي اما مجربة او من مصدر موثوق ....بمعنى غير منقولة من اي منتدى اخر
اول وصفة:هذى الوصفة عطتهالى وحدة العجوزة داوي باعشاب لاحد قريباتى
مقاديرها بسيطة
ماء زمزم ..و شعيرات من الزعفران الاصلي ....حذاري من المقلد و المغشوش
تحلى هذيك الشعيرات في ماء زمزم و تشربي منهم في ايام الدورة الشهرية

ربي يرزق كل مؤمنة
 
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nadiablm

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
3 أكتوبر 2014
المشاركات
139
الإعجابات
225
النقاط
13
#3
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

السلام عليكم اولا هذي الوصفة عطاتهاني وحدة اليوم وهي جربتها مرتين وفي كلاهما حملت والحمد لله قلت نجربها الشهر الجاي ان شاء الله وحبيت نشارككم تجربتها وننقلهالكم كيما قالتهالي :
اولا تقول السيدة حبيت نقولكم اول حاجة الدعاء والمواضبة على الصلاة جيت زيارة لبيت ابي بضحكة جابتلي امي دلاكة نقولك الصح محبيتش نزعفها برك انا مكنت نأمنة دلكتني بماء وصابون فقط وفليل قاتلي تبخري على قدرة تاع زعتر في بلاصتي وزيدي يعملولك الرملة يحرقوها كي طمينة ويديروها في شاش وكمدولي بها بطني وتغطيت ولازم تدفاي مليح ومتخرجيش كامل درت هاك وكانت عاملتلي تأخر العادة والدلاكة قاتلي ماهوش حمل تأخر برك وفعلا كي سافرت ورجعت لبيتي جاتني لعادة وانا في دارنا جات خالتي تزور فيا وجابتلي عشبة مريم بصح لازم يجيبوهالك من مكة متشريهاش منا كلمت الدلاكة وقاتلي نورمال زيدي ديريها على ربي وفعلا لما صفيت
درتها لازم تكوني على طهارة تامة وهي تجي كي شجرات صغار تقسميها على سبعة وكل ليلة قبل ما تنام تتوضي وتغليها في ما مثل تيزانا وتشربيها في مكانك وتقراي صورة مريم من المصحف وتنامي اسفة على الاطالة والله نقلتها كيما قالتها وهي الان ام لبنتين ماشاء الله
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,309
الإعجابات
59,081
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#4
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

بارك الله فيك اختي

وايضا هذه الوصفة مجربة


تجربة ناجحة للنساء
 
أم لينة

أم لينة

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,193
الإعجابات
5,250
النقاط
111
العمر
33
#5
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

وعليكم السلام
ربي يحفظك اختي ام بلقيس على الفكرة المميزة ربي يجعلها في ميزان حسناتك .

اولا لازم المراة تعرف سبب تاخر حملها و لي فيه عدة اسباب منها ارتفاع هرمون الحليب او هرموني lh ,fsh, و لي يكون عندها لي كيست ولي يكون في رحمها الريح كيما نقولو ضربها ريح على النفاس و غيرو و غيرو من الاسباب و كل حالة و عندها عشبتها او علاج طبي بديل . و مش لي تنفع غيرك راح تنفعك و عمرك لا تقولي عادي ياك غير اعشاب لا لا راهي ايضا كي الادوية الكيميائية عندها ليفي تاوعها و قادرة تضرك اذا ملتزمتيش بالجرعة و المدة .

لي حبيت نقولو هو لي تعطيلنا وصفة تقول الحالة لي تنفع ليها بالضبط هاك باه لي عندها نفس الحالة تتنفع بهاذ الوصفة .


* انا شريت البردقوش و راني نشرب فيه كي التيزانة قالولي ينظم الهرمونات يعني اذا مرتفعة او منخفظة يعدلها لاني نعاني من اضطرابات هرمونية . ووقت شربها من الاحسن في الصباح على لريق و قبل النوم .وربي يرزق كل محرومة.
 
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مريم.

:: عضو مُتميز ::
#6
إنضم
22 أوت 2015
المشاركات
1,387
الإعجابات
4,067
النقاط
71
#6
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

ياربي يسهلينا فاحمل ياربي انا سقطت مرتين الاولى في فيفري والتاني في اواخر رمضان والمشكل ميكملوش 20يوم ويسسقطو راني نتعالج من هرمون حليبب بحبوب بارلوديل وهدا الشهر شربت بردقوش وميريمية واكلت اناناس والعنب يعني كل شي في وقته المحدد لكن مزاال ما بان والو​
 
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nadiablm

:: عضو مُشارك ::
#7
إنضم
3 أكتوبر 2014
المشاركات
139
الإعجابات
225
النقاط
13
#7
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

حبيباتي الوصفة الي كتبتها صحبتها تقول كل شئ عندها سليم يعني سبب تاخر الحمل غير معروف لاتعاني من شئ
 
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مريم.

:: عضو مُتميز ::
#8
إنضم
22 أوت 2015
المشاركات
1,387
الإعجابات
4,067
النقاط
71
#8
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

ربي يفرحك اختي nadiablm وام لينة وياربي يفرحنا يارب​
 
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" ام بلقيس "

:: عضو مُشارك ::
#9
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
317
الإعجابات
755
النقاط
21
#9
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

السلام عليكم
هذى بعض الوصفات لي تحصلت عليها
المرمرية و تشرب علي طول الشهر على شكل تيزانة
تفاحة ادم يتم طحنها و تخلط مع العسل و ياكل منها او يمكن شربها مع ماء زمزم قبل صلاة الفجر من كلا الطرفين الزوج و الزوجة
الوصفة الثالثة مجربة و لكن لازم القلب يكون كبير شوية لانها تتمثل في ""دوارة او الكرشة نتاع الارنب البري لي يعيش في لالصحراء او الغزال على شرط ان لايتم تنظيفها بل تجفف بكل ما تحتويه ثم يحضر بها شربة او حريرة و تاكل
و عدم تنظيفها يعود للاعشاب البرية و الطبية لى يكلها الارنب و الغزال و لي اهل الصحراء يداويو بيهم و ما يستغناوش عليهم

لي عودة مع المزيد

دعواتكم فقط
 
ا

" ام بلقيس "

:: عضو مُشارك ::
#10
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
317
الإعجابات
755
النقاط
21
#10
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

السلام عليكم
وصفة اليوم تساعد في تنشيط المبايض
اوراق شجرة الكرموس او الكرطوس او البخسيس كل واحد واش يسميه
بعد ما تغلي الماء مليح تغسلي هذوك الورقات مليح تحطيهم داخل الماء المغلي و تخليهم
تشربي هذى التزانة على طول الوقت يعنى ما عندهاش وقت معين
ربي يرزق كل مومنة

 
م

مريم.

:: عضو مُتميز ::
#11
إنضم
22 أوت 2015
المشاركات
1,387
الإعجابات
4,067
النقاط
71
#11
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

اللهم امين ياربي
 
ا

" ام بلقيس "

:: عضو مُشارك ::
#12
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
317
الإعجابات
755
النقاط
21
#12
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

السلام عليكم ا
اليوم جبتلكم وصفتين و كل وحدة مجربة
الوصفة الاولى :جيبي 7 حبات زبيب و الحنتيت "يباع عند العطار "
تمسكى هذاك الحنتيت و تعملي منو حبيبات صغار اى تكربعيهم باصابيعك بحجم حبة القمح.....و يكون عددها 7 حبات
تفتحي كل حبة زبيب و تحطي فيها حبيبة الحنتيت و تغلقي عليها
حطيهم في قريعة نتاع زجاج و خليهم ....لما تطهري من الطمث تاكلي 3 جبات نتاع زبيب ...اى كل يوم حبة
و تخبي الحبات لي بقاو ....."4حبات"
اذ حصل حمل فاللهم بارك ....اذا لم يحدث الشهر القادم بعد الطهارة من الطمث تتناولي 4حبات لي بقاو "كل يوم حبة"

الوصفة الثانية: لتر ماء زمزم و لتر حليب و زعفران
بعد الطهارة من الطمث كل ليلة تتناولى مع زوجك مايلي:
جيبى كاس عمري نص بماء زمزم و النصف الاخر حليب و حطي فيه شعرات زعفران
اشربي كاس ليك وو كاس لزوجك
ربي يرزق كل مومنة
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#13
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,731
الإعجابات
21,862
النقاط
1,171
الإقامة
بيت أحلامي
#13
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربي يعوض كل محروم ومحرومة
ويرزقكم ذرية صالحة يا رب
 
ا

" ام بلقيس "

:: عضو مُشارك ::
#14
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
317
الإعجابات
755
النقاط
21
#14
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

السلام عليكم
وصفة اليوم تتمثل في مايلى :
جيبى كاس شعير و لتر ماء
تغسلي الشعير مليح مليح
تحطي هذاك الماء يغلي ...لما يبدأفي الغليان حطي عليه كاس الشعير و خليه يغلي
يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي
حتى تصبح كمية الماء مجرد كاس فقط
صفي الماء من الشعير
و اشربي هذاك الكاس في اول يوم من ايام العادة الشهرية
ربي يرزقكم بالذرية الصالحة
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
#15
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,078
الإعجابات
3,071
النقاط
191
#15
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

قال " ام بلقيس ":
السلام عليكم
وصفة اليوم تتمثل في مايلى :
جيبى كاس شعير و لتر ماء
تغسلي الشعير مليح مليح
تحطي هذاك الماء يغلي ...لما يبدأفي الغليان حطي عليه كاس الشعير و خليه يغلي
يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي
حتى تصبح كمية الماء مجرد كاس فقط
صفي الماء من الشعير
و اشربي هذاك الكاس في اول يوم من ايام العادة الشهرية
ربي يرزقكم بالذرية الصالحة
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اختي الكريمة سمعت بلي الشعير يأخر الحمل و الله اعلم
 
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" ام بلقيس "

:: عضو مُشارك ::
#16
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
317
الإعجابات
755
النقاط
21
#16
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

قال ام أمينة:
اختي الكريمة سمعت بلي الشعير يأخر الحمل و الله اعلم
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و عليكم السلام

علي العموم هذى الوصفة اعطتهالي عجوزة كبيرة في السن و لها خبرة في هذي الامور و هي اكدتلي بلي احد قريباتها رفدت بعد ما طبقت هذي الوصفة .....و حالات اخرى نفذتها و حملت بعدها
شكرا على المعلومة و نحن هنا نكملوا بعضنا البعض و نستفادوا من بعضنا البعض ......
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
#17
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,078
الإعجابات
3,071
النقاط
191
#17
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

قال " ام بلقيس ":
و عليكم السلام

علي العموم هذى الوصفة اعطتهالي عجوزة كبيرة في السن و لها خبرة في هذي الامور و هي اكدتلي بلي احد قريباتها رفدت بعد ما طبقت هذي الوصفة .....و حالات اخرى نفذتها و حملت بعدها
شكرا على المعلومة و نحن هنا نكملوا بعضنا البعض و نستفادوا من بعضنا البعض ......
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شكرا على التوضيح
 
الدويرية

الدويرية

:: عضو منتسِب ::
#18
إنضم
28 ديسمبر 2017
المشاركات
5
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
23
الإقامة
بالدويرة
#18
انا عندي طفل بصح حبست الكاشي وراني متمنية نزيد طفلة عندي ثلاث اشهر ملي حبستها سمعت على الزنجبيل خامس يوم مالعادة بصح انا كي شربتو تقييتو حشاكم وتقييت الدم وضرك راني ملازمة الاستغفار والدعاء وقراءة القرآن انشاء الله ربي يرزقنا جميعا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين
 
اسماء يحي مبارك

اسماء يحي مبارك

:: عضو منتسِب ::
#19
إنضم
10 ماي 2018
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الإعجابات
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النقاط
0
العمر
31
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#19
قال " ام بلقيس ":
رد: موسوعة اللمة ...لوصفات الحمل و الانجاب

السلام عليكم
هذى بعض الوصفات لي تحصلت عليها
المرمرية و تشرب علي طول الشهر على شكل تيزانة
تفاحة ادم يتم طحنها و تخلط مع العسل و ياكل منها او يمكن شربها مع ماء زمزم قبل صلاة الفجر من كلا الطرفين الزوج و الزوجة
الوصفة الثالثة مجربة و لكن لازم القلب يكون كبير شوية لانها تتمثل في ""دوارة او الكرشة نتاع الارنب البري لي يعيش في لالصحراء او الغزال على شرط ان لايتم تنظيفها بل تجفف بكل ما تحتويه ثم يحضر بها شربة او حريرة و تاكل
و عدم تنظيفها يعود للاعشاب البرية و الطبية لى يكلها الارنب و الغزال و لي اهل الصحراء يداويو بيهم و ما يستغناوش عليهم

لي عودة مع المزيد

دعواتكم فقط
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هاد الوصفة جربتها بحملي ثاني مليحة للبرد وسريعة
 
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