المصيبة اننا في هذا الزمان إذا لم يحصل الإنسان على وظيفة عطَّل جميع الأسباب ..للعلامة صالح الفوزان

رد: المصيبة اننا في هذا الزمان إذا لم يحصل الإنسان على وظيفة عطَّل جميع الأسباب ..للعلامة صالح الفوز



وعليكم السلام بالفعل من سعى للرزق رزقه الله ولو بعد حين



بارك الله فيك