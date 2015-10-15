المصيبة اننا في هذا الزمان إذا لم يحصل الإنسان على وظيفة عطَّل جميع الأسباب ..للعلامة صالح الفوزان

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
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__ بسم الله الرحمن الرحيم __

~~ مقتطف ~~

فعلى المسلم أن يطلب الرزق وينشط في طلب الرزق من أي سبب مباح وهو يقدر عليه والأسباب كثيرة، ولله الحمد، لا يحتاج الإنسان إلى أن يجلس يسأل الناس أو ينتظر متى يوظف، ولكن المصيبة أننا في هذا الزمان إذا لم يحصل الإنسان على وظيفة عطَّل جميع الأسباب، يسهر كل الليل في الاستراحات ومع الفضائيات والقنوات وينام النهار حتى عن الصلوات المفروضة ولا يطلب الرزق ينتظر متى يوظف؟ فهذا عجزٌ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين، وقهر الرجال"، فهذا عجزٌ ليس عجز جسدياً وإنما هو عجزٌ منه هو، عجزٌ منه هو كف نفسه عن العمل هذا هو العجز الذي حذر منه الرسول وتعوذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحاصل عند كثير من شباب المسلمين اليوم، إذا لم يحصل له وظيفة فإنه يصبح عاجزاً ويسمونه العاطل والعطالة، يا اخواننا الإسلام ليس فيه عطالة الإسلام دين الجد والاجتهاد وطلب الرزق هذا عند الكفار، أما نحن والحمد لله ديننا يأمرنا بطلب الرزق، يأمرنا بالضرب في الأرض طلب الرزق (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ) يعني يسافرون (يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) يطلبون الرزق، فعلى المسلم أن لا يلجأ إلى هذه الخصلة الذميمة بل عليه أن يجد ويجتهد في طلب الرزق حتى لو يؤجر نفسه ويكتسب من عرقه خير له من أن يعطل أو أن يكسل أو أن يسأل الناس..


للعلامة بقية السلف الشيخ
صالح الفوزان حفظه الله تعالى


~ المصدر ~
من خطبة جمعة بعنوان
(( السعي في طلب الرزق ))


✏انتقاه محبكم في الله
أبو بكر بن يوسف الشريف

المصدر..شبكة الامام الاجري
 
جيهان جوجو

جيهان جوجو

:: عضو شرفي ::
إنضم
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رد: المصيبة اننا في هذا الزمان إذا لم يحصل الإنسان على وظيفة عطَّل جميع الأسباب ..للعلامة صالح الفوز

جزاك الله خير
وأحسن إليك فيما قدمت
دمت برضى الله وإحسانه وفضله
الموضوع جميل جدا ومهم
جزاك الله خيرا
وجعلة فى ميزان حسناتك
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
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العمر
34
رد: المصيبة اننا في هذا الزمان إذا لم يحصل الإنسان على وظيفة عطَّل جميع الأسباب ..للعلامة صالح الفوز

اللهم امين ..بارك الله فيكم
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::*أستاذ*
إنضم
23 فيفري 2014
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رد: المصيبة اننا في هذا الزمان إذا لم يحصل الإنسان على وظيفة عطَّل جميع الأسباب ..للعلامة صالح الفوز


جزاك الله خيراً
ونفع بك
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,863
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العمر
34
رد: المصيبة اننا في هذا الزمان إذا لم يحصل الإنسان على وظيفة عطَّل جميع الأسباب ..للعلامة صالح الفوز

اللهم امين ..بارك الله فيك
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
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الشرق-الوسط
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أنثى
رد: المصيبة اننا في هذا الزمان إذا لم يحصل الإنسان على وظيفة عطَّل جميع الأسباب ..للعلامة صالح الفوز

وعليكم السلام بالفعل من سعى للرزق رزقه الله ولو بعد حين

بارك الله فيك
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,863
النقاط
191
العمر
34
رد: المصيبة اننا في هذا الزمان إذا لم يحصل الإنسان على وظيفة عطَّل جميع الأسباب ..للعلامة صالح الفوز

وفيكم بارك الله ..جزاكم الله خيرا
 
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