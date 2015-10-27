والله أمرنا بالتزين والتجمل في لباسنا وفي هيئاتنا ولكن ذلك لا يشغلنا عن زينة القلب ..

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
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العمر
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[ بسم الله الرحمن الرحيم ]


مقتطف


والله أمرنا بالتزين والتجمل في لباسنا وفي هيئاتنا ولكن ذلك لا يشغلنا عن زينة القلب يعني نزين الظواهر ولا نزين البواطن نزين القلوب لطاعة الله ونزين الأبدان بما أباح الله سبحانه وتعالى وتفاخر بينكم تفاخر بين الناس في الأنساب وفي الأحساب وفي الوظائف كل واحد يفتخر على الآخر والفخر إنما هو بطاعة الله عز وجل العمل الصالح هذا هو الفخر وأما الفخر بغير ذلك فإنه فخر باطل خصوصا الفخر الذي يحمل على احتقار الناس وازدراء الناس الفخر الذي يحمل على التكبر والأشر والبطر تفاخر بينكم (وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ)، كل واحد يقول أنا أكثر من فلان ثروة أنا أكثر من فلان مالاً ويفني ليله ونهاره بطلب المال ويكدسه ويرصده في البنوك ويقول أنا أكثر من فلان مالا (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً)، يفتخر على صاحبه قال له: (إِنْ تُرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَداً)، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأموال وإنما ينظر إلى الأعمال والقلوب ..


للعلامة بقية السلف الشيخ
صالح الفوزان حفظه الله تعالى


المصدر
من خطبة جمعة بعنوان
الابتلاء والامتحان لبني آدم


☝انتقاه محبكم في الله ✏
أبو بكر بن يوسف الشريف


المصدر..شبكة الامام الاجري
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
رد: والله أمرنا بالتزين والتجمل في لباسنا وفي هيئاتنا ولكن ذلك لا يشغلنا عن زينة القلب ..

بالفعل اخي لو كان الجمال جمال الخارج لماكانت الآخرة بالأعمال والنيات

بارك الله فيك
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
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النقاط
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الجنس
أنثى
رد: والله أمرنا بالتزين والتجمل في لباسنا وفي هيئاتنا ولكن ذلك لا يشغلنا عن زينة القلب ..

السلام عليكم
صيحح ما قلت فان الناس يكنزون الاموال
ويتفاخرن بها علي بعضهم البعض
هدا ما ىنراه في حياتنا ولكن اين هو التفاخر
بطاعة الله بقلب سليم طاهر محب للناس لسان داكر لله
وكما تتزين وترتدي ابهي الملابس زين قلبك بالاعمال الحسنة
جزاك الله خيرا
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,890
النقاط
191
العمر
34
رد: والله أمرنا بالتزين والتجمل في لباسنا وفي هيئاتنا ولكن ذلك لا يشغلنا عن زينة القلب ..

قال ساندريلا زماني:
بالفعل اخي لو كان الجمال جمال الخارج لماكانت الآخرة بالأعمال والنيات

بارك الله فيك
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وفيكم بارك الله
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,890
النقاط
191
العمر
34
رد: والله أمرنا بالتزين والتجمل في لباسنا وفي هيئاتنا ولكن ذلك لا يشغلنا عن زينة القلب ..

قال Malika Tlm:
السلام عليكم
صيحح ما قلت فان الناس يكنزون الاموال
ويتفاخرن بها علي بعضهم البعض
هدا ما ىنراه في حياتنا ولكن اين هو التفاخر
بطاعة الله بقلب سليم طاهر محب للناس لسان داكر لله
وكما تتزين وترتدي ابهي الملابس زين قلبك بالاعمال الحسنة
جزاك الله خيرا
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صدقتم .بارك الله فيكم
 
أ

أبو عبد السميع

:: عضو شرفي ::
إنضم
20 ديسمبر 2014
المشاركات
516
النقاط
31
الجنس
ذكر
رد: والله أمرنا بالتزين والتجمل في لباسنا وفي هيئاتنا ولكن ذلك لا يشغلنا عن زينة القلب ..

بارك الله فيك
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,890
النقاط
191
العمر
34
رد: والله أمرنا بالتزين والتجمل في لباسنا وفي هيئاتنا ولكن ذلك لا يشغلنا عن زينة القلب ..

وفيك بارك الله اخي ابو عبد السميع
 
نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
رد: والله أمرنا بالتزين والتجمل في لباسنا وفي هيئاتنا ولكن ذلك لا يشغلنا عن زينة القلب ..

اخي بارك الله فيك وزادك من علمه وهداك ال صراط المستقيم و فتح عليك ابواب الخير و وفقك في حياتك اعلم اخي ان الله يحب جمل الروح وامرنا ان نستقيم علي منهجه و سنة رسوله الكريم لأن السنة في المعنى هي الطريق او الطريقة وصاحب المكانة من صاحب السنة بتوفق اخي
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,890
النقاط
191
العمر
34
رد: والله أمرنا بالتزين والتجمل في لباسنا وفي هيئاتنا ولكن ذلك لا يشغلنا عن زينة القلب ..

وفيكم بارك الله ..اللهم امين ..وجزاكم الله خيرا
 
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