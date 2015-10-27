رد: والله أمرنا بالتزين والتجمل في لباسنا وفي هيئاتنا ولكن ذلك لا يشغلنا عن زينة القلب ..



اخي بارك الله فيك وزادك من علمه وهداك ال صراط المستقيم و فتح عليك ابواب الخير و وفقك في حياتك اعلم اخي ان الله يحب جمل الروح وامرنا ان نستقيم علي منهجه و سنة رسوله الكريم لأن السنة في المعنى هي الطريق او الطريقة وصاحب المكانة من صاحب السنة بتوفق اخي