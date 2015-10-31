دندنات قلبي

اليوم بإذن الله سأفتح زاوية لي

اليوم بإذن الله سيكون لي ركن هناء

هناء سينبض قلمي وسيصرخ قلمي وسيبوح قلمي

هناء سيبكي قلمي وسيضحك قلمي وسيغني ويرقص قلمي

سيعبر عن آلامي عن أحزاني عن أفراحي وضحكاتي

عن الواقع المحزن وعن الواقع المفرح

هناء سيصرخ من أعماقي وسيعزف سمفونية نبضاتي

وسأرسم أجمل لوحة لكلماتي

سأصف لغة وجمال العيون وألم الفراق و آهات الشوق وفرحة اللقاء

سيكون للأمطار مكان وللعواصف مكان وللبحر مكان

وللنجوم مكان وللقمر مكان وللعصافير مكان

أنا وقلمي وهذياني وبعثرة لنبضاتي





مرحبا بكم وبملاحضاتكم وآرائكم ومشاراتكم



أمير الجزائر....



وادي ســوف 2015/10/31 ​