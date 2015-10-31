دندنات قلبي

أمـيـر الـجـزائـر

أمـيـر الـجـزائـر

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
19 فيفري 2013
المشاركات
5,056
الإعجابات
12,642
النقاط
351
#1
اليوم بإذن الله سأفتح زاوية لي
اليوم بإذن الله سيكون لي ركن هناء
هناء سينبض قلمي وسيصرخ قلمي وسيبوح قلمي
هناء سيبكي قلمي وسيضحك قلمي وسيغني ويرقص قلمي
سيعبر عن آلامي عن أحزاني عن أفراحي وضحكاتي
عن الواقع المحزن وعن الواقع المفرح
هناء سيصرخ من أعماقي وسيعزف سمفونية نبضاتي
وسأرسم أجمل لوحة لكلماتي
سأصف لغة وجمال العيون وألم الفراق و آهات الشوق وفرحة اللقاء
سيكون للأمطار مكان وللعواصف مكان وللبحر مكان
وللنجوم مكان وللقمر مكان وللعصافير مكان
أنا وقلمي وهذياني وبعثرة لنبضاتي


مرحبا بكم وبملاحضاتكم وآرائكم ومشاراتكم

أمير الجزائر....

وادي ســوف 2015/10/31
 
أمـيـر الـجـزائـر

أمـيـر الـجـزائـر

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
19 فيفري 2013
المشاركات
5,056
الإعجابات
12,642
النقاط
351
#2
رد: دندنات قلبي

حبيبتي لست مثل البنات لأنك ملاك
ولست من هذا الزمان فكيف لا أهواك
وعيني تعشقك وتبحر في بحر عيناك
وقلبي يطير فرحا وفي جمال سماك
ويدي ترتعش عندما تلامس يداك
[FONT=&amp]فأنت أميرة أحلامي و أمنية لقيآك

[/FONT][FONT=&amp]دندنة قلمي[/FONT][FONT=&amp]
[/FONT]

 
أمـيـر الـجـزائـر

أمـيـر الـجـزائـر

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
19 فيفري 2013
المشاركات
5,056
الإعجابات
12,642
النقاط
351
#3
رد: دندنات قلبي

بحثت في دواوين الشعر النزارية
وقلبت جميع صفحات الكتب العاطقية
عن معنى حبك وهواك يا صاحبة النظارت الطبية
فلم أجد شيء يقنعني أو يفسر حالتي الرومانسية

دندنة قلمــي
 
أمـيـر الـجـزائـر

أمـيـر الـجـزائـر

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
19 فيفري 2013
المشاركات
5,056
الإعجابات
12,642
النقاط
351
#4
رد: دندنات قلبي

شاهدتك في تلك المنطقة البعيدة
قادمة على حوافرك الصغيرة
وبجمال وجهك كنت منيرة
تتراقصين بمشيتك الأنيقة
بيضاء اللون و كنت سعيدة
وعيونك كبيرة و كحيلة
ورائحتك كانت أجمل ريحة
وشعرك يتطاير مثل الحريرة
حقيقة كنت أجمل من الأميرة

دندنة قلمي
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أمـيـر الـجـزائـر

أمـيـر الـجـزائـر

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
19 فيفري 2013
المشاركات
5,056
الإعجابات
12,642
النقاط
351
#5
رد: دندنات قلبي

ما أجمل فنجاني من يديك
وما أجمل قهوتي من عينيك
وما أجملها وهي تداعب شفتاي
بحرارة الشوق ولهفة حبك أنتي
فملأي قلبي بحب من فنجانك
وداعبي خصلاتي بنكهة قهوتك
فأنتي فنجاني وانتي ألهامي
وأنتي أجمل شيئ في حياتي
وأنتي...وأنا...وقهوتي
رواية...لا....تنتهي

دندنة قلبي
 
أمـيـر الـجـزائـر

أمـيـر الـجـزائـر

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
19 فيفري 2013
المشاركات
5,056
الإعجابات
12,642
النقاط
351
#6
رد: دندنات قلبي

الشوق أليك يقتلني
والحنين اليك يمزقني
فكلما شاهدت النجوم أشوفك
وكلما تأملت الورود تخيلتك
وكلما ذكر الحب تذكرتك
فأنتي في العقل تمكنتي
وفي الحلم استوطنتي
وعلى عرش قلبي تربعتي
 ولاينبض القلب الا باسمك أنتي

دندنة قلمي
 
أمـيـر الـجـزائـر

أمـيـر الـجـزائـر

:: عضو بارز ::
#7
إنضم
19 فيفري 2013
المشاركات
5,056
الإعجابات
12,642
النقاط
351
#7
رد: دندنات قلبي

تحت حبات المطر....رميت البصر

شاهدت حبيبتي قادمة تحت زخات المطر

تتراقص بمشيتها مثل حورية البحر

والسعادة والفرح في قلبها أستقر

واختلطت دموع الشوق مع قطرات المطر

تعالي سيدتي لنختبئ تحت الشجر

حيث يوجد الورود والياسمين والزهر

فنظرنا إلى أنفسنا فتاه العقل والفكر

وابتسمنا وأيقنا أننا مجنونان هذا الدهر

فقاطعت صمتي وارتمت بين ذراعيا والصدر

و انحنت في حضني كانحناء القمر

فأحسستها طفلة صغيرة في العمر


تقول هل أنا في حلم أم هذا سحر؟؟

دندنة قلمي
 
أمـيـر الـجـزائـر

أمـيـر الـجـزائـر

:: عضو بارز ::
#8
إنضم
19 فيفري 2013
المشاركات
5,056
الإعجابات
12,642
النقاط
351
#8
رد: دندنات قلبي

دندنة بسيطة اهديها إلى أغلى إنسانة في الكون,
مهما كتبت ومهما وصفت فلن أوافي أو استوفي حقها...
أمـــي الحبيبـة...

دونتك في كل صفحاتي
وفي جميع دفاتري
بحبـر قلمــي
وكتبت على قلبي
أحبــك يا أمـي
فمداد قلبي لن يكفيك
ومهما سطرت فلن أوافيك
حروفي حبي لن تستوفيك
وبروحي وبجسدي سأفديك
فاعذريني يا أمـي...
عن زلت من زلات لساني
ولأني سهرتك الليالي
وطيش صغري لأني كنت لا أبالي
وحماقة وعنفوان شبابي
وخوفك وحيرتك دائما على حالي
بقلمـي
 
أمـيـر الـجـزائـر

أمـيـر الـجـزائـر

:: عضو بارز ::
#10
إنضم
19 فيفري 2013
المشاركات
5,056
الإعجابات
12,642
النقاط
351
#10
رد: دندنات قلبي

قال سوسن سوسو:
جمييييييييييل كلماتك
لاشيء يكفي لتعبير عن لام وعن مدى الحب الذي نكنه لها
.........احبك يا امي......
إضغط للتوسيع...
سوسن سوسو

كل الشكر لتواجدك في متصفحي
كل الشكر لمداخلتك وكلماتك الجميلة
أسعدني أنك كنتي هناء

دمتي بخير وسعادة سيدتي
لك كل التقدير والاحترام

 
أمـيـر الـجـزائـر

أمـيـر الـجـزائـر

:: عضو بارز ::
#12
إنضم
19 فيفري 2013
المشاركات
5,056
الإعجابات
12,642
النقاط
351
#12
رد: دندنات قلبي

يا نجمتــي...أخبـريـها


بأني أكتبها كل ليلة على الشمعة

وأن القمر من حزني ينزل دمعة

وأن النجوم لم تعد مضيئة بل ظلمة

وأني أرسل لها أشواقي مع طيور البجعة

ولا ينبض القلب إلا باسمها لأنه أجمل كلمة
وقلبي يتمنى لقاءها يوم خميس أو جمعة

دندنة قلمي
 
أمـيـر الـجـزائـر

أمـيـر الـجـزائـر

:: عضو بارز ::
#16
إنضم
19 فيفري 2013
المشاركات
5,056
الإعجابات
12,642
النقاط
351
#16
رد: دندنات قلبي

قال سوسن سوسو:
شكرا لك أخي أمير الجزائر
والله لكل كلماتك روعه ربي مايحرمنه منها
إضغط للتوسيع...
سوسن سوسو

العفو أختي الكريمة

أسعدني أن كلماتي البسيطة أعجبتك

تحياتي وأحتراماتي لك



 
أمـيـر الـجـزائـر

أمـيـر الـجـزائـر

:: عضو بارز ::
#17
إنضم
19 فيفري 2013
المشاركات
5,056
الإعجابات
12,642
النقاط
351
#17
رد: دندنات قلبي

قال سوسن سوسو:
شكرا لك أخي أمير الجزائر
والله لكل كلماتك روعه ربي مايحرمنه منها
إضغط للتوسيع...
سوسن سوسو

العفو أختي الكريمة

أسعدني أن كلماتي البسيطة أعجبتك

تحياتي وأحتراماتي لك



 
أمـيـر الـجـزائـر

أمـيـر الـجـزائـر

:: عضو بارز ::
#19
إنضم
19 فيفري 2013
المشاركات
5,056
الإعجابات
12,642
النقاط
351
#19
رد: دندنات قلبي

قال نور الامان:
رووووووعة لا. تعبير. بعد كلما تك الراقية
إضغط للتوسيع...
نور الايمان

الروعة لا تكتمل الا بحضور المبدعين من أمثالك سيدتي الفاضلة
كل الشكر لمديحك لقلمي المتواضع
أسعدتني مشاركتك وتواجدك هناء

دمتي بخير وسعادة
لك كل التقدير والاحترام

 
أمـيـر الـجـزائـر

أمـيـر الـجـزائـر

:: عضو بارز ::
#20
إنضم
19 فيفري 2013
المشاركات
5,056
الإعجابات
12,642
النقاط
351
#20
رد: دندنات قلبي

اعذريني إن خانني اللسان

فأمامك كل شيء يصبح جبان

 لإن حبك أوصلني إلى الهذيان

 ولأنك لست من هذا الزمان

 وبلاد عشقك لم يعرفها إنسان

 وهواك لا يوجد في مكان

 وعجز عن وصفك أي فنان

 أحبك وحبي لك إدمان

 وحبك لم أجد له عنوان

 وسحر جمالك لم يكتب في ديوان

 وعجز عن وصفك أي فنان

 فذاب قلبي وحتى العينان

 وسكنت القلب و الوجدان

 وتغزلت فيك الشفتان

 و أصبحت لك عاشق ولهان
وسأنقش على قلبي بإتقان

 أحبـــــك

 يا صاحبة الجمال الفتان

بقلمي
 
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