صريعات الشهوات

وقد حذرنا الله تعالى من خطر الشهوات، فقال: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ [آل عمران:14] الآية، وقال عليه الصلاة والسلام: (

ما تركت بعدي فتنةً أضر على الرجال من النساء

) وقال: (

اتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء

).

وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً فقال لي الملكان: انطلق انطلق؛ فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم -من مكان الجريمة، أين مكان الجريمة؟ الأعضاء التناسلية، أين هي؟ تحت، من أين يأتيهم؟ من تحت- فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا -أي: صاحوا- وارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، فقلت له: وما هؤلاء؟ قال: أما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني ) هذا بعض ما يتعرض له الزناة من العقوبة، فمن يطيق ذلك؟! لقد توعد الله تعالى أهل الفجور والفساد بالعذاب الشديد يوم القيامة، فقال:[الفرقان:68]، وقبل هذا العذاب في النار يتعرض الزناة والزواني للعذاب في القبر، ويحدثنا صلى الله عليه وسلم عن شيء مما يعذب به هؤلاء في قبورهم: () هذا بعض ما يتعرض له الزناة من العقوبة، فمن يطيق ذلك؟!