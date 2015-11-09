نعم لابنتي لا لزوجة ابني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحقيقة قبل فترة عايشت موقفاً متناقضاً من أحد الأمهات زوجة ابنها تعاني مرضاً ما ،فقرر الزوج أن يأخذ زوجته معه للمدينة مكان عملهما وطلبت أمها أن تبقى أبنتها عندها نظراً لوضعها الصحي .. وافق الزوج خصوصاً وان وضعه المادي متدني قليلاً .. وايجار المنزل سيشكل عبئاً عليه ،، والزوجة حصلت على عمل قريب من منزل اهلها تعين زوجها في تحمل مسئولية النفقة . رغم مرضها المهم .. أمه لم يعجبها الوضع ،، وكانت دائماً تطلب منه ان يذهب يعمل في المدينة ويترك زوجته عندها في القرية كباقي رجال القرية.. بعد فترة تزوجت ابنتها ومرضت بمرض زوجة ابنها .. ذهبت لزيارتها فإذا بالأم تأخذ ابنتها عندها لانها مريضة على مضض من الزوج وأهله !! مع العلم ان زوج ابنتها يقيم في القرية ومع ذلك اخذت ابنتها عندها لأنها مريضة ولا داعي لتذهب لبيت زوجها وهي متعبة!! الأم تتعامل كأم مع أبنتها ،، فتكون على حق بينما حماة الابن اذا تصرفت مع ابنتها كأم تكون على خطأ.. اذا زوج ابنتها قدر ابنتها وخرج يتنزه معها ،، فهو رجل حنون رومانسي يحب ابنتها ،، انه رجل حقيقي بمعنى الكلمة وإذا فعل ابنها الشي نفسه فهو ضعيف الشخصية وخاضع لسيطرة زوجته .. فهي غير راضية عليه..! أين احترام خصوصية الحياة الزوجية في ظل وجود مثل هذه الامور .. فالزوجان هما من يقرر ما يناسبهما وتبقى هناك خصوصيات بينهما لا يعلمها احد فلم التدخل بينهما ؟؟ لم ينظر لزوجة الابن على أنها شبح يخطف الرجل من أهله .. بينما يرى هو بأن الامر ليس كذلك وإنما اصبح مسئولاً عن اسرة ستكون الزوجة مركزها مثلما ان الام مركز أسرته ؟؟ هكذا علق الابن على موقف امه أترك لكم التعليق وطرح وجهات نظركم وارائكم