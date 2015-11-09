نعم لابنتي لا لزوجة ابني

إقتباس لمشاركة قوية بربي: غريب المثل لم أسمع به من قبل !

لماذا تبحث عن زوجة لابنها أسوأ منها وهل هناك من يعتقد أنه سيء في الأساس

أو تريد أن تبرر تصرفاتها مستقبلاً لأنها تخطط للأذية مسبقاً

أم أنها لا تحب أبنها بقدر محبتها لابنتها اذا أن المتضرر الاساسي هو أبنها

أعذر رغبتي في النقد !

عموما كونها ناقصة عقل تتصرف هكذا فهذه أختلف معك فيها

ربما العاطفة وربما الغيرة فالأمر يتعلق بتحكيم القلب بعيداً عن العقل!

فهناك رجال ناقصين عقل بالمقابل

بينما نجد نساء كثر ضرب بهن المثل في رجاحة العقل والفطنة

واتفق معك

الله يهدي ويصلح



رد قيم ينم عن اطلاع ومعرفة إضغط للتوسيع...



في الحقيقة يااختي هو ليس مثلا بقدر ما هي حكمة

فكثيرات هن الامهات اللواتي لا يهمهن نوعية البنت التي تختارها لابنتها

من ناحية العلم ومن ناحية المال ومن ناحية العلم

فلامهات في وقتنا الحالي لا تركز سوى على زوج ابنتها

فيجب ان يكون العامل القار صاحب الوظيفة الرفيعة

في حين ان ابنها بطال

ويجب ان يكون وسيما في حين ان ابنها غير جميل

وهكذا اضاافة الى ذالك لما قلت المراة ناقصة عقل فهنا اقصد بها ان تغلب عواطفها على عقلها في كثير

وهنا لا انكر وجود الراجحات عقل

شكرا اخية في الحقيقة لم اكن اريد الخوض في مواضيع الزوجة والزواج وتلك المواضيع

لانني اصبحت ادرك انها مضيعة للوقت وفقط

كا ما هناك ان يسعى المرئ في ان رفع من مكتساباته العلمية والاخلاقية حتى يعالج كل شيء في وقته .. ​