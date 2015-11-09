نعم لابنتي لا لزوجة ابني

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة قوية بربي, ‏9 نوفمبر 2015.

  1. قوية بربي

    قوية بربي :: عضو مُشارك ::

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    ‏9 نوفمبر 2015
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    في الحقيقة قبل فترة عايشت موقفاً متناقضاً من أحد الأمهات
    زوجة ابنها تعاني مرضاً ما ،فقرر الزوج أن يأخذ زوجته معه للمدينة مكان عملهما وطلبت أمها أن تبقى أبنتها عندها نظراً لوضعها الصحي .. وافق الزوج خصوصاً وان وضعه المادي متدني قليلاً .. وايجار المنزل سيشكل عبئاً عليه ،، والزوجة حصلت على عمل قريب من منزل اهلها تعين زوجها في تحمل مسئولية النفقة . رغم مرضها
    المهم .. أمه لم يعجبها الوضع ،، وكانت دائماً تطلب منه ان يذهب يعمل في المدينة ويترك زوجته عندها في القرية كباقي رجال القرية..
    بعد فترة تزوجت ابنتها ومرضت بمرض زوجة ابنها ..
    ذهبت لزيارتها فإذا بالأم تأخذ ابنتها عندها لانها مريضة على مضض من الزوج وأهله !!
    مع العلم ان زوج ابنتها يقيم في القرية ومع ذلك اخذت ابنتها عندها لأنها مريضة ولا داعي لتذهب لبيت زوجها وهي متعبة!!

    الأم تتعامل كأم مع أبنتها ،، فتكون على حق
    بينما حماة الابن اذا تصرفت مع ابنتها كأم تكون على خطأ..
    اذا زوج ابنتها قدر ابنتها وخرج يتنزه معها ،،
    فهو رجل حنون رومانسي يحب ابنتها ،، انه رجل حقيقي بمعنى الكلمة
    وإذا فعل ابنها الشي نفسه فهو ضعيف الشخصية وخاضع لسيطرة زوجته .. فهي غير راضية عليه..!

    أين احترام خصوصية الحياة الزوجية في ظل وجود مثل هذه الامور .. فالزوجان هما من يقرر ما يناسبهما وتبقى هناك خصوصيات بينهما لا يعلمها احد فلم التدخل بينهما ؟؟

    لم ينظر لزوجة الابن على أنها شبح يخطف الرجل من أهله .. بينما يرى هو بأن الامر ليس كذلك وإنما اصبح مسئولاً عن اسرة ستكون الزوجة مركزها مثلما ان الام مركز أسرته ؟؟ هكذا علق الابن على موقف امه

    أترك لكم التعليق وطرح وجهات نظركم وارائكم ​

     
    9 معجبون بهذا.
    قوية بربي, ‏9 نوفمبر 2015
    #1
  2. imane horra

    imane horra :: عضو منتسِب ::

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    رد: نعم لابنتي لا لزوجة ابني

    لي ماتخافش ربي تقدر دير كلش حمد الله انا ماما و عجوزتي ناس خير و يخافوا ربي ربي يجبلنا خير
     
    4 معجبون بهذا.
    imane horra, ‏1 ديسمبر 2015
    #2
  3. قوية بربي

    قوية بربي :: عضو مُشارك ::

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    رد: نعم لابنتي لا لزوجة ابني

    حفظهما الله لكِ وحفظكِ لهما ولكل من يحبك
    جزاكِ الله خيراً​
     
    2 معجبون بهذا.
    قوية بربي, ‏2 ديسمبر 2015
    #3
  4. بنت الـ25

    بنت الـ25 :: عضو شرفي ::

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    رد: نعم لابنتي لا لزوجة ابني

    تم تثبيت المضوع لأهميته ، لي عودة ان شاء الله
     
    3 معجبون بهذا.
    بنت الـ25, ‏3 ديسمبر 2015
    #4
  5. قوية بربي

    قوية بربي :: عضو مُشارك ::

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    رد: نعم لابنتي لا لزوجة ابني

    شكراً على التثبيت
    أتمنى أن لك التوفيق
    وأن يحقق الموضوع الهدف
    واعتذر عن تأخري غاليتي
    بانتظار عودتك
     
    2 معجبون بهذا.
    قوية بربي, ‏6 ديسمبر 2015
    #5
  6. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
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    رد: نعم لابنتي لا لزوجة ابني

    يوجد مثل يختصر قصتك حيث قيل فيه :

    الام تبحث لابنتها عن زوج احسن من ابيها
    وتبحث للابن عن زوجة اسوء منها

    مشكلة الامهات مشكلة عاطفية وادامت الانثى ناقصة عقل فلا علينا الا ان نقول يهدي الله من يشااء ..
     
    3 معجبون بهذا.
    hakim story, ‏6 ديسمبر 2015
    #6
  7. قوية بربي

    قوية بربي :: عضو مُشارك ::

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    رد: نعم لابنتي لا لزوجة ابني

    غريب المثل لم أسمع به من قبل !
    لماذا تبحث عن زوجة لابنها أسوأ منها وهل هناك من يعتقد أنه سيء في الأساس
    أو تريد أن تبرر تصرفاتها مستقبلاً لأنها تخطط للأذية مسبقاً
    أم أنها لا تحب أبنها بقدر محبتها لابنتها اذا أن المتضرر الاساسي هو أبنها
    أعذر رغبتي في النقد !
    عموما كونها ناقصة عقل تتصرف هكذا فهذه أختلف معك فيها
    ربما العاطفة وربما الغيرة فالأمر يتعلق بتحكيم القلب بعيداً عن العقل!
    فهناك رجال ناقصين عقل بالمقابل
    بينما نجد نساء كثر ضرب بهن المثل في رجاحة العقل والفطنة
    واتفق معك
    الله يهدي ويصلح

    رد قيم ينم عن اطلاع ومعرفة
     
    3 معجبون بهذا.
    قوية بربي, ‏6 ديسمبر 2015
    #7
  8. hakim story

    hakim story
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    رد: نعم لابنتي لا لزوجة ابني


    في الحقيقة يااختي هو ليس مثلا بقدر ما هي حكمة
    فكثيرات هن الامهات اللواتي لا يهمهن نوعية البنت التي تختارها لابنتها
    من ناحية العلم ومن ناحية المال ومن ناحية العلم
    فلامهات في وقتنا الحالي لا تركز سوى على زوج ابنتها
    فيجب ان يكون العامل القار صاحب الوظيفة الرفيعة
    في حين ان ابنها بطال
    ويجب ان يكون وسيما في حين ان ابنها غير جميل
    وهكذا اضاافة الى ذالك لما قلت المراة ناقصة عقل فهنا اقصد بها ان تغلب عواطفها على عقلها في كثير
    وهنا لا انكر وجود الراجحات عقل
    شكرا اخية في الحقيقة لم اكن اريد الخوض في مواضيع الزوجة والزواج وتلك المواضيع
    لانني اصبحت ادرك انها مضيعة للوقت وفقط
    كا ما هناك ان يسعى المرئ في ان رفع من مكتساباته العلمية والاخلاقية حتى يعالج كل شيء في وقته ..
     
    1 معجب بهذا.
    hakim story, ‏6 ديسمبر 2015
    #8
  9. قوية بربي

    قوية بربي :: عضو مُشارك ::

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    رد: نعم لابنتي لا لزوجة ابني


    ابنها البطل إذن !
    قيل للقرد ضع هذا التاج على رأس أجمل فرد بين الموجودين
    فأخذ التاج الملكي وبعد إمعان النظر في الجميع
    وضع التاج الملكي على رأس إبنه ! فهو الأجمل على الاطلاق

    أعتذر ربما قصور فهم
    لم أفهم القصد
    وبخصوص مضيعة الوقت في مثل هذه المواضيع
    سأطلب المرور هنا بعد عشر سنوات مثلاً
    هل سيكون الانطباع ذاته !؟
    وفي النهاية كل له مجال إهتمام
    وتجارب خاصة في تكوين المعارف والقناعات
     
    2 معجبون بهذا.
    قوية بربي, ‏6 ديسمبر 2015
    #9
  10. zagane

    zagane :: عضو بارز ::

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    رد: نعم لابنتي لا لزوجة ابني

    السلام عليكم
    مصيبة وخلاص كيما دير تحصل
     
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    zagane, ‏25 ديسمبر 2015
    #10
  11. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    رد: نعم لابنتي لا لزوجة ابني

    لا تعليق :)
    حاجة وحيدة لينقولها انه حنا دايما نحكو على هذي القصة بصح منعموش :) باسكو كاين امهات ملاح :( و كاين امهات قباح :( كاين حتى مع بنتها هكدا :-o تبقا اخلاق + تربية :)
     
    فيتامين سي, ‏4 فيفري 2016
    #11
  12. hadjer 23

    hadjer 23 :: عضو منتسِب ::

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    رد: نعم لابنتي لا لزوجة ابني

    السلام عليكم
    مع الاسف هذا الموضوع راه كلين منذ الازل و مهما تثقفوا الناس
    و ارتقى مستواهم العلمي ماحبش يتبدل اسلوبهم في هاذ الموضوع
    تلقاي العجوزة قبل ما يزوز ولدها تشكي من راجل بنتها كون تشوف منو
    مجرد نظرة عتاب لبنتها و تقول ماهوش مليح و مايعاملش بنتي مليح
    و كون تشوفو متهلي فاها و مايقلقهاش حتى بنظرة تقول الحمد لله راجل بنتي
    مليح و بنتي تستاهل و و و
    لكن كي يزوز ولدها و يجيب مرتو يتبدل رايها سبحان الله تولي نظرة العتاب ولا العياط و التشناف
    رجووولة و تقولك هام الرجال كيفاه اما كون تشوفو يضحك معاها و متفاهمين بيناتهم تولي تقول
    اواااه ولدي وشبيه كشما دارتلو ووو
    هاد الموضوع مالقاولوش حل من بكريييييي وراهي كل عروسة تسوفري منو للاسف
    اسمحولي طولت عليكم ..وش نقولو ربي يهدينا لأننا يوما ماااا راح نوليو عزايز و تخافي نديرو كيفهم
    ولا أكثر ههههه
    مشكورة اختي على موضوعك ( تقبلو رأيي رجاء)
     
    hadjer 23, ‏5 فيفري 2016
    #12
  13. taleb2011

    taleb2011 :: عضو مُتميز ::

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    الجلفة
    رد: نعم لابنتي لا لزوجة ابني

    [FONT=&quot]:-rجزاكم الله خير [/FONT]
     
    taleb2011, ‏23 جوان 2016
    #13
  14. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو فعّال ::

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    رد: نعم لابنتي لا لزوجة ابني

    سلام
    قصة وحكمة

    اشتكت ابنة لأبيها مصاعب الحياة .. وقالت إنها لا تعرف ماذا تفعل لمواجهتها .. وإنها تود الاستسلام .. فهي تعبت من القتال والمكابدة .. ذلك إنه ما أن تحل مشكلة تظهر مشكلة أخرى .. اصطحبها أبوها إلى المطبخ وكان يعمل طباخا ... ملأ ثلاثة أوان بالماء ووضعها على نار ساخنة ... سرعان ما أخذت الماء تغلي في الأواني الثلاثة ... وضع الأب في الإناء الأول جزرا وفي الثاني بيضة ووضع بعض حبات القهوة المحمصة والمطحونة ( البن ) في الإناء الثالث .. وأخذ ينتظر أن تنضج وهو صامت تماما. . . نفذ صبر الفتاة ، وهي حائرة لا تدر يماذا يريد أبوها ...! انتظر الأب بضع دقائق .. ثم أطفأ النار .. ثم أخذ الجزر ووضعه في وعاء .. وأخذ البيضة ووضعها في وعاء ثان .. وأخذ القهوة المغلية ووضعها في وعاء ثالث. . . ثم نظر إلى ابنته وقال : يا عزيزتي ،ماذا ترين؟ - جزر .. وبيضة .. و بن.. أجابت الابنة. ولكنه طلب منها أن تتحسس الجزر ..! فلاحظت أنه صار ناضجا وطريا ورخوا ..! ثم طلب منها أن تنزع قشرة البيضة.. ! فلاحظت أن البيضة باتت صلبة ..! ثم طلب منها أن ترتشف بعض القهوة ..! فابتسمت الفتاة عندما ذاقت نكهة القهوة الغنية..! سألت الفتاة : ولكن ماذا يعني هذا ياأبي؟ فقال :اعلمي يا ابنتي أن كلا من الجزر والبيضة والبن واجه الخصم نفسه،وهو المياه المغلية ... لكن كلا منها تفاعل معها على نحو مختلف. لقد كان الجزر قويا وصلبا ولكنه مالبث أن تراخى وضعف ، بعد تعرضه للمياه المغلية. أما البيضة فقد كانت قشرتها الخارجية تحمي سائلها الداخلي ، لكن هذا الداخل ما لبث أن تصلب عند تعرضه لحرارة المياه المغلية. أما القهوة المطحونة فقد كان رد فعلها فريدا ... إذ أنها تمكنت من تغيير الماء نفسه. وماذا عنك ؟ هل أنت الجزرة التي تبدو صلبة .. ولكنها عندما تتعرض للألم والصعوبات تصبح رخوة طرية وتفقد قوتها؟ أم أنك البيضة .. ذات القلب الرخو .. ولكنه إذا ما واجه المشاكل يصبح قويا وصلبا ؟ قد تبدو قشرتك لا تزال كما هي .. ولكنك تغيرت من الداخل .. فبات قلبك قاسيا ومفعما بالمرارة! أم أنك مثل البن المطحون .. الذي يغيّر الماء الساخن ..( وهو مصدر للألم ).. بحيث يجعله ذا طعم أفضل ؟! فإذا كنت مثل البن المطحون .. فإنك تجعلين الأشياء من حولك أفضل إذا ما بلغ الوضع من حولك الحالة القصوى من السوء . فكري ياابنتي كيف تتعاملين مع المصاعب... إذن ... هل أنت جزره أم بيضة أم حبة قهوة مطحونة؟
     
    angegardienretour, ‏24 أكتوبر 2016
    #14
  15. نعيم نعيمي

    نعيم نعيمي :: عضو منتسِب ::

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    صدقني مصيبة الرجل في النساء سواء الم ولا الزوجة مسكين الرجل كيف ما يعمل يحير لانو النساء يغرقن في التفاهات فقط والعواطف فلا توجد امراة لم تظلم
     
    نعيم نعيمي, ‏4 أوت 2017 على 20:10
    #15

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