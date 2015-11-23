{مشوَّكْ} من مطبخِي~

إقتباس لمشاركة sarakoukou: وعليكم السلام :d لؤلؤة ان شاء الله تكوني بخير

احم وش قلتي نحكمو طاكسي ونروحو كيفكيف عندها

يم يم القهوة عند رقية :$ بالمشوك



هههه رانا نعرضو رواحتينا خخخخخ



بالتوفيق ليكم إضغط للتوسيع...

اهلا حبيبتي الغالية :love01: يسقسي عليك الخير والله الحمد لله

ان شاء الله تكوني حتى نتي لاباس؟

ههههههه استناي نلبس حيجابي وراني جاية نعدي عليك ونروحو كيف كيف

عند رقية نضربو فيها قهيوة الله الله :up:

ههههه هيه نعرضو في رواحنا بلا حشمة :d

ربي يهنيك حبيبتي سارة :$

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