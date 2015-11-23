{مشوَّكْ} من مطبخِي~

الموضوع في 'وصفات الكيك والحلويات الحصرية والمجربة' نشر بواسطة نبض الحياة, ‏23 نوفمبر 2015.

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  1. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

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    [​IMG]

    [​IMG]
    كيــــــفكم حبووبآتي الغآليآت ~

    ليكم وحشة كبيـــــــــــرة     [​IMG]

    جبتلكم اليوم قآطو { المشوك } ، الغني عن التعريف، :d

    عندي وصفة تقطعلي، يعني ديرلي بزاااف، ويجيني طري ونقدر نحتفظ حتى شهر ما ييبس مآوالو
    [​IMG]

    قلت نشآركم ايآهآ،

    نبدآو على بركة الله::

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    المقــــآدير:

    500غ زبدة طرية، 2 كيسآن سكر رطب، 5 بيض ( 3 كاملين+ 2 صفار فقط )، 1 و نص خميرة كيميائية، 4 م ك كوكآو مطحون، فرينة.

    طريقة التحضير:

    نظن انهآ وآضحة وكآمل تعرفوهآ،
    نشكلة عجينة طرية بالمقادير المذكورة، نشكلو كويرات، نغطسوهم في بياض البيض المتبقي، ونرمدوهم في الكوكآو
    ونوضعوهم ديرآكت في ليكيسآت، ندخلو القآطو للفوغ
    بعد مآ ينضج لآزم يتعسل مبآشرة وبكمية معتبرة، انا ندير حوالي لكل حبة ملعقة كبيرة عسل
    في الاول تشوفيها تعوم ولكن بعد دقائق كامل يتشرب، وهاد هو السر اللي يخلي المشوك يجي طري وبنين،
    نخليكم مع الصور:
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    شكون بغآت تجي تتقهوآ مع اني من عشآق الحليب     [​IMG]

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    انتظروني في وصفآت وتطبيقآت اخرى باذن الرحمن

    ســــــلآمي     [​IMG]
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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏30 جانفي 2016
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    نبض الحياة, ‏23 نوفمبر 2015
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    وعليكم السلام ياعيني ياليلي على القاطو تاع المشوك الزين والاقتصادي

    خرجلك يجنجن قصدي يجنن هههه الف صحتين وعافية وشكرا على الوصفة والطريقة
     
    3 معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏23 نوفمبر 2015
    #2
  3. حكيك

    حكيك :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    هايل رقية يعطيك الصحة ومشكورة على الوصفة :thumb_up02:
     
    3 معجبون بهذا.
    حكيك, ‏23 نوفمبر 2015
    #3
  4. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    السلام عليكم
    ماشاء الله خرج هايل حبيبة قلبي رقية
    ربي يحفظك من العين حبيبتي
    وهاداك كاس لحليب ماتشربيهش حتى نجي خاطر حتى انا من عشاق الحليب :d
    اصبري نجي ونشربوه كيف كيف ;)
    بارك الله فيك حبيبتي على الوصفات الجميلة واللذيذة
    بالتوفيق غاليتي
     
    3 معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏23 نوفمبر 2015
    #4
  5. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    سلاااام عليييكم دكتوووغاااا

    الله يبارك يايما على المشوك جاااك فوووور ماشاء الله

    يعطيك الصحة شطووورة ..

    بصحتكم ^^
     
    3 معجبون بهذا.
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏23 نوفمبر 2015
    #5
  6. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~


    وعليكم السلام :d لؤلؤة ان شاء الله تكوني بخير
    احم وش قلتي نحكمو طاكسي ونروحو كيفكيف عندها
    يم يم القهوة عند رقية :$ بالمشوك

    هههه رانا نعرضو رواحتينا خخخخخ

    بالتوفيق ليكم
     
    3 معجبون بهذا.
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏23 نوفمبر 2015
    #6
  7. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

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    بيت أحلامي
    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    انت اللي تجنني يا عيوووني :love01:
    ربي يحفظك الغلا ويحميك ويسعدك يا رب
    شكرآ لمرورك حبووبتي
     
    2 معجبون بهذا.
    نبض الحياة, ‏23 نوفمبر 2015
    #7
  8. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

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    بيت أحلامي
    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    الله يسلمك طاطا، ربي يحفظك ويخليـــــك :love01:
     
    1 معجب بهذا.
    نبض الحياة, ‏23 نوفمبر 2015
    #8
  9. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

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    بيت أحلامي
    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    وعليكم السلآلآم حبووووبتي ^^
    الله يسلمك حنووونة وربي يبآرك فيك
    اووه ولآ يهمك غآليتي، على العين والرااس مرحباا بيك
    نمشي نحلبلك البقرة لآ حبيتي :d
    ربي يحفظك يآ لعمر ويحميك ويهنيك
    مرسي الزينة على مرورك العطر :love01:
     
    نبض الحياة, ‏23 نوفمبر 2015
    #9
  10. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    خخخخهههه نديرلكم سيلفي معايا :d باه تبقى سوفونير مشوكية للشافا دكتوغا :-r

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    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏23 نوفمبر 2015
    #10
  11. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

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    بيت أحلامي
    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    وعليكم السلآلآم نووور عيني
    يبآآرك فيك وفي حسنآتك يآ رب
    مشكوورة حبووبتي ربي يحفظك :-r

    :yahoo01::yahoo01::yahoo01:
    تسآعفوني شوفو كآش طيآرة حولو كآمل بنآت اللمة وجيبوهملي :thumb_up02:
    بصح عآونوني في ليقآطو ما تجوش فآرغين :p
    مرحبآ بيكم حبووبآتي
    والله تنوروني الغآليآآت
    مرسي الغلآ :love01:
     
    2 معجبون بهذا.
    نبض الحياة, ‏23 نوفمبر 2015
    #11
  12. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    اهلا حبيبتي الغالية :love01: يسقسي عليك الخير والله الحمد لله
    ان شاء الله تكوني حتى نتي لاباس؟
    ههههههه استناي نلبس حيجابي وراني جاية نعدي عليك ونروحو كيف كيف
    عند رقية نضربو فيها قهيوة الله الله :up:
    ههههه هيه نعرضو في رواحنا بلا حشمة :d
    ربي يهنيك حبيبتي سارة :$
     
    2 معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏23 نوفمبر 2015
    #12
  13. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

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    بيت أحلامي
    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

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    جيتو في طآكسي ولآ طويوطآ Bus :p
     
    1 معجب بهذا.
    نبض الحياة, ‏23 نوفمبر 2015
    #13
  14. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

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    بيت أحلامي
    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    مرحبآ مرحبآآآ حبوووبآتي
    تنوروني :love01:
    بصح احكمو طآكسي انا خيتكم
    راه تآبعكم 29 واحد خخخ :p:p:p
     
    1 معجب بهذا.
    نبض الحياة, ‏23 نوفمبر 2015
    #14
  15. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    ههههه صحيتو صحيتو ...

    ربي يدووم الخير عليكم وتدوم البسمة يارب ...

    ايا ممنوع الدردشة خخخخ سينو يغلق الموضوع ..

    هههيهيهيهيهيهي


    سلاام موفقات ..
     
    1 معجب بهذا.
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏23 نوفمبر 2015
    #15
  16. imanou mouna

    imanou mouna :: عضو مُشارك ::

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    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    ممممممممم نمووووت على المشوك رائع رائع رائع يسلموووو هالايدين يا قمر
     
    1 معجب بهذا.
    imanou mouna, ‏23 نوفمبر 2015
    #16
  17. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo :: نجمة اللمة ::

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    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    السلام عليكم
    اول مرة نوصل انا التالية :down: ان شا الله برك يكون حقي محفوظ
    ممممممم شحال نحبو المشوك المعسل هذا سيرتو كي ترفدي الحبة ويبدا يقطر منها العسل ممممم
    يعطيك الصحة روكا يسلمووو
     
    2 معجبون بهذا.
    AmiR@RoRo, ‏23 نوفمبر 2015
    #17
  18. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

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    بيت أحلامي
    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    الله يسلمك غاليتي وربي يبااارك فيييك
    شكرا لمرورك لزينة :love01:
     
    نبض الحياة, ‏23 نوفمبر 2015
    #18
  19. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

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    بيت أحلامي
    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    وانا نقوول امووورتي وينها ما بانت :d
    حصل خير غاليتي
    ما تخميش راني مخبيتلك حقك
    و لعيوووونك غدوا نصورك حبة تقدر من العسل :p
    برك عاودي اضربي طلة علياا :-r
    ربي ينورك الزينة ديالي
    سلاامي
     
    1 معجب بهذا.
    نبض الحياة, ‏23 نوفمبر 2015
    #19
  20. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: عضو شرفي ::

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    في عالم النسيان
    رد: {مشوَّكْ} من مطبخِي~

    ممممممممممممممم
    الله عليك يا حبوبة
    خرجلك رووووعة
    تقريب كيما الي نديروه حنا في الدار
    شكلو يشهي
    املا ندي حبة
    بصحتكم حنونة
     
    1 معجب بهذا.
    الحلم الوردي, ‏24 نوفمبر 2015
    #20
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