{مشوَّكْ} من مطبخِي~

كيــــــفكم حبووبآتي الغآليآت ~ ليكم وحشة كبيـــــــــــرة جبتلكم اليوم قآطو { المشوك } ، الغني عن التعريف، :d عندي وصفة تقطعلي، يعني ديرلي بزاااف، ويجيني طري ونقدر نحتفظ حتى شهر ما ييبس مآوالو قلت نشآركم ايآهآ، نبدآو على بركة الله:: المقــــآدير: 500غ زبدة طرية، 2 كيسآن سكر رطب، 5 بيض ( 3 كاملين+ 2 صفار فقط )، 1 و نص خميرة كيميائية، 4 م ك كوكآو مطحون، فرينة. طريقة التحضير: نظن انهآ وآضحة وكآمل تعرفوهآ، نشكلة عجينة طرية بالمقادير المذكورة، نشكلو كويرات، نغطسوهم في بياض البيض المتبقي، ونرمدوهم في الكوكآو ونوضعوهم ديرآكت في ليكيسآت، ندخلو القآطو للفوغ بعد مآ ينضج لآزم يتعسل مبآشرة وبكمية معتبرة، انا ندير حوالي لكل حبة ملعقة كبيرة عسل في الاول تشوفيها تعوم ولكن بعد دقائق كامل يتشرب، وهاد هو السر اللي يخلي المشوك يجي طري وبنين، نخليكم مع الصور: شكون بغآت تجي تتقهوآ مع اني من عشآق الحليب انتظروني في وصفآت وتطبيقآت اخرى باذن الرحمن ســــــلآمي