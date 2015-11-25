باركولي وعقبالكم

N

nadiablm

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 أكتوبر 2014
المشاركات
139
النقاط
13


السلام عليكم اريد ان احكي لكم تجربتي وهي تزوجت منذ عامين وشهر ولم يحدث حمل ولكن في هذا الشهر ولله الحمد حدث حمل بفضل الله تعالى وهذا ماقمت به اخذت القطف المالح جابوه من الصحراء رونتو بالعسل عادي ماكانش عندي عسل حر وعملت منو حبات كالحمص ودرتو فالثلاجة واكلت حبة كل يوم طول الدورة ولما طهرت بديت نصلي قيام الليل ونقرى سورة مريم والباقي على ربي ان شاء الله تستفادو وربي يفرحكم وادعولي ربي يثبت حملي ويرزقني الذرية الصالحة السليمة المعافاة و الخلاصة هي انساو قضية الحمل وربي يفرحنا اجمعين​
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
S

Salam Fleur

:: عضو فعّال ::
إنضم
20 جويلية 2015
المشاركات
2,174
النقاط
111
رد: باركولي وعقبالكم

السلام عليكم

بالبركة عليك اختي .,.... ربي يتمملك على خير .... و بالعقل على روحك ... و ربي ما فيه غير الخير

بالتوفيق ان شاء الله
 
N

nadiablm

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 أكتوبر 2014
المشاركات
139
النقاط
13
رد: باركولي وعقبالكم

قال Salam Fleur:
السلام عليكم

بالبركة عليك اختي .,.... ربي يتمملك على خير .... و بالعقل على روحك ... و ربي ما فيه غير الخير

بالتوفيق ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
ربي يحفظك اختي ويعطيك ما تتمناي
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,862
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
رد: باركولي وعقبالكم

الحمد لله بالبراكة عليك اختي ان شاءلله ربي يكملك بالخير

وشكرا على الوصفة ان شاءالله تعاون بزاف اخوات

ربي يرزقك الذرية الصالحة ان شاءالله
 
أم لينة

أم لينة

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,193
النقاط
111
العمر
34
رد: باركولي وعقبالكم

السلام عليكم
ربي يتمملك على خير يارب و كي ليوم راكي تحضني في مزيودك لصدرك يارب .
حنونة القطف هذا ماش سامعة بيه ياريت تعطيني لمحة عليه و لواش ينفع .
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
4,025
النقاط
491
الجنس
أنثى
رد: باركولي وعقبالكم

السلام عليكم
الف الف مبروك يارب يتمم حملك علي خير يارب
ويارب ترزقي بالدريه الصالحة
امين
 
N

nadiablm

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 أكتوبر 2014
المشاركات
139
النقاط
13
رد: باركولي وعقبالكم

انا قبل مانبحث عليه فالنت امي جابتولي مطحون وقالتلي ينقي الوالدة مع العلم لم اكن اعاني من اي مشكل وهذا تعريف بالقطف جبتو من النت

عشبة القطف هي نوع من الأعشاب القرنفليّة التي تنمو في المناطق الجافّة والبوادي الصحراويّة خصوصاً في مناطق المغرب العربي؛ كالجزائر والمغرب وتونس، وتمتاز بطعمها اللاذع المالح، أنواعها كثيرة ومتنوّعة ومنتشرة في الوطن العربي؛ فهي تزيد عن 250 نوعاً بألوانٍ مختلفة، فمنها ذات لون أخضر، أو أرجواني، أو بنفسجي. استخدمها سكّان البوادي منذ القدم كغذاء أساسي للماشية، وأثبتت قدرتها على علاج العديد من المشاكل الصحية؛ حيث وجدت الدراسات العلمية أن هذه العشبية ذات نتائج علاجية سحرية وخاصّةً فما يتعلّق بالأمراض النسائية . ويمتدّ ارتفاع هذه العشبة من نصف متر إلى ما يقارب 5 أمتار، وتحتوي عشبة القطف على الكثير من العناصر أهمّها مادة ملوّنة، ومادّة السابونين، وحمض الأكساليك والكاروتين، والصمغ، والعديد من الفيتامينات كفيتامين سي و أ، إضافةً إلى معادن مهمّة مثل: الكالسيوم، والحديد، والفسفور، والمغنيسيوم. فوائد عشبة القطف تفيد عشبة القطف بالدرجة الأولى في علاج المشكال النسائيّة؛ فهي تعالج تكيّس المبايض، وتعتبر مذوّباً للأورام الرحمية الليفية الحميدة والسرطانية، كذلك فهي مفيدة لعلاج سرطان الثدي، وتزيل الحكّة المهبلية الناتجة عن الالتهابات النسائيّة البكتيرية. تخفض عشبة القطف من نسبة الكولسترول الضار في الدم، ممّا يعني حماية القلب من الأمراض والجلطات ومشاكل تصلّب الشرايين والأوعية، إضافةً إلى فائدتها في خفض ضغط الدم المرتفع. تنظّم عشبة القطف مستوى السكّر في الدم؛ لذا فهي فعّالة في علاج مرضى السكري. تعدّ منشّطاً عاماً للجسم؛ فهي تحارب الإرهاق والشعور المزمن بالتعب العام، وهي تمنح الجسم الحيوية والنشاط . مدر طبيعي للبول ومطهّر للكلى والمثانة والمجاري البولية، ومنقٍّ للدم من السموم . تساعد عشبة القطف على إنقاص الوزن الزائد؛ فهي تحفّز عملية حرق الدهون في الجسم، وتساعد على التخسيس والتخلّص من مشكلة السمنة. مليّنة للأمعاء وتحسّن عمل الجهاز الهضمي، وتحارب مشكلة الإمساك . تمنع الغثيان وتمنع الرغبة في القيء . مخفّضة لدرجات الحرارة وتعالج الحمّى. تطهر لدغات الحشرات وتزيل التورّم والاحمرار منها . تحارب الالتهابات بأنواعها؛ لذا فهي مفيدة لالتهابات المفاصل والروماتيزم وتسكّن آلامها. تنقّي البشرة من البثور والحبوب وتجعلها مشرقةً شابة . مفيدة في علاج التهابات الحلق والحنجرة، وتقاوم السعال ونزلات البرد والزكام. تفيد في علاج مشكلة تضخّم الغدة الدرقية. تساعد عشبة القطف على علاج مشكلة العقم عند النساء؛ فهي تزيل جميع معوّقات الحمل من التكيّسات، والأورام والالتهابات النسائيّة، وانسداد قنوات فالوب، وغيرها من المشاكل النسائيّة المانعة لحدوث الإنجاب. تفيد في الاسترخاء والتخلّص من الإرهاق العصبي والتوتر المستمر.
http://forum.sedty.com/t601197.html
 
zohor kfz

zohor kfz

:: عضو مُتميز ::
إنضم
5 نوفمبر 2015
المشاركات
1,361
النقاط
121
العمر
28
محل الإقامة
tlemcen
الجنس
أنثى
رد: باركولي وعقبالكم

balbaraka 3likiiiiiiiiiiiiiiii
rabi ykamalki balkhir nchallah w yjiblak sa3at elra7a yaaaaaaa rab
 
N

nadiablm

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 أكتوبر 2014
المشاركات
139
النقاط
13
رد: باركولي وعقبالكم

قال أم لينة:
السلام عليكم
ربي يتمملك على خير يارب و كي ليوم راكي تحضني في مزيودك لصدرك يارب .
حنونة القطف هذا ماش سامعة بيه ياريت تعطيني لمحة عليه و لواش ينفع .
إضغط للتوسيع...
اختي راني لقيت هذه التجربة وحبيت ناكد معلوماتي وتجربتي


TAJREBAT elo5t https://www.facebook.com/hadjer.bennacer?fref=ufi
انا مجربتها ونتيجتها باذن الله مضمونة كنت في احدى العيادات في ولاية بشار الجزايريه و قلي الطبيب في عندك 2 كيس هرموني تقريبا 4 سم و لوكبر نعملوا عمليه طلعت من عند الطبيب و استنينت زوجي وفي وحده قالتلي استعملي القطف المالح والله بعدها راااااح تماما واسالوا على هذه العشبة في بشار و تندوف و مع العلم انا لست من هذه الولايات كنت مقيمة فقط و يوجد القطف المالح و القطف الحلو واللي هو مفيد للمبايض القطف المالح
https://www.facebook.com/بيع-عشبة-القطف-لعلاج-تكيسات-المبايض-1399605493673203/
 
أم لينة

أم لينة

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,193
النقاط
111
العمر
34
رد: باركولي وعقبالكم

بارك الله فيك اختي انا عندي اضطرابات هرمونية و مش عارفة هل تفيدني هاذ العشبة .المهم ربي يتمم حملك على خير شكرا .
 
M

Mariamariana

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 سبتمبر 2015
المشاركات
86
النقاط
5
رد: باركولي وعقبالكم

بالبركة عليك اختي ربي يكملك
كل واحد كيفاه يدير لو ربي السبب
أنا العشية هذي اللي وسمها القطف
شربها مدة ثلاثة أشهر لكن للأسف
مدارتلي والو ربي يرزق كل محروم
إن شاء الله.
 
N

nadiablm

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 أكتوبر 2014
المشاركات
139
النقاط
13
رد: باركولي وعقبالكم

قال Mariamariana:
بالبركة عليك اختي ربي يكملك
كل واحد كيفاه يدير لو ربي السبب
أنا العشية هذي اللي وسمها القطف
شربها مدة ثلاثة أشهر لكن للأسف
مدارتلي والو ربي يرزق كل محروم
إن شاء الله.
إضغط للتوسيع...
ربي يفرحك ويفرحنا اختي ويرزقنا الذرية الصالحة
 
م

مريم.

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 أوت 2015
المشاركات
1,387
النقاط
71
رد: باركولي وعقبالكم

الف ال الف الف الف الف مبرووك والله فرحتلك من قلبي والله اللهم لك الحمد والنعمة الحمد لله وراح نجربه بادن الله ياربي يبث حملك ياربي يسسهلك والله فرحت من قلبي
 
نبض الحياة

نبض الحياة

*طبيبة* عضو شرفي
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,719
النقاط
1,171
محل الإقامة
بيت أحلامي
رد: باركولي وعقبالكم

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
الف الف مبروووووووك غاليتي
الحمد لله
ربي يثبت حملك ويرزقك ذرية صالحة
وعقبااال لكافة المحرومين والمحرومات يا رب
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top