باركولي وعقبالكم

السلام عليكم اريد ان احكي لكم تجربتي وهي تزوجت منذ عامين وشهر ولم يحدث حمل ولكن في هذا الشهر ولله الحمد حدث حمل بفضل الله تعالى وهذا ماقمت به اخذت القطف المالح جابوه من الصحراء رونتو بالعسل عادي ماكانش عندي عسل حر وعملت منو حبات كالحمص ودرتو فالثلاجة واكلت حبة كل يوم طول الدورة ولما طهرت بديت نصلي قيام الليل ونقرى سورة مريم والباقي على ربي ان شاء الله تستفادو وربي يفرحكم وادعولي ربي يثبت حملي ويرزقني الذرية الصالحة السليمة المعافاة و الخلاصة هي انساو قضية الحمل وربي يفرحنا اجمعين
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