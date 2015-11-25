باركولي وعقبالكم

انا قبل مانبحث عليه فالنت امي جابتولي مطحون وقالتلي ينقي الوالدة مع العلم لم اكن اعاني من اي مشكل وهذا تعريف بالقطف جبتو من النتعشبة القطف هي نوع من الأعشاب القرنفليّة التي تنمو في المناطق الجافّة والبوادي الصحراويّة خصوصاً في مناطق المغرب العربي؛ كالجزائر والمغرب وتونس، وتمتاز بطعمها اللاذع المالح، أنواعها كثيرة ومتنوّعة ومنتشرة في الوطن العربي؛ فهي تزيد عن 250 نوعاً بألوانٍ مختلفة، فمنها ذات لون أخضر، أو أرجواني، أو بنفسجي. استخدمها سكّان البوادي منذ القدم كغذاء أساسي للماشية، وأثبتت قدرتها على علاج العديد من المشاكل الصحية؛ حيث وجدت الدراسات العلمية أن هذه العشبية ذات نتائج علاجية سحرية وخاصّةً فما يتعلّق بالأمراض النسائية . ويمتدّ ارتفاع هذه العشبة من نصف متر إلى ما يقارب 5 أمتار، وتحتوي عشبة القطف على الكثير من العناصر أهمّها مادة ملوّنة، ومادّة السابونين، وحمض الأكساليك والكاروتين، والصمغ، والعديد من الفيتامينات كفيتامين سي و أ، إضافةً إلى معادن مهمّة مثل: الكالسيوم، والحديد، والفسفور، والمغنيسيوم. فوائد عشبة القطف تفيد عشبة القطف بالدرجة الأولى في علاج المشكال النسائيّة؛ فهي تعالج تكيّس المبايض، وتعتبر مذوّباً للأورام الرحمية الليفية الحميدة والسرطانية، كذلك فهي مفيدة لعلاج سرطان الثدي، وتزيل الحكّة المهبلية الناتجة عن الالتهابات النسائيّة البكتيرية. تخفض عشبة القطف من نسبة الكولسترول الضار في الدم، ممّا يعني حماية القلب من الأمراض والجلطات ومشاكل تصلّب الشرايين والأوعية، إضافةً إلى فائدتها في خفض ضغط الدم المرتفع. تنظّم عشبة القطف مستوى السكّر في الدم؛ لذا فهي فعّالة في علاج مرضى السكري. تعدّ منشّطاً عاماً للجسم؛ فهي تحارب الإرهاق والشعور المزمن بالتعب العام، وهي تمنح الجسم الحيوية والنشاط . مدر طبيعي للبول ومطهّر للكلى والمثانة والمجاري البولية، ومنقٍّ للدم من السموم . تساعد عشبة القطف على إنقاص الوزن الزائد؛ فهي تحفّز عملية حرق الدهون في الجسم، وتساعد على التخسيس والتخلّص من مشكلة السمنة. مليّنة للأمعاء وتحسّن عمل الجهاز الهضمي، وتحارب مشكلة الإمساك . تمنع الغثيان وتمنع الرغبة في القيء . مخفّضة لدرجات الحرارة وتعالج الحمّى. تطهر لدغات الحشرات وتزيل التورّم والاحمرار منها . تحارب الالتهابات بأنواعها؛ لذا فهي مفيدة لالتهابات المفاصل والروماتيزم وتسكّن آلامها. تنقّي البشرة من البثور والحبوب وتجعلها مشرقةً شابة . مفيدة في علاج التهابات الحلق والحنجرة، وتقاوم السعال ونزلات البرد والزكام. تفيد في علاج مشكلة تضخّم الغدة الدرقية. تساعد عشبة القطف على علاج مشكلة العقم عند النساء؛ فهي تزيل جميع معوّقات الحمل من التكيّسات، والأورام والالتهابات النسائيّة، وانسداد قنوات فالوب، وغيرها من المشاكل النسائيّة المانعة لحدوث الإنجاب. تفيد في الاسترخاء والتخلّص من الإرهاق العصبي والتوتر المستمر.