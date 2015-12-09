[[ لا تحكم علي ... فقد تكون مخطئا !! ]]

أرجوك تمهل لا تحكم علي ! لا تحكم على الآخرين ! ... قد تكون مخطئا :$

قد نسيء إلى الآخرين بالحكم عليهم من وجهة نظر شخصية ضيقة ..

دون تروٍ ودون تقليب الأمر على مختلف وجوهه !

قد نتسرع ثم نندم حيث قد لا ينفع الندم .. !

وسوف أستأنس بحكايتين لتوضيح وجهة نظري ..

الحكاية الأولى ..

يحكى أنه في مكان ما من هذا العالم كانت هناك صخرة ...
ملقاة على طرف الطريق ..

يمر الكثير من الناس دون أن يلقوا لها بالا أو يهتموا لشأنها ..
لا يرون فيها أكثر من كم مهمل من الجماد الذي يشوه المنظر ..
ويجدر اقتلاعه ورميه في مكان بعيد ..
...
لكن ذات يوم مرَّ عليها بناء ...
فتوقف لحظات وقال : "هذا ما أحتاج إليه تماما .. سوف أذهب لإحضار الإزميل والمطرقة ..
وأقطعها إلى قطع جميلة أُكمل بها ما أنا بصدده " .. وذهب ليحضر عدته ..
...
بعد قليل مر عالم جيولوجي ..
فتوقف وقال : " هذه صخرة نادرة من نوع فريد ... "
و أسرع ليعود بعربة ليحملها إلى مختبره ليدرسها و يدرس طلبته ..
...
ثم بعد لحظات أخرى مَرَّ فنان ...
يرى الجمال في كل شيء ..

 فتوقف منبهرا بما يراه فيها من جمال ..

فهي مادته التي ينحت منها قطعه الفنية ..

ويكاد يرى تلك المنحوتات داخل الصخرة ..
وكأنها مسجونة و محجوزة داخلها ...
تستصرخه ليخرجها منها ..
فأسرع إلى بيته ليحضر عربة يحمل بها تلك الصخرة ...
وقلبه يخفق خفقانا .. يكاد يطير من مكانه ..
...

والآن أخواتي ، إخواني من سيصل أولا ..؟ البناء أم الجيولوجي أم الفنان ؟؟؟ ...
أم نفر من الذين يريدون رميها في النفايات أو يلقون بها في مكان سحيق .. !
مصير الصخرة مجهول ! ..
وكل ذلك بسبب ماذا ؟؟؟
...
السبب هو اختلاف وجهات النظر ..
الراجع إلى خلفية وثقافة كل من أولئك الناس ...

...

أظن أنني أوضحت وجهة نظري .. !
...

رجاءً ...

الناس ليسوا أقل شأنا من الصخرة .... لا تحكموا على الناس ! فتتسببوا لهم بالأذى ..

الحكاية الثانية .. ترقبوها في مداخلة قادمة ..

...

والآن إليكم الخط ..
موضوع حصري بقلمي ... منقول هنا
أخوكم المحب ... أمير
 
السلام عليكم
كثيرا ما يغلب على الانسان سوء الظن بغيره
اما من مظهر او تصرف او قول ومن اللحظة الاولى دون تريث ودراسة للامور
فيحلل ويفسر الامور بنظرته الشخصية الضيقة ما قلت
وكثيرا ما يؤدي هذا الفعل الا ما لايحمد عقباه
فمن الاحسن تقصي الامور والنظر الى حقيقتها دون الحكم عليها بنظراتنا الشخصية
قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ }
جزيل الشكر لك أخي أميــر
لا تحرمنا جديدك ..|~
 
قال أسير نفسي:
توقيع أمير جزائري حر
و الله قصتك هذه جعاتني أتحير و أقلق على مصير هذه الصخرة .. حتّى أنني تمنيت أن يسبق إليها الجيولوجي أولا و بدرجة ثانية الفنان ثم بدرجة ثالثة البنّاء ... أنا قلق من أن يصل إليها أولاءك الذين يريدون رميها في النفايات أو يلقون بها في مكان سحيق ...

هل تعلم يا أخ أن قصتك هذه تنطوي على واقع مرير !! .. إن صيغة أهل الصلاح و الإصلاح ، الجيولوجي و الفنان و البناء جاءت بالمفرد (أي أنهم قليلون) أما الذين يريدون الرمي في النفايات و الإلقاء في المكان السحيق جاءوا بصيغة الجمع (نفر) أي أنهم هم الأكثرية ... و لهذا على الشخص أن لا ينتظر في مكانه ، فقد يصل إليه أولا النفر .. بل يتحرك نحو الجيولوجي و الفنان و البناء .... كي ينجو.
 
ما أبعد مجتمعنا عن هذه الثقافة فالكل يتصيد هفواتك
كلام جميل
 
وعليكم السلام ورحمة الله ..
كل الشكر و التقدير لك أختي أميرة على المداخلة الطيبة ..

نعم هو كما تفضلتِ .. ولولا خطورة سوء الظن لما نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم الدين ..

أحسن الله إليك ..

وأبقاكم وأدام ظلكم على المنتدى ..
 
أعجبني تحليلك أخي الكريم .. :-h :up:

نعم على العقلاء أن يسارعوا ليأخذوا على أيدي هؤلاء السطحيون في تفكيرهم و أحكامهم ..

تحياتي .. :regards01:
 
شكرا على الاهتمام و المداخلة أخي الكريم ..

علينا زرع هذه الثقافة ..

والله الموفق ..

لك تقديري و ودي .. :)
 
السلام على كل الأرواح الطيبة التي ترفرف هنا ..

اليوم أضيف حكاية أخرى في نفس السياق ... " لا تحكم علي .. تأنى :$ "

الحكاية 02 ..

ذهب رجل بابنه المريض إلى المستشفى .. وكان الابن في حالة صعبة ..

واضطر الوالد للمكوث معه هناك فترة طويلة من الليل ..

وأنهكه الإرهاق و التعب و القلق ..

في أثناء ذلك .. رأى بضعة صبية على مقربة منه يلعبون ويثيرون ضجة وجلبة في المكان .. :s

وبجوارهم رجل قد ألقى بنفسه على كرسي المستشفى ويبدو غير آبه لهم ! .. :(
...
فاستشاط صاحبنا غضبا من سلوكهم .. :@

وقرر التدخل لتأديبهم وتقريعهم و ... و .. و تنبيه ذلك الرجل إلى ما يليق من سلوك بمثل هذا المكان .. !

...

لكنه في طريقه إليهم تقاطع طريقه مع ممرض يعمل هناك ..

فسأله: " من أولئك الصبية القليلو الأدب :@:@ .. الذين يثيرون ضجة .. ولماذا لا يسكتهم ذلك الرجل ؟ أليس أباهم ؟ "

...

أجابه الممرض أن ذلك الرجل هو أبوهم بالفعل ..

وقد أحضرهم معه إلى المشفى مع أمهم لتضع مولودها ..

لكن ..

لكنها ماتت قبل لحظات ...
mad.gif


والرجل مصاب الذهول .. لا يدري ما يصنع ..
...
توقف صاحبنا في مكانه .. واغرورقت عيناه بالدموع ..

وتحول ما كان في صدره من غضب وحنق على أولئك الصبية الذين يجهلون بأن أمهم لن تعود معهم إلى البيت ..

تحول الغضب إلى حزن وألم وتعاطف .. :(

...

رجاءً أخي ... رجاء أختي .. لا تحكموا على الاشخاص أو الموقف من بعيد ..

 
