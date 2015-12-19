ماذا تعرف عن ساحة الشهداء بالعاصمة الجزائرية

4000 شهيد فقط في ذلك الإعتصام !!!! .. :-o .. التاريخ الذي يدرس في مدارسنا ناقص و مبتور بشكل فادح .. من هنا يمكننا تخيل آلاف المجازر التي طمست معالمها و لم يتم ذكرها في صفحات التاريخ عمدا .. هذه هي الحقيقة : لا يوجد شعب تعرض للإبادة بالحجم و الشكل البشع الذي تعرض له الشعب الجزائري .. فهل سنفيق ؟؟

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شكرا جزيلا على المعلومات يا أخ فارس الروح ​