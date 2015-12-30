أقلآمي تتبعثر

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ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرياتي

كالنسمةٍ الباردةٍ تلامس وجنتي

وكالريحٍ الطيبةٍ تعطر ارجاء المكان

تاخذني بذكراهم سعاده وتلقفني بهم لهفه

وترحل سريعاً

هذا ما تركوه لي من ضحكاتهم التي لازال صداها في مخيلتي

وهمساتهم الرقيقه التي بقيت حبيسة في اعماقي وجداني



كل تلك اللحظات الجميلة التي رسمت بالوان زاهيه

أصبحت مجرد ذكرى تلطخت بالوان سوداء كأيبه

فجأة وبدون وداع يسبق الفراق

وجدت حياتي بين احضان البرد المخيف وحيدا

لايدفء بروده احساسي الا حرارة الدموع المنسكبه بحُرقه

ان اتلاعب بعقارب الزمن واعيدها كما كانت