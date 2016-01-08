أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

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nina17

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
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#1
السلام عليكم

اولا انا كنت حامل و تعرضت لتوقف حمل و الان مرت ثلاثة أشهر و احس بنفس الأعراض التي احسستها في حملي الاول كالصداع و اشم رائحة كريهة دائما و الامساك و العطش الزائد عن المعدل الطبيعي و مرات وخز في أسفل بطني كما ان الإفرازات قلت و اشبحت بيضاء كريمية و مرات لزجة و الان بقي على دورتي الشهرية ستة ايام مع العلم انه لا تأتيني أية أعراض قبل الدورة اي لا احس بشيء قبلها و الان تغير الامر

أرجو من المجربات ان يعطوني رايهن
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: مراقبة ::
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#2
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#2
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

يا اختي اشري كاشف الحمل
وهو يبينلك ولا روحي لطبيبة نسائية
باش يبان كل شي
 
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nina17

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
15 ماي 2009
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العمر
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#3
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

قال ملكة زمــآني:
يا اختي اشري كاشف الحمل
وهو يبينلك ولا روحي لطبيبة نسائية
باش يبان كل شي
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بغيت ندي من التجارب تاعكم مبغيتش نروح عند الطبيبة على والو بالاك و اختبار الحمل لا أظن إنّو يظهر الان مازال ستة ايام على الدورة
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
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الشرق-الوسط
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أنثى
#4
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

وعليكم السلام اولا اختي عوّضك الله خيرا ان شاء الله عن حملك الأوّل
ربما يكون حمل
والله أعلم حتى تتأكدي باختبار الحمل
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#5
إنضم
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المشاركات
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691
محل الإقامة
عالم النسيان
الجنس
أنثى
#5
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

قال nina17:
بغيت ندي من التجارب تاعكم مبغيتش نروح عند الطبيبة على والو بالاك و اختبار الحمل لا أظن إنّو يظهر الان مازال ستة ايام على الدورة
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شوفي اختي اصبري هدو اليامات وشوفي بعد ستتة ايام
الا مكاش الدورة دير اختبار الحمل
وربي يرزقك ان شاء الله
 
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nina17

:: عضو مُتميز ::
#6
إنضم
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#6
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

شكرًا ربي يجازيكم و يفرحكم
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#7
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
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أنثى
#7
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

ربي يرزقك ان شاء الله اختي الذرية الصالحة
 
أم لينة

أم لينة

:: عضو شرفي ::
#9
إنضم
18 سبتمبر 2012
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العمر
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#9
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

راني حاسة بيك اختي الكريمة لكن انت ديري في بالك كل الاحتمالات باه مايخيبش ضنك اذا جاتك الدورة .
ربما يكون حمل و ربما لا الحاجة الوحيدة لي تبين هي انك تصبري و الايام تبينلك هل فيه حمل ام لا . المهم في هاذ الفترة حافضي على روحك و متشربيش اي ادوية او تيزانات كي القرفة .
ربي يفرحك.
 
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nina17

:: عضو مُتميز ::
#10
إنضم
15 ماي 2009
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النقاط
37
العمر
26
#10
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

قال أم لينة:
راني حاسة بيك اختي الكريمة لكن انت ديري في بالك كل الاحتمالات باه مايخيبش ضنك اذا جاتك الدورة .
ربما يكون حمل و ربما لا الحاجة الوحيدة لي تبين هي انك تصبري و الايام تبينلك هل فيه حمل ام لا . المهم في هاذ الفترة حافضي على روحك و متشربيش اي ادوية او تيزانات كي القرفة .
ربي يفرحك.
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ربي يجازيك اختي و يفرحك علابالي ندير جميع الاحتمالات باه ميخيبش ظني بصح زادت بانت معايا أمور اخرى التقيء في الصباح و الوجع أسفل البطن و الظهر و مرة إمساك و مرة إسهال آسفة على الكلام اختي
و الله اعلم انا راني حاشا روحي كيما اول مرة حملت فيها و الله اعلم
يا رب
 
أم لينة

أم لينة

:: عضو شرفي ::
#11
إنضم
18 سبتمبر 2012
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111
العمر
33
#11
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

ربي يرزقك يا لحبيبة ان شاء الله و بشرينا ياك؟
 
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nina17

:: عضو مُتميز ::
#12
إنضم
15 ماي 2009
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العمر
26
#12
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

امين يا رب
شكرًا لك اخت ام لينا و ان شاء الله نبشرك ان حدث حمل
 
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nina17

:: عضو مُتميز ::
#13
إنضم
15 ماي 2009
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37
العمر
26
#13
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

درت تاست فالبيت و خليته و نسيته ماشي عن قصد بصح ليوم تفكرته لقيت خط احمر غامق و خط وردي باين بزاف و الله معرفت ادا حمل
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#14
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
62,397
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821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#14
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

قال nina17:
درت تاست فالبيت و خليته و نسيته ماشي عن قصد بصح ليوم تفكرته لقيت خط احمر غامق و خط وردي باين بزاف و الله معرفت ادا حمل
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ان شاءا لله حمل اختي

زيدي عاودي للمرة الثانية كي يكون حمل راح يتوضحلك اكثر

خلي مثلا يومين وعاودي

وعاودي للمرة الثالثة تلقاي الخط توضح اكثر

ان شاء الله يكون ويفرحك ربي بيه
 
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nina17

:: عضو مُتميز ::
#15
إنضم
15 ماي 2009
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النقاط
37
العمر
26
#15
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

قال أم ياسمينdz:
ان شاءا لله حمل اختي

زيدي عاودي للمرة الثانية كي يكون حمل راح يتوضحلك اكثر

خلي مثلا يومين وعاودي

وعاودي للمرة الثالثة تلقاي الخط توضح اكثر

ان شاء الله يكون ويفرحك ربي بيه
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امين يا رب ان شاء الله نعاوده بعد تلات ايام
 
أم لينة

أم لينة

:: عضو شرفي ::
#16
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
111
العمر
33
#16
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

انا نقول اصبري حتى بعد وقت الدورة بيوم هاك تتاكدي اكثر و تقطعي الشك باليقين و لأضمن نتيجة ديري تحليل الدم .
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: عضو شرفي ::
#18
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
بيت أحلامي
#18
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيبتي الغالية اعراض الحمل في بدايتها اي قبل موعد الدورة نادرة جدا
وتختلف من امراة لاخرى
وليست بالضرورة اعراض حمل
ممكن نعم ممكن لا
حتى كاشف الحمل ما يطلعلك نتيجة ايجابية درك مزال شوي عليه
اي باختصار العارض الفاصل في الامر هو تاخر الدورة الشهرية
ربي يرزقك ذرية صالحة ان شاء الله
 
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nina17

:: عضو مُتميز ::
#19
إنضم
15 ماي 2009
المشاركات
1,004
الإعجابات
91
النقاط
37
العمر
26
#19
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

ان شاء الله متجيش قاع ماشي غي تتأخر ههههه
شكرًا اخت رقية
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: عضو شرفي ::
#20
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,731
الإعجابات
21,857
النقاط
1,171
محل الإقامة
بيت أحلامي
#20
رد: أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

قال nina17:
ان شاء الله متجيش قاع ماشي غي تتأخر ههههه
شكرًا اخت رقية
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ان شاء الله غاليتي
ربي يبشرك بالخير حبيبتي ^^
 
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