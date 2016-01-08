أرجو من تعرف أعراض الحمل قبل الدورة الدخول

السلام عليكم



اولا انا كنت حامل و تعرضت لتوقف حمل و الان مرت ثلاثة أشهر و احس بنفس الأعراض التي احسستها في حملي الاول كالصداع و اشم رائحة كريهة دائما و الامساك و العطش الزائد عن المعدل الطبيعي و مرات وخز في أسفل بطني كما ان الإفرازات قلت و اشبحت بيضاء كريمية و مرات لزجة و الان بقي على دورتي الشهرية ستة ايام مع العلم انه لا تأتيني أية أعراض قبل الدورة اي لا احس بشيء قبلها و الان تغير الامر



أرجو من المجربات ان يعطوني رايهن