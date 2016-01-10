وخز في المبيض الايمن مع تاخر الدورة

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اسيل17

:: عضو مُشارك ::
#1
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3 أوت 2011
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#1
السلام عليكم كيفكم يا لماويات توحشتكم بزاااااااف و كيفك يا دكتورة ان شاء الله بخير

جيت اليوم مع الاسئلة تاعي .. دكتوة الغالية ,اخر دورة كانت عندي يوم 9/12/2015 ومنذ اليوم 22 الى حد اليوم عند وخز بالمبيض الايمن و الدورة للان ما نزلت, رحت عند الطبيب يوم الاربعاء عملي ايكو ف الاول قالي عندك كيس بصح كي قعدت شوية و عاودلي الايكو قالي ما فيك والو غير غلطت قالي فيك الغازات برك . الدورة كانت لازم تنزل البارح بصح ما كان والو لا االم نتاعها لا شيئ , عملت تاست الصباح و طلع سلبي . ارجو انك تكوني فهمتيني و انشاء الله تفيديني .:)
 
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:: طبيبة المنتدى ::
#2
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بيت أحلامي
#2
رد: وخز في المبيض الايمن مع تاخر الدورة

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
اهلااا حبيبتي اسيل كيفك وكيف اخبارك وصحتك غاليتي ^^
سلامتك حبيبتي الغالية
يعني حبيبتي متاكدة انو الوخز بالمبيض بالضبط
ان شاء الله تزيد تتاخر الدورة و يكون حمل يا رب
لكن فقط يوم واحد تاخر هو غير كافي نوعا ما لازم نزيدو ننتظرو اكثر
والتاست تاني حبيبتي اصبري عليه يامات
لانو اذا فيه حمل
الهرمون مازالو ما نزل بكمية كبيرة
يعني على الاقل 10 ايام او اسبوعين من بداية الحمل
ربي يبشرك بالخير غاليتي وطمنبني عنك ^^
 
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اسيل17

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
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13
#3
رد: وخز في المبيض الايمن مع تاخر الدورة

مشكورة يا دكتورتي الغالية ايه عندي وخز اسف البطن يمين . ان شاء الله رح انتظر شوي و يا ربي ما تجي الدورة و اطمنك حبيبتي
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#4
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,503
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1,171
الإقامة
بيت أحلامي
#4
رد: وخز في المبيض الايمن مع تاخر الدورة

قال اسيل17:
مشكورة يا دكتورتي الغالية ايه عندي وخز اسف البطن يمين . ان شاء الله رح انتظر شوي و يا ربي ما تجي الدورة و اطمنك حبيبتي
إضغط للتوسيع...
ايوه ان شاء الله ما يكون غير الخير غاليتي
يا رب يتحقق حلمك ويىزقك ذرية صالحة معافااة
بشرينا بالخير غاليتي ^^
 
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اسيل17

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
3 أوت 2011
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13
#5
رد: وخز في المبيض الايمن مع تاخر الدورة

حبيبتي الدكتورة الدورة لحد اليوم ما نزلت و رحت عملت الايكو و ما بان أي شئ وعطتني الطبيبة تحليل الدم عملته الصباح ف أيش رأيك يمكن يطلع إيجابي
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#6
إنضم
13 أكتوبر 2009
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1,171
الإقامة
بيت أحلامي
#6
رد: وخز في المبيض الايمن مع تاخر الدورة

السلام عليكم
حبيبتي حتى الايكو مزال الحال عليه
يعني راكي فقط في 3 ايام او يومين الدورة متاخرة
واذا فيه حمل مدته اقل من اسبوعين
لذلك ما يبان شي
تذا التاست طلع سلبي ما شكيت انو التحليل يطلع ايجابي
اصبري حبيبتي شي ايام وان شاء الله ما يكون غير الخير حبيبتي اوكي ^^
 
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اسيل17

:: عضو مُشارك ::
#7
إنضم
3 أوت 2011
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13
#7
رد: وخز في المبيض الايمن مع تاخر الدورة

والله عند الحق دكتورة التحليل طلع سلبي معليش بصح علاه راهي متأخرة واش هي السبة. عمرها ما تاخرتلي هاك زعمة يكون بلوكاج برك و لا نقدر يكون حمل و ما زال مايبان.
اسمحيلي دكتورة هبلتك معايا
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#8
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,503
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النقاط
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الإقامة
بيت أحلامي
#8
رد: وخز في المبيض الايمن مع تاخر الدورة

قال اسيل17:
والله عند الحق دكتورة التحليل طلع سلبي معليش بصح علاه راهي متأخرة واش هي السبة. عمرها ما تاخرتلي هاك زعمة يكون بلوكاج برك و لا نقدر يكون حمل و ما زال مايبان.
اسمحيلي دكتورة هبلتك معايا
إضغط للتوسيع...
حبوبتي اذا مازالت متاخرة حنا نقولو حمل باذن الله
ما توسويسش روحك حنونتي
التحاليل والتاست مزال الحال عليهم غاليتي
لانو هرمون الحمل في بدايته ما ينزل بكمية وفيرة حتى نديتاكتوه
وديما التاست نتاع البيت هو الاول
يعني حتى يطلع هو موجب بعده باسبوع نمدو تحليل الدم
لانو الهرمون HCG ينزل اولا في البول اعزك الله وبعد 3 اسابيع حمل ينزل في الدم بكمية تساعد على اظهار نتائج ايجابية
وحتى الايكو مزاااااال الحال عليه حنونتي
لذلك ما تقافيش روحك اوكي حبيبة
اصبري اصبري اصبري
واستغفري ولا تنسي الدعاء
ربي يفرحك حنووونتي ^^
 
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اسيل17

:: عضو مُشارك ::
#10
إنضم
3 أوت 2011
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13
#10
رد: وخز في المبيض الايمن مع تاخر الدورة

آسفة دكتورة على التاخير في الرد. ما في أي جديد الدورة شرفت بعد 4ايام من التاخير.
حبيبتي الدكتورة بغيت نقولك انا ما عندي أي مشكل الحمد لله و الطبيب طمني بصح المشكل عند زوجي عنده نقص في الحيوانات المنوية في الأشهر الأولى كانت 2 مليون بس بعد أربعة أشهر أصبحت 5مليون ونص و الحركة تطورت شوية أعطاه الطبيب أدوية و حقن بصح كملهم ومازالت النتيجة على حالها 5 مليون. واش تنصحيني حبيبتي الدكتورة. وشكرااااااا
 
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مريم.

:: عضو مُتميز ::
#12
إنضم
22 أوت 2015
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#12
رد: وخز في المبيض الايمن مع تاخر الدورة

اعطي لزوجك طلح نخيل مع عسل مع غداء الملكات وفي الغداء والعشاء ديري سلطة بالبصل لان بصل مليح للراجل وفي صباح غلي بيض عرب وكل يووم حبة على ريق وان شاء الله ربي يسهلكم
 
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اسيل17

:: عضو مُشارك ::
#13
إنضم
3 أوت 2011
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284
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13
#13
رد: وخز في المبيض الايمن مع تاخر الدورة

مشكورة أختي. والله هادي 4 أشهر وهو يأكل غذاء الملكات مع طلع النخيل و العسل. و البيض كل يوم في الصباح يأكل ورانا في الانتظار أن شاء الله ربي يفتح علينا و يشفيه أن شاء الله
 
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Moooona

:: عضو منتسِب ::
#14
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9 مارس 2018
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العمر
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الإقامة
لبنانية
الجنس
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#14
سلام دكتورة
ممكن استشيرك بشي
انا عندي تكيس في المبايض وبتعالج على كلوميد صرلي ثلاث شهور ودا الشهر اخذتو مع ابر منشطة وكانت البويضة جاهزة للتلقيح والحكيم قال ابتدي في يوم ١٩ من الدورة يعني قبل مجيئها ب ١٠ ايام ب دوفاستون واسبيرين وفوليك اسيد وانا اليوم صرلي ثلاث ايام متأخرة الدورة بس وجع في المبايض مرة قوي ومغص وما وقفت دوفاستون الحكيم قالي لتثبيت الحمل وما وقفو قبل الدورة لكن وجع مش طبيعي وعملت تست حمل اليوم طلع سلبي
 
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