وخز في المبيض الايمن مع تاخر الدورة

السلام عليكم كيفكم يا لماويات توحشتكم بزاااااااف و كيفك يا دكتورة ان شاء الله بخيرجيت اليوم مع الاسئلة تاعي .. دكتوة الغالية ,اخر دورة كانت عندي يوم 9/12/2015 ومنذ اليوم 22 الى حد اليوم عند وخز بالمبيض الايمن و الدورة للان ما نزلت, رحت عند الطبيب يوم الاربعاء عملي ايكو ف الاول قالي عندك كيس بصح كي قعدت شوية و عاودلي الايكو قالي ما فيك والو غير غلطت قالي فيك الغازات برك . الدورة كانت لازم تنزل البارح بصح ما كان والو لا االم نتاعها لا شيئ , عملت تاست الصباح و طلع سلبي . ارجو انك تكوني فهمتيني و انشاء الله تفيديني .