النساء يزاحمن الرجال في عالم المال والأعمال

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة De Feitas, ‏24 جانفي 2016.

  1. De Feitas

    De Feitas :: عضو منتسِب ::

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    كشفت رئيسة الشبكة الجزائرية لسيدات الأعمال للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد أن 130416 سيدة أعمال ومقاولة تنشط في الجزائر بارتفاع قدره 33 بالمائة خلال العشر سنوات الأخيرة، ما يعكس حسبها المكانة الرفيعة التي تبوأتها المرأة في المجتمع الجزائري على الرغم من وصفها هذا الرقم بالقليل مقارنة مع عدد النساء الجزائريات وعدد المتخرجات من الجامعات.
    و أكدت حاج جيلالي أن الشبكة ستنزل إلى الجامعات على مستوى الوطن لإقناع المتخرجات والطالبات بتوفر فرص الشغل وإنشاء مؤسساتهن الخاصة بكل حرية ومرافقتهن في جميع الخطوات الأساسية لدخول سوق الأعمال من خلال التكوين التطبيقي مشيرة إلى أنه باستطاعة كل عضو من شبكة سيدات الأعمال تكوين 5 شابات وتأهليهن على مدار عام كامل ليصبحن سيدات أعمال ناضجات يمكنهن تسيير مؤسساتهن وعمالها وحفظ علاقات جيدة مع إدارة الضرائب والضمان الاجتماعي، منتقدة بعض مشاريع دعم وتشغيل الشباب التي تمنح الاعتمادات المالية للشباب دون مرافقتهم، كما تأسفت المتحدثة لغياب سيدة الأعمال الجزائرية عن المنتديات والملتقيات العالمية وهو الهدف الذي تسعى الشبكة لتحقيقه من خلال إسماع صوت سيدة الأعمال الجزائرية في العالم ودخول الأسواق العالمية والبحث عن عقود شراكة مربحة للاقتصاد الوطني .
    وأشارت حاج جيلالي أن الشبكة الجزائرية لسيدات الأعمال، التي تم تنصيبها السبت تمثل قوة اقتراحات في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها الجزائر وتسعى لأن تساهم في إيجاد أنجع الحلول لتجاوزها، وليست تجمعا نسائيا لطرح المشاكل والعراقيل التي تواجه سيدات الأعمال الجزائريات.
    المصدر:
     
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    De Feitas, ‏24 جانفي 2016
    #1
  2. taleb2011

    taleb2011 :: عضو مُتميز ::

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    رد: النساء يزاحمن الرجال في عالم المال والأعمال

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    taleb2011, ‏23 جوان 2016
    #2
  3. محمد إبن الصحراء

    محمد إبن الصحراء :: عضو مُتميز ::

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    رد: النساء يزاحمن الرجال في عالم المال والأعمال

    بشارة خير
     
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    محمد إبن الصحراء, ‏14 سبتمبر 2016
    #3
  4. مهدي الثعالبي

    مهدي الثعالبي :: عضو مُشارك ::

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    رد: النساء يزاحمن الرجال في عالم المال والأعمال

    و الرجال يزاحمون النساء في الطبخ ، إن لم اقل ان بعض الرجال تفوقوا عليهن . و اصبحت المرأة تأكل مما يطبخه الرجل في محلات الاكل ز اذكر على سبيل المثال
    خبز المطلوع و المحاجب و الكسرة (لفطير ) و الكسكس (الطعام) كل هذه الانواع كانت منحصرة عند المراة .
    اخرجي إلى الاسواق وسترين بأم عينك
     
    1 معجب بهذا.
    مهدي الثعالبي, ‏1 ديسمبر 2016
    #4
  5. نعيم نعيمي

    نعيم نعيمي :: عضو منتسِب ::

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    يعني تزاحم الجال في الخارج لكنها فاشلة كام وكزوجة طبعا لانها مشغولة بالاعمال وتصبح امراة لا توجد فيها رائحةة الانوثة
     
    نعيم نعيمي, ‏4 أوت 2017 على 18:42
    #5

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