موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,533
الإعجابات
11,678
النقاط
741
الإقامة
جزر القمر
#1
السلام عليكم احبتي في الله
عساكم بخير جميعا :up::up: ها قد عدنا والعود احمد
جئتكم بهدا الموضوع اليوم اتمنى ان ينال اعجابكم وارجو ان ينال صدى واسع في المنتدى وخارجه



من منا لا يرغب في زيارة البقاع المقدسة وأداء فريضة الحج
من منا لا يرغب في زيارة بيت الله الحرام والوقوف اما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وامام مقام ابراهيم الخليل عليه السلام
نسأل الله أن ييسر لكل واحد منا الحج ويتقبل صالح أعمالنا ياااارب
تفضلوا معي هنا

رابط التسجيل للحج
http://pelerinage.interieur.gov.dz/Ar/Accueil/Accueil


مرحبا بكم في هذا الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
الذي يقدم لكم خدمة جديدة تمكنكم من ملء استمارة التسجيل لموسم الحج لسنة 2016 م / 1437 هـ مباشرة عبر الأنترنت.
بعد التسجيل مباشرة يتم ارسال رسالة نصية تحتوي على رقم التسجيل الخاص بكم إلى بريدكم الإلكتروني.
لكي تتمكن من ملء استمارة السجيل للحج ، يجب عليك اتباع الخطوات التالية :

  • فتح حساب في الموقع وذلك لإنشاء ملف تعريف خاص بكم على الموقع ،

  • ملء الاستمارة (كذلك يمكنك ملء استمارات أخرى خاصة بالأهل بنفس الحساب)،
  • تأكيد المعلومات المدونة وذلك بمطابقتها مع المعلومات المسجلة في عقد الميلاد أو الدفتر العائلي


وللتأكد اكثر يرجى زيارة الموقع وطلب المساعدة منهم
وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعماااال

دمتم بخير


اخوكم جليلوس
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,650
الإعجابات
36,690
النقاط
501
#2
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

شكرا خويا جلال الله يرزق الكل حجة ان شااء الله ..
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
44,535
الإعجابات
68,087
النقاط
671
الإقامة
عالم النسيان
الجنس
أنثى
#3
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

السلام عليك
اخي يعطيك الصحة خويا
هكدا الناس تنتبه لتسجيلات الحج
وتكون في اي مكان يستطيع التسجيل
ان شاء الله
بارك الله فيك
وجزاك الله كل خيرا
 
AmiR@RoRo

AmiR@RoRo

:: نجمة اللمة ::
#4
إنضم
6 جوان 2013
المشاركات
13,223
الإعجابات
35,647
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401
الجنس
أنثى
#4
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

بارك الله فيك جليلوس
ربي يرزقنا واياكم زيارة لبيته الحرام
 
Djamel.Dz

Djamel.Dz

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#5
إنضم
20 ديسمبر 2009
المشاركات
3,175
الإعجابات
2,759
النقاط
891
الإقامة
sydney city
#5
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

يارك الله فيك أخي
جزاك الله كل الخير
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#6
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,533
الإعجابات
11,678
النقاط
741
الإقامة
جزر القمر
#6
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

قال hakim story:
شكرا خويا جلال الله يرزق الكل حجة ان شااء الله ..
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العفو اخي حكيم ستوري بورك فيييك

اللهم آمين يااارب تعيش

قال ملكة زمــآني:
السلام عليك
اخي يعطيك الصحة خويا
هكدا الناس تنتبه لتسجيلات الحج
وتكون في اي مكان يستطيع التسجيل
ان شاء الله
بارك الله فيك
وجزاك الله كل خيرا
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امين يااارب

الله يسلمك بورك فيك وهو كذلك يعطيكم الصحة

شكرا لكم جميعا .... تحيتي

قال AmiR@RoRo:
بارك الله فيك جليلوس
ربي يرزقنا واياكم زيارة لبيته الحرام
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الله يبارك فيك اختي اميرة ^^

اللهم آمين يااارب

قال Djamel.Dz:
يارك الله فيك أخي
جزاك الله كل الخير
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يبارك فيك اخي جمال

وجزاكم ربي بالمثل ^^ شكرا لمرورك

دمتم بحفظ الرحمن
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: نجمة اللمة ::
#7
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
3,862
الإعجابات
11,324
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191
الجنس
أنثى
#7
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

السلام علايكم اخي
ربي يجازيك كل خير
وعقبالينا جميعا يارب
تحياتي​
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
59,974
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#8
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

وعليكم السلام

ان شاءا لله يكون هاذ العام أعضاء من ناس اللمة يروحو يحجّو

ربي يرزقنا جميعا حجة لبيت الله

بارك الله فيك اخي عبد الجليل
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#9
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
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النقاط
741
الإقامة
جزر القمر
#9
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

قال Malika Tlm:
السلام علايكم اخي
ربي يجازيك كل خير
وعقبالينا جميعا يارب
تحياتي​
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السلام عليكم

اهلا اختي مليكة ... وجزاكم ربي بالمثل

امين يارب

صراحة راها في قلبي والله لكن الإمكانيات مكاش حتى يفرج ربي ان شاء الله


قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام

ان شاءا لله يكون هاذ العام أعضاء من ناس اللمة يروحو يحجّو

ربي يرزقنا جميعا حجة لبيت الله

بارك الله فيك اخي عبد الجليل
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السلام عليكم

اهلا اختي ام ياسمين ... ان شاء الله ولما لا تكونوا انتم منهم

ربي لا تحرم احدا من رؤية بقاعك المقدسة ياااارب

الله يبارك فيك شكرا جزيلا ^^
 
Oum Loukmane

Oum Loukmane

:: نجمة اللمة ::
#10
إنضم
22 ديسمبر 2014
المشاركات
2,197
الإعجابات
5,682
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621
العمر
48
الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
#10
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

الله يبارك فيك وليدي جعلها الله في ميزان حسناتك
سجلت أدعو لي ربي نخرج في القرعه هذا العام
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#11
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
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الإعجابات
11,678
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741
الإقامة
جزر القمر
#11
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

قال Oum Loukmane:
الله يبارك فيك وليدي جعلها الله في ميزان حسناتك
سجلت أدعو لي ربي نخرج في القرعه هذا العام
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يبارك فيك اختي الكريمة يعطيك الصحة

ان شاء الله ربي يسهلك وتكوني من الحجاج هذه السنة يااارب يا مجيب
 
AmiR@RoRo

AmiR@RoRo

:: نجمة اللمة ::
#12
إنضم
6 جوان 2013
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35,647
النقاط
401
الجنس
أنثى
#12
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

قال Oum Loukmane:
الله يبارك فيك وليدي جعلها الله في ميزان حسناتك
سجلت أدعو لي ربي نخرج في القرعه هذا العام
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ان شا الله ربي يكتبهالك وتكوني من ضمن الحجاج لهاد العام
ربي يوفقك وييسرلك خالتو
 
ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

:: عضو شرفي ::
#13
إنضم
3 نوفمبر 2014
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23,158
النقاط
351
الإقامة
بيتنا القديم
#13
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

سلام عليكم
بارك الله فيك خويا جليلو
ربي يرزقنا الحجة لي ولكم يارب
بالتوفيق
 
ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

:: عضو شرفي ::
#14
إنضم
3 نوفمبر 2014
المشاركات
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23,158
النقاط
351
الإقامة
بيتنا القديم
#14
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

قال Oum Loukmane:
الله يبارك فيك وليدي جعلها الله في ميزان حسناتك
سجلت أدعو لي ربي نخرج في القرعه هذا العام
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الله يبارك ان شاء الله خالتو
يخرج اسمك ف القرعة ونفرحو كاامل معاك
ربي يوفقك
وعقبالنا يارب
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#15
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,533
الإعجابات
11,678
النقاط
741
الإقامة
جزر القمر
#15
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

قال sarakoukou:
سلام عليكم
بارك الله فيك خويا جليلو
ربي يرزقنا الحجة لي ولكم يارب
بالتوفيق
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وعليكم السلام ورحمة الله
الله يبارك فيك اختي سارة شكرا لتواجدك
اللهم آمين ياااارب اجمعيييين
 
Oum Loukmane

Oum Loukmane

:: نجمة اللمة ::
#16
إنضم
22 ديسمبر 2014
المشاركات
2,197
الإعجابات
5,682
النقاط
621
العمر
48
الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
#16
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

أمين
شكرًا لكم على الدعاء إن شاء الله يقبل دعائكم لي
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
#17
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,078
الإعجابات
3,071
النقاط
191
#17
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

بارك الله فيك
ربي يوصل كل متمني يحج لبيت الله

تحياتي
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#20
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,533
الإعجابات
11,678
النقاط
741
الإقامة
جزر القمر
#20
رد: موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

قال Oum Loukmane:
أمين
شكرًا لكم على الدعاء إن شاء الله يقبل دعائكم لي
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يااارب

الله يبلغك ماتمنيتي ان شاء الله خالتووو


قال ام أمينة:
بارك الله فيك
ربي يوصل كل متمني يحج لبيت الله

تحياتي
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يارب يااارب

الله يهنييييك ان شاء الله

قال المدريدية:
بارك الله فيك
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وفيكم بركة الرحمن يعطيك الصحة
قال أسير نفسي:
الله يبارك فيك
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وفيك بركة الله ^_^

شكرا لتواجدكم جميعا
 
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