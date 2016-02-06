موضوع هام == التسجيل للحج == هنا مرحبا بالجميع

السلام عليكم احبتي في الله

عساكم بخير جميعا :up::up: ها قد عدنا والعود احمد

جئتكم بهدا الموضوع اليوم اتمنى ان ينال اعجابكم وارجو ان ينال صدى واسع في المنتدى وخارجه









من منا لا يرغب في زيارة البقاع المقدسة وأداء فريضة الحج

من منا لا يرغب في زيارة بيت الله الحرام والوقوف اما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وامام مقام ابراهيم الخليل عليه السلام

نسأل الله أن ييسر لكل واحد منا الحج ويتقبل صالح أعمالنا ياااارب

تفضلوا معي هنا











مرحبا بكم في هذا الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،

الذي يقدم لكم خدمة جديدة تمكنكم من ملء استمارة التسجيل لموسم الحج لسنة 2016 م / 1437 هـ مباشرة عبر الأنترنت.

بعد التسجيل مباشرة يتم ارسال رسالة نصية تحتوي على رقم التسجيل الخاص بكم إلى بريدكم الإلكتروني.

لكي تتمكن من ملء استمارة السجيل للحج ، يجب عليك اتباع الخطوات التالية :



فتح حساب في الموقع وذلك لإنشاء ملف تعريف خاص بكم على الموقع ،

ملء الاستمارة (كذلك يمكنك ملء استمارات أخرى خاصة بالأهل بنفس الحساب)،

تأكيد المعلومات المدونة وذلك بمطابقتها مع المعلومات المسجلة في عقد الميلاد أو الدفتر العائلي

و للتأكد اكثر يرجى زيارة الموقع وطلب المساعدة منهم

وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعماااال



دمتم بخير



