المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
بسم الله
السلام عليكم أحبتي بارك الله لي فيكم جميعا

أحبتي ان لمنتدانا الغالي فضل علينا جميعا
فهو الصرح الذي جمعنا
و هو متنفس لنا جميعا
فبفضله تعارفنا و تعرفنا على اخوة و اخوات كالألماس
منه تعلمنا
و منه تثقفنا
و فيه سعدنا و فرحنا
و فيه بكينا و حزنا

و منه استفدنا و أفدنا

أنا شخصيا و بالنسبة لي لم يعد مجرد افتراضي بل هو واقعي
فحزنكم حزن لي و أفراحكم فرح لي

لقد اجتمعنا و جمعتنا الأفراح و الأحزان في منتدانا الغالي
لذالك احبتي
أدعوكم جميعا
ان تكونوا مشرفين معانا
فنحن بشر قد نغيب و قد تشغلنا هموم الحياة
فمنا الطالب و العامل و من يعول عائلته
و منا من يمرض فيغيب و منا من يتعب ليكسب قوت يومه لعياله و أهله

باختصااار لنتعاون جميعا و لنكن كلنا مشرفين
و لتكونوا مشرفين في حضورنا و غيابنا بالمراقبة و الاقتراحات و النصائح و التوجيهات

ثم التمسوا لنا الأعذار ان قصرنا او اخطأنا

مجرد ثرثة من اخوكم الامين محمد
واااش رايكم احبتي​
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,521
الإعجابات
13,537
النقاط
1,051
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2
رد: المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

صحيح اخي فنحن في الاخيير

كلنا بشر لنا ظروف واشغال

انشاء الله ربي يعاونكم

وانا اعرف حجم المسؤولية

لي تتحملونها

وانشاء الله احنا معاكم كمشرفين صغااااار

هههههههه

نساعدكم اذا رأينا شيئ يستدعي تدخلكم

وننحن جاهزون دائما لنعذركم ونتقبل عذركم

في اي وقت.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
رد: المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

قال ياسمينور:
صحيح اخي فنحن في الاخيير

كلنا بشر لنا ظروف واشغال

انشاء الله ربي يعاونكم

وانا اعرف حجم المسؤولية

لي تتحملونها

وانشاء الله احنا معاكم كمشرفين صغااااار

هههههههه

نساعدكم اذا رأينا شيئ يستدعي تدخلكم

وننحن جاهزون دائما لنعذركم ونتقبل عذركم

في اي وقت.
إضغط للتوسيع...
شكرا لكرمك و جودك
و مروورك الكريم
و لتفهمك

محرب بك و بتوجيهاتك و انتقاداتك
 
حفيدة الخنساء

حفيدة الخنساء

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
21 جوان 2012
المشاركات
2,906
الإعجابات
4,988
النقاط
111
الإقامة
قلب اللمة
#4
رد: المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

ان شاء الله،،
المنتدى لنا جميعا وواجبنا العمل على تطويره وتحسينه
والإعتناء به،،نحن رقابة في غيابكم
تقبّل تحياتي~
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,588
الإعجابات
59,974
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#5
رد: المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

وعليكم السلام
المنتدى منتدانا جميعا ومن عمل فيه بحسن نية ينال الأجر عند الله
جميعنا أبناء وبنات اللمة ونبقى باذن الله معها ^^

بارك الله فيك أخي
 
Tu lipe

Tu lipe

:: عضو منتسِب ::
#6
إنضم
6 فيفري 2016
المشاركات
65
الإعجابات
189
النقاط
13
#6
رد: المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

وعليكم السلام
أعانكم الله على كل ما تقومون بهِ من أجل اللمة
فهي بيتنآ ونحن هنا إخوة بإذن الله نحن لهآ
 
I

iman-dz4ever

:: عضو فعّال ::
#7
إنضم
21 جويلية 2013
المشاركات
1,722
الإعجابات
3,082
النقاط
71
#7
رد: المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

عنكم الحق لازم كامل نشتركوا باش
نحافظوا على اللمة الي فعلا متنفس راقي باخلاق
اعضائه لينا و لضيوف المنتدى
و لازم نديرو بالنا
ان ربي يحاسبنا على كل كلمة لينا في المنتدى
مش لانه رانا وراء اجهزة الكمبيوتر نقولو اي حاجة
و ننساوا بلي المسلم باخلاقه....
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#8
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#8
رد: المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

قال حفيدة الخنساء:
ان شاء الله،،
المنتدى لنا جميعا وواجبنا العمل على تطويره وتحسينه
والإعتناء به،،نحن رقابة في غيابكم
تقبّل تحياتي~
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فعلا معاك الف حق
فالمنتدى لا يتطور
الا بتظافر جهود الجميع
بدون اقصاء لأي أحد

قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام
المنتدى منتدانا جميعا ومن عمل فيه بحسن نية ينال الأجر عند الله
جميعنا أبناء وبنات اللمة ونبقى باذن الله معها ^^

بارك الله فيك أخي
إضغط للتوسيع...
شكرا سيدتي لكرم المرووور
فعلا المنتدى هو ملكنا جميعا
و حسن النية أمر لابد منه
فنحن نتعامل مع أناس أغلبهم طيبييين و مخلصين

قال Tu lipe:
وعليكم السلام
أعانكم الله على كل ما تقومون بهِ من أجل اللمة
فهي بيتنآ ونحن هنا إخوة بإذن الله نحن لهآ
إضغط للتوسيع...
شكرا بارك الله فيك

قال iman-dz4ever:
عنكم الحق لازم كامل نشتركوا باش
نحافظوا على اللمة الي فعلا متنفس راقي باخلاق
اعضائه لينا و لضيوف المنتدى
و لازم نديرو بالنا
ان ربي يحاسبنا على كل كلمة لينا في المنتدى
مش لانه رانا وراء اجهزة الكمبيوتر نقولو اي حاجة
و ننساوا بلي المسلم باخلاقه....
إضغط للتوسيع...
هذا ما نصبوا اليه و نسعى له
منتدى راقي باهله و مواضيعه

شكرا للمرووور الكريم
 
Mr Brahim

Mr Brahim

:: عضو فعّال ::
#9
إنضم
10 سبتمبر 2011
المشاركات
2,526
الإعجابات
6,056
النقاط
191
#9
رد: المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

و عليكم السلام و رحمة الله
التفاتة طيبة اخي العزيز و انا متأكد ان كل الاخوة و الاخوات يدركون هذا الامر جيدا و هو ما يعكسه السير الحسن للمنتدى و الحمد لله
كان الله في عون الجميع
------------------------------
ملاحظة هامة : اذا احتجتوا مدير ولا رئيس مجلس ادارة راني هنا هههههههه
 
Lovely ღ smile

Lovely ღ smile

:: عضو مَلكِي ::
#10
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
14,792
الإعجابات
21,096
النقاط
1,171
الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
#10
رد: المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

أكيد اللمة بيتنا . . ربي عالم أن الصداقات الي كوناها هنا ماكانش في بلاصة أخرى

و الحفاظ على اللمة مسؤولية الجميع . . ليست فقط مسؤولية المشرفين !

على بالنا المهمة المسندة لكم مرهقة . . و انتومآ أكيد قدهآ ربي معاكم ان شا الله !


 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#12
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#12
رد: المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

قال Hiba habouba:
اكيد اخي
لازم كل واحد يكون مشرف على نفسه اولا على ردوده و مواضيعه
عندك الصح
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هذا ما قصدته ايتها الاخت الكريمة
شكرا لكرم المرووور
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#13
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,650
الإعجابات
36,690
النقاط
501
#13
رد: المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

صحيت خويا امين كلام كبير نتاع الصح
الله غالب لازم الواحد يحسن عون اخوتو ولكل ظرووفه
اللمة نحس هاذو النهارات راهي تعبانة بسبب غياب الاعضااء
اللي كانو ناشطين لكن راني نشوف بوادر ظهور جيل جديد
في اللمة ان شااء الله يكونو في المستوى مع انو احساسي مايخيبش
انا راني هنا في الامتحانت في كل المناسبات اذا متت برك الله غالب
سللام ربي يهنيك خويا ..
 
زهرة اللمة

زهرة اللمة

:: عضو متألق ::
#14
إنضم
23 سبتمبر 2015
المشاركات
4,030
الإعجابات
18,140
النقاط
851
الإقامة
ايام و نرحل
الجنس
أنثى
#14
رد: المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

ان شاء الله
نكونوا في حسن الظن

بالاخير اللمة لمتنا و هي لي جمعتنا
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#15
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#15
رد: المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

قال hakim story:
صحيت خويا امين كلام كبير نتاع الصح
الله غالب لازم الواحد يحسن عون اخوتو ولكل ظرووفه
اللمة نحس هاذو النهارات راهي تعبانة بسبب غياب الاعضااء
اللي كانو ناشطين لكن راني نشوف بوادر ظهور جيل جديد
في اللمة ان شااء الله يكونو في المستوى مع انو احساسي مايخيبش
انا راني هنا في الامتحانت في كل المناسبات اذا متت برك الله غالب
سللام ربي يهنيك خويا ..
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حبيب قلبي حكييم
نتمنى تكون بخير انت و كامل الاحباب
هي مرحلة تمر بها كافة المنتديات
تعرف هي فترة الصعيبة في العام
فترة تحضيرات للامتحانات على كل المستويات
و فترة مهمة بالنسبة للذين سيجتازون شهادة البكالوريا
حتى انها فترة صعبة بالنسبة للمعيشة او العمال اليوميين
و الدينار في هته الفترة عنده وزنه بالنسبة للزوايلية
على عكس الصيف اللي هو ضيف و العيشة فيه تكون اسهل

لذالك عادة ما نرى ركود ثم يليه نشاط مثل ما قلت حبيبي

ربي يطول في عمرك و يمتعك بيه و فيه و بالزوجة و الاولاد
و رايح نبقاو في المنتدى حتان نصبح اجداد
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#16
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#16
رد: المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

قال المدريدية:
ان شاء الله
نكونوا في حسن الظن

بالاخير اللمة لمتنا و هي لي جمعتنا
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يااارب
فعلا اللمة لمتنا و هي بيتنا و انتم اهلنا و اخوانا و اخواتنا
 
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