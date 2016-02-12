المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

بسم الله

السلام عليكم أحبتي بارك الله لي فيكم جميعا



أحبتي ان لمنتدانا الغالي فضل علينا جميعا

فهو الصرح الذي جمعنا

و هو متنفس لنا جميعا

فبفضله تعارفنا و تعرفنا على اخوة و اخوات كالألماس

منه تعلمنا

و منه تثقفنا

و فيه سعدنا و فرحنا

و فيه بكينا و حزنا



و منه استفدنا و أفدنا



أنا شخصيا و بالنسبة لي لم يعد مجرد افتراضي بل هو واقعي

فحزنكم حزن لي و أفراحكم فرح لي



لقد اجتمعنا و جمعتنا الأفراح و الأحزان في منتدانا الغالي

لذالك احبتي

أدعوكم جميعا

ان تكونوا مشرفين معانا

فنحن بشر قد نغيب و قد تشغلنا هموم الحياة

فمنا الطالب و العامل و من يعول عائلته

و منا من يمرض فيغيب و منا من يتعب ليكسب قوت يومه لعياله و أهله



باختصااار لنتعاون جميعا و لنكن كلنا مشرفين

و لتكونوا مشرفين في حضورنا و غيابنا بالمراقبة و الاقتراحات و النصائح و التوجيهات



ثم التمسوا لنا الأعذار ان قصرنا او اخطأنا



مجرد ثرثة من اخوكم الامين محمد

واااش رايكم احبتي​