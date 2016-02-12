المنتدى في حاجة ماسة الى مشرفيين .....

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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- 7 أفريل 2015
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- الإقامة
- الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم أحبتي بارك الله لي فيكم جميعا
أحبتي ان لمنتدانا الغالي فضل علينا جميعا
فهو الصرح الذي جمعنا
و هو متنفس لنا جميعا
فبفضله تعارفنا و تعرفنا على اخوة و اخوات كالألماس
منه تعلمنا
و منه تثقفنا
و فيه سعدنا و فرحنا
و فيه بكينا و حزنا
و منه استفدنا و أفدنا
أنا شخصيا و بالنسبة لي لم يعد مجرد افتراضي بل هو واقعي
فحزنكم حزن لي و أفراحكم فرح لي
لقد اجتمعنا و جمعتنا الأفراح و الأحزان في منتدانا الغالي
لذالك احبتي
أدعوكم جميعا
ان تكونوا مشرفين معانا
فنحن بشر قد نغيب و قد تشغلنا هموم الحياة
فمنا الطالب و العامل و من يعول عائلته
و منا من يمرض فيغيب و منا من يتعب ليكسب قوت يومه لعياله و أهله
باختصااار لنتعاون جميعا و لنكن كلنا مشرفين
و لتكونوا مشرفين في حضورنا و غيابنا بالمراقبة و الاقتراحات و النصائح و التوجيهات
ثم التمسوا لنا الأعذار ان قصرنا او اخطأنا
مجرد ثرثة من اخوكم الامين محمد
واااش رايكم احبتي
السلام عليكم أحبتي بارك الله لي فيكم جميعا
أحبتي ان لمنتدانا الغالي فضل علينا جميعا
فهو الصرح الذي جمعنا
و هو متنفس لنا جميعا
فبفضله تعارفنا و تعرفنا على اخوة و اخوات كالألماس
منه تعلمنا
و منه تثقفنا
و فيه سعدنا و فرحنا
و فيه بكينا و حزنا
و منه استفدنا و أفدنا
أنا شخصيا و بالنسبة لي لم يعد مجرد افتراضي بل هو واقعي
فحزنكم حزن لي و أفراحكم فرح لي
لقد اجتمعنا و جمعتنا الأفراح و الأحزان في منتدانا الغالي
لذالك احبتي
أدعوكم جميعا
ان تكونوا مشرفين معانا
فنحن بشر قد نغيب و قد تشغلنا هموم الحياة
فمنا الطالب و العامل و من يعول عائلته
و منا من يمرض فيغيب و منا من يتعب ليكسب قوت يومه لعياله و أهله
باختصااار لنتعاون جميعا و لنكن كلنا مشرفين
و لتكونوا مشرفين في حضورنا و غيابنا بالمراقبة و الاقتراحات و النصائح و التوجيهات
ثم التمسوا لنا الأعذار ان قصرنا او اخطأنا
مجرد ثرثة من اخوكم الامين محمد
واااش رايكم احبتي