دليل : عناوين اطباء في 48 ولاية

أم لينة

أم لينة

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
18 سبتمبر 2012
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#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اظن انكم فهمتو الموضوع من عنوانو الكثير منا يبحث عن اطباء من غير ولايتو و يكون مليح و عيادات و دلك في مختلف التخصصات .
و يصعب عليه انو يلقى عنوانو او رقم هاتف عيادته , لهذا حبيت نحط هذا الموضوع كدليل يوضع فيه كل عضو عناوين و أرقام هواتف أطباء من ولايته أو غير ولايته المهم يعرف العنوان بدقة , و عيادات متخصصة *بريفي* .
متتصوروش هذا وشحال راح يفيد الكثير ممن يحتاج هذا الدليل و منهم أنا .
ان شاء الله تكون الفكرة وصلتكم و اتمنى تفاعل منكم .
شكرا لكل من سيشارك .
دمتم بصحة .
 
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Salah eddin

Salah eddin

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#3
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ذكر
#3
رد: دليل : عناوين اطباء في 48 ولاية

يارك الله فيك

الدال على الخير كفاعله
جعل الله ذلك في ميزان حسناتك


 
أم لينة

أم لينة

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
18 سبتمبر 2012
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العمر
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#4
رد: دليل : عناوين اطباء في 48 ولاية

مصلحة طب و جراحة العيون-الاذن,الانف و الحنجرة
الدكتور فريد محي الدين
مختص في طب و جراحة العيون
الدكتور دبش توفيق
مختص في طب و جراحة العيون
الدكتور مهني رياض
مختص في طب و جراحة الاذن الانف و الحنجرة
الدكتور بن محمد منير
مختص في الانعاش و التخذير
***
-تصحيح النظر بالليزر
-تركيب العدسات
-علاج الماء بالليزر و بدون خياطة جراحية
-جراحة الاذن ,الانف و الحنجرة

حي 11 ديسمبر 1960 سيدي عيسى -المسيلة
الهاتف : 035509490
النقال:0698225493
 
أم لينة

أم لينة

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
18 سبتمبر 2012
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#5
رد: دليل : عناوين اطباء في 48 ولاية

docteur kihal n
spesialiste en gynecologie-opstetrique
senelogie-echographie
---------------------------
tel:035507073
0794556645
sidi aissa-m'sila
 
أم لينة

أم لينة

:: عضو فعّال ::
#6
إنضم
18 سبتمبر 2012
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العمر
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#6
رد: دليل : عناوين اطباء في 48 ولاية

الدكتورة بن عمارة
طبيبة نساء
cite 1er novembre
bat B
RDC
(draa el bordj enface lyce mira)
tel : 026935105
0793478375
 
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أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#7
إنضم
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الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#7
رد: دليل : عناوين اطباء في 48 ولاية

عيادة المروج الخضراء الطبية الجراحية للدكتور خالدي محمد عبد الحكيم -الجلفة-





رقم الهاتف:


027.87.41.36 / 07.71.47.54.86




 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
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الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#8
رد: دليل : عناوين اطباء في 48 ولاية

بارك الله فيكِ غاليتي على هذه اللفتة الطيبة
جعلها الله في ميزان حسناتك اخيتي
..
للأسف أنا لا اسكن في الجزائر الله المستعان
لكني واثقة بالأحبة هنا سيشاركوننا
بوركتم
 
Oum Loukmane

Oum Loukmane

:: نجمة اللمة ::
#9
إنضم
22 ديسمبر 2014
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العمر
48
الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
#9
رد: دليل : عناوين اطباء في 48 ولاية

موضوع مهم جعله الله في ميزان حسناتك
لي عوده إن شاء الله بعناوين أطباء
 
osama305

osama305

:: عضو متألق ::
#11
إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
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النقاط
171
الإقامة
المسيلة
#11
رد: دليل : عناوين اطباء في 48 ولاية

فكرة الموضوع مميزة
وفيه الكثير من الخير
نسأل الله الشفاء لكل مرضى المسلمين
و طيب الله اوقاتكم
 
بقايا إنسان

بقايا إنسان

:: عضو شرفي ::
#12
إنضم
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571
الإقامة
سطيف
#12
رد: دليل : عناوين اطباء في 48 ولاية

بورك فيك أختنا الكريمة على هذه اللفتة الاجتماعية وجعل ما فعلتي في ميزان حسناتك
سأساهم برد لاحق بحول الله فيه ما تيسر ذكره من عناوين اطباء ولايتي
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#16
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13 أكتوبر 2009
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النقاط
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الإقامة
بيت أحلامي
#16
رد: دليل : عناوين اطباء في 48 ولاية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرااا حبيبتي الغاالية فكرة راائعة
بوركتي
ساعود قريبا ببعض العناوين^^
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#18
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,731
الإعجابات
21,862
النقاط
1,171
الإقامة
بيت أحلامي
#18
رد: دليل : عناوين اطباء في 48 ولاية

Pr Belabed Assia

Médecin du travail

Adresse: 312 Boulevard Bachir Boyadjra

Sidi Bel Abbes 22000

Téléphone: 048 55 29 27

Portable: 07 91 86 55 39
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#20
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,731
الإعجابات
21,862
النقاط
1,171
الإقامة
بيت أحلامي
#20
رد: دليل : عناوين اطباء في 48 ولاية

- Cabinet gynécologie BEDJAOUI GHOUTI Sidi Belabbès
Docteur : BEDJAOUI GHOUTI
Adresse : : 20 RUE SORAYA BEN DIMRED, Sidi Bel Abbes, Sidi Bel Abbes (22), Algérie - Sidi-Belabbès
Activités : Médecin : gynécologie médicale, obstétrique
 
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