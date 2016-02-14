دليل : عناوين اطباء في 48 ولاية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



اظن انكم فهمتو الموضوع من عنوانو الكثير منا يبحث عن اطباء من غير ولايتو و يكون مليح و عيادات و دلك في مختلف التخصصات .

و يصعب عليه انو يلقى عنوانو او رقم هاتف عيادته , لهذا حبيت نحط هذا الموضوع كدليل يوضع فيه كل عضو عناوين و أرقام هواتف أطباء من ولايته أو غير ولايته المهم يعرف العنوان بدقة , و عيادات متخصصة *بريفي* .

متتصوروش هذا وشحال راح يفيد الكثير ممن يحتاج هذا الدليل و منهم أنا .

ان شاء الله تكون الفكرة وصلتكم و اتمنى تفاعل منكم .

شكرا لكل من سيشارك .

دمتم بصحة .

​