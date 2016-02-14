دليل : عناوين اطباء في 48 ولاية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اظن انكم فهمتو الموضوع من عنوانو الكثير منا يبحث عن اطباء من غير ولايتو و يكون مليح و عيادات و دلك في مختلف التخصصات .
و يصعب عليه انو يلقى عنوانو او رقم هاتف عيادته , لهذا حبيت نحط هذا الموضوع كدليل يوضع فيه كل عضو عناوين و أرقام هواتف أطباء من ولايته أو غير ولايته المهم يعرف العنوان بدقة , و عيادات متخصصة *بريفي* .
متتصوروش هذا وشحال راح يفيد الكثير ممن يحتاج هذا الدليل و منهم أنا .
ان شاء الله تكون الفكرة وصلتكم و اتمنى تفاعل منكم .
شكرا لكل من سيشارك .
دمتم بصحة .
اظن انكم فهمتو الموضوع من عنوانو الكثير منا يبحث عن اطباء من غير ولايتو و يكون مليح و عيادات و دلك في مختلف التخصصات .
و يصعب عليه انو يلقى عنوانو او رقم هاتف عيادته , لهذا حبيت نحط هذا الموضوع كدليل يوضع فيه كل عضو عناوين و أرقام هواتف أطباء من ولايته أو غير ولايته المهم يعرف العنوان بدقة , و عيادات متخصصة *بريفي* .
متتصوروش هذا وشحال راح يفيد الكثير ممن يحتاج هذا الدليل و منهم أنا .
ان شاء الله تكون الفكرة وصلتكم و اتمنى تفاعل منكم .
شكرا لكل من سيشارك .
دمتم بصحة .
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