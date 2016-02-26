كريم للبشرة الدهنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا عضوة جديدة وارجو من اخواتي مساعدتى ان امكن ذلك

انابشرتي دهنية بزاف والحاجة لي نحطها عليها تخليها تزيت اكثر

اريد طريقة تخفف من اللمعان وايضا غاسول وكريمات مجربة لتصفيها وتخليها نضرة لانها دائما تبان صفرة وما صافياش كما انها اصبحت

سمراء علما اني بيضاء البشرة وشكرا