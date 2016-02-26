كريم للبشرة الدهنية

ا

الاحلام الوردية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 فيفري 2016
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا عضوة جديدة وارجو من اخواتي مساعدتى ان امكن ذلك
انابشرتي دهنية بزاف والحاجة لي نحطها عليها تخليها تزيت اكثر
اريد طريقة تخفف من اللمعان وايضا غاسول وكريمات مجربة لتصفيها وتخليها نضرة لانها دائما تبان صفرة وما صافياش كما انها اصبحت
سمراء علما اني بيضاء البشرة وشكرا
 
رد: كريم للبشرة الدهنية

سمحيلي أختي معنديش حتي فكرة علي موضوع نشاء الله أعضاء يسعدوك في أمان الله
 
رد: كريم للبشرة الدهنية

clean & clear
hadi hiya la marque li kanat kharjatli 3la wajhi
wajhi sfa kamal bassa7 ki mchit la tbib psk darli 7Ab chbab fi waji bzf w ki kamalt dwa ta3i sayé wajhi sfa
w mazal nachri man hadi la marque
ana khorjatli bzf 3la wajhi
 
رد: كريم للبشرة الدهنية

madiri fiha hata haja
diri les masques naturelles
w aghesli b netrogena wala clean and clear
ana ndir creme hydratante bark f chta issemha " la creme fraiche de beauté-nuxe- sa3detni
 
رد: كريم للبشرة الدهنية



وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

حتى أنا بشرتي دهنية والبشرة الدهنية من أصعب أنواع البشرة
رآح ننصحك من خلال تجربتي الشخصيّة
- أغسلي وجهك في كل مرة حسيتي بتراكم الدهون وإستعملي صابون خالي من الزيوت ومن الأفضل تستعملي صابون مآرساي .
- العامل النفسي يلعب دور وجربتها كل مانكون مقلقة إفرازات الدهون تكون أكثر على هذا حاولي ديما تكوني ريلآكس :sport02:.
- إستعملي غسول Neutrogena وكآين Neutrogena مآسك ومنظف
- جربي هذا تاني مليح :

do.php

3 × 1 = غسول،قناع ومقشر.

زيدي شوفي هنا في مدونتي: - مدونة مستحضرآت جمآلي.
- ديري بخار الماء للوجه مرة كل شهر مليح بزاف وراح يصفا وجهك مع المداومة إن شاء الله
.
~



 
آخر تعديل:
كريم سكينورين
المادة الفعالة: أزيليك أسيد (Azelaic Acid)
الاستخدام: علاج حب الشباب تفتيح التصبغات والكلف توحيد لون البشرة
مناسب: للبشرة الدهنية والحساسة
طريقة الاستخدام: يوضع مرتين يوميًا على بشرة نظيفة
 
رابط الى موقع آخر + اشهار
 

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