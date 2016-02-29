على خطى قصيدة اللماويين ..

كعادتي وصلت متاخرا .. فالموضوع مغلق .. وانتحرت على اعتابه قواف كثيرة .. تتبعت آثاره من اول بيتين الى المنتهى فطربت أيم طرب .. وتمنيت لو ........... نقاط كثيرة وكان اول السطر مني هذه الكلمات على استحياء ... والله المستعان







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