على خطى قصيدة اللماويين ..

كعادتي وصلت متاخرا .. فالموضوع مغلق .. وانتحرت على اعتابه قواف كثيرة .. تتبعت آثاره من اول بيتين الى المنتهى فطربت أيم طرب .. وتمنيت لو ........... نقاط كثيرة وكان اول السطر مني هذه الكلمات على استحياء ... والله المستعان
***
فيا لهف نفسي لقد ضاع مني
كلام كثيرا وضعت سدى
وتُهت بقفر من الارض حتى
نسيتُ القوافي ومات الحُدا
وجئت إليكم بخفي حنين
أكابد جرحًا يُناغي الردى
فهل لمةُ الدار تقبل عذري
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[FONT="]وترفع ذكري .. بحمد البِدا[/FONT]
ـــــــــــــ
سراي علي بن احمد / مدينة الجلفة
29/02/2016
[FONT="]وترفع ذكري .. بحمد البِدا[/FONT]
ـــــــــــــ
سراي علي بن احمد / مدينة الجلفة
29/02/2016
[/FONT]