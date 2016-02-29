على خطى قصيدة اللماويين ..

س

سراي علي

:: عضو مُتميز ::
إنضم
2 أفريل 2010
المشاركات
776
النقاط
23
كعادتي وصلت متاخرا .. فالموضوع مغلق .. وانتحرت على اعتابه قواف كثيرة .. تتبعت آثاره من اول بيتين الى المنتهى فطربت أيم طرب .. وتمنيت لو ........... نقاط كثيرة وكان اول السطر مني هذه الكلمات على استحياء ... والله المستعان



***

فيا لهف نفسي لقد ضاع مني

كلام كثيرا وضعت سدى

وتُهت بقفر من الارض حتى

نسيتُ القوافي ومات الحُدا

وجئت إليكم بخفي حنين

أكابد جرحًا يُناغي الردى

فهل لمةُ الدار تقبل عذري

 [FONT=&quot]وترفع ذكري .. بحمد البِدا[/FONT]

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سراي علي بن احمد / مدينة الجلفة
29/02/2016

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بنفسج

بنفسج

:: عضو فعّال ::
إنضم
12 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
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الجنس
أنثى
رد: على خطى قصيدة اللماويين ..

للاسف الموضوع اغلق

لكن ابياتك غاية في الجمال
كانت لتزيد حتما من جمال القصيدة " قصيدة اللماويين "
ع كل شكرا لك على هذه الابيات المضرجة بالجمال و ايضا
لمشاركتنا بها رغم ان مكانها اغلق
تحياتي لك ولقلمك الشجي ،،،،،،​
 
oussama9694

oussama9694

:: عضوية محظورة ::
إنضم
16 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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oussama9694، تم حظره "حظر دائم". السبب: تكرار المخالفات / الاعتراض في كل مرة على إجراءات إدارية
رد: على خطى قصيدة اللماويين ..

جميلة تلك المعاني المنسابة ها هنا

تحياتي لك
 
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