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اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏1 مارس 2016.

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  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    [​IMG]


    السلام عليكم جميعا أهل اللّمة الكرام أتمنى أن تكون كل أموركم بخير
    موضوعي هذا وضعته في عدة منتديات وهو من انتاجي انا وليس منقول
    تعلمون جيدا ان الانسان يمر كل يوم بضغوط وبعوامل تغير نفسيته من حين لحين
    الآن اعضاء اللمة الكرام
    آتيكم بهذا الموضوع

    [​IMG]


    لكن لن نتحدث عن احوال الجو وانما عن احوالكم انتم
    بحول الله سوف يكون موضوع يومي
    الشيخ فرحات راح يكون ضيفنا كل يوم لكن على لسانكم انتم


    [​IMG]



    في يوم يمر عليكم يوم مشمس

    [​IMG]



    ومرات أحوالكم تكون غائمة

    [​IMG]



    ومرات عواصف وامطار


    [​IMG]



    واحيانا هبوب رياح قوية وكل يوم وانتم بحال مثل الطقس


    [​IMG]


    احوال كثيرة من رعد وبرق لصحو


    [​IMG]


    [​IMG]

    سوف اترك لكم المجال لتعبرو كل يوم عن احوالكم
    كلكم الشيخ فرحات وانتم من تعرفون احوال نفسيتكم واجوائكم
    اعضاء اللمة الكرام
    سوف يكون الموضوع يومي
    وكل عضو يدخل ويضع ايقونة تعبر عن حالته اليوم


    [​IMG]




    وشكرا لكم





    [​IMG]
     
    missing heart, wissam 47, صفاءdz و 15 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏1 مارس 2016
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    الجلفة
    رد: اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

    لا باس الحمد لله
     
    missing heart, Princesse Diyor, yaso ياسمين و 3 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 مارس 2016
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    رد: اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

    السلام عليكم اخي
    الحمد اله ان شاء الله دائما
    لابد ان تحضر ايقونة اما مشمسة او ممطرة او شي المهم ايقونة لاحوال الطقس كالرسوم التي وضعتها وخذها من الموضوع وضعها في ردك
    شكرا لك
     
    missing heart, wissam 47, habchisalaheddin و 2 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏1 مارس 2016
    #3
  4. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    رد: اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

    موضوع تحفة!! تسلم ايديكِ اختي
    احوال الطقس عندي اليوم غائم جزئي مع زخات مطر خفيفة
    الحمد لله
     
    missing heart, wissam 47, Malika Tlm و 2 آخرون معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏1 مارس 2016
    #4
  5. Djamel.Dz

    Djamel.Dz :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    رد: اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

    شكراً على الموضوع
    يوم مشمس الحمد لله

    [​IMG]
     
    missing heart, wissam 47, حكيك و 3 آخرون معجبون بهذا.
    Djamel.Dz, ‏1 مارس 2016
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    رد: اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

    السلام عليكم اختي سكون الفجر
    شكرا نورت صفحتي ارجو ان تاخذي ايقونة من موضوعي وتضعيها مثل الاخ جمال
    وانا لن اقتبس ردودكم حتى يكون الموضوع لاحوالكم وفقط
    ان شاء الله يعود الصفاء لاجوائكم اختي سكون الفجر
    شكرا نورتم صفحتي
    الاخ جمال ادعو الله ان تكون ايامك كلها صفاء
     
    missing heart, wissam 47, سكون الفجر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏1 مارس 2016
    #6
  7. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    رد: اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

    ومرات أحوالكم تكون غائمة

    [​IMG]
     
    missing heart و wissam 47 معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 مارس 2016
    #7
  8. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    رد: اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

    السلام عليكم
    اليوم حالتي

    [​IMG]
     
    wissam 47, missing heart و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏2 مارس 2016
    #8
  9. sϋpèr βoy

    sϋpèr βoy :: عضوية محظورة ::

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    رد: اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

    ههههههههه غير يكذبوا وخلاص
     
    missing heart معجب بهذا.
    sϋpèr βoy, ‏2 مارس 2016
    #9
  10. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    رد: اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

    وعليكم السلام موضوع را ئع بارك الله فيك

    حالتي اليوم

    [​IMG]
     
    missing heart, wissam 47, ليليا مرام و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏2 مارس 2016
    #10
  11. hanaaane

    hanaaane :: عضو فعّال ::

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    رد: اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

    [Hمعا المرض
    مي الحمد لله علا كل شيء    ][/H]​
     
    assinat, missing heart و ليليا مرام معجبون بهذا.
    hanaaane, ‏2 مارس 2016
    #11
  12. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

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    رد: اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

    مشمس مع بعض السحب ههه
    او لازم يصمطوها عليك اكي عارفة العرب خخخخ

    [​IMG]
     
    missing heart, wissam 47, assinat و 2 آخرون معجبون بهذا.
    كارلا, ‏2 مارس 2016
    #12
  13. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    رد: اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

    السلام عليكم
    الاخت يسمين شكرا ربي يدوم صفاء الاجواء
    اختي حنان ربي يشافيك يا رب
    الاخت كارلا حاجة باينة الشمس خارجة وتجي سحابة من هيه كي شغل جارة وقّامة هههههه تقرعج

    شكرا لكم
     
    missing heart, wissam 47, كارلا و 3 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏3 مارس 2016
    #13
  14. خفيفة الروح

    خفيفة الروح :: عضوية محظورة ::

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    رد: اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

    حالتي عاصفة
     
    ليليا مرام, missing heart و Princesse Diyor معجبون بهذا.
    خفيفة الروح, ‏3 مارس 2016
    #14
  15. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو متألق ::

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    بسكرة
    رد: اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

    الحمد لله حتى ترضى
    الحمد لله رضيت
    الحمد لله بعد الرضى
     
    missing heart و ليليا مرام معجبون بهذا.
    Princesse Diyor, ‏3 مارس 2016
    #15
  16. Missou25

    Missou25 :: عضو منتسِب ::

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    رد: اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

    [​IMG]
     
    missing heart و ليليا مرام معجبون بهذا.
    Missou25, ‏3 مارس 2016
    #16
  17. Djaouida

    Djaouida :: عضو فعّال ::

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    mascara
    رد: اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

    وعليكم سلام
    فكرة شابة يعطيك الصحة
    أما علي حالتي اليوم راني
    مشمسة ومغيمة في نفس
    وقت بصح نقولو حمد الله
     
    wissam 47 و ليليا مرام معجبون بهذا.
    Djaouida, ‏3 مارس 2016
    #17
  18. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    يا حسراه
    هذا الموضوع من كانت مرام على ديدينها
    ....
    الله يكون معاك اختي مرام
     
    wissam 47, missing heart و ليليا مرام معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏8 جوان 2017
    #18
  19. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    السلام عليكم
    الحمد لله فكل الأحوال مرات صحو ومرات عواصف وأمطار وهي ماشية
    شكرا
     
    wissam 47, missing heart و Princesse Diyor معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏8 جوان 2017
    #19
  20. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    السلام عليكم
    ردك لا يظهر لي ولكن شكرا على المشاركة
     
    rycerz, missing heart و Princesse Diyor معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏8 جوان 2017
    #20
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