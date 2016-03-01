اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

السلام عليكم جميعا أهل اللّمة الكرام أتمنى أن تكون كل أموركم بخير

موضوعي هذا وضعته في عدة منتديات وهو من انتاجي انا وليس منقول

تعلمون جيدا ان الانسان يمر كل يوم بضغوط وبعوامل تغير نفسيته من حين لحين

الآن اعضاء اللمة الكرام

آتيكم بهذا الموضوع









لكن لن نتحدث عن احوال الجو وانما عن احوالكم انتم

بحول الله سوف يكون موضوع يومي

الشيخ فرحات راح يكون ضيفنا كل يوم لكن على لسانكم انتم



لكن لن نتحدث عن احوال الجو وانما عن احوالكم انتمبحول الله سوف يكون موضوع يوميالشيخ فرحات راح يكون ضيفنا كل يوم لكن على لسانكم انتم

في يوم يمر عليكم يوم مشمس



ومرات أحوالكم تكون غائمة

ومرات عواصف وامطار