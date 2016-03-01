اعضاء اللمة الكرام .......أحوالكم النفسية

السلام عليكم جميعا أهل اللّمة الكرام أتمنى أن تكون كل أموركم بخير موضوعي هذا وضعته في عدة منتديات وهو من انتاجي انا وليس منقول تعلمون جيدا ان الانسان يمر كل يوم بضغوط وبعوامل تغير نفسيته من حين لحين الآن اعضاء اللمة الكرام آتيكم بهذا الموضوع لكن لن نتحدث عن احوال الجو وانما عن احوالكم انتم بحول الله سوف يكون موضوع يومي الشيخ فرحات راح يكون ضيفنا كل يوم لكن على لسانكم انتم في يوم يمر عليكم يوم مشمس ومرات أحوالكم تكون غائمة ومرات عواصف وامطار واحيانا هبوب رياح قوية وكل يوم وانتم بحال مثل الطقس احوال كثيرة من رعد وبرق لصحو سوف اترك لكم المجال لتعبرو كل يوم عن احوالكم كلكم الشيخ فرحات وانتم من تعرفون احوال نفسيتكم واجوائكم اعضاء اللمة الكرام سوف يكون الموضوع يومي وكل عضو يدخل ويضع ايقونة تعبر عن حالته اليوم وشكرا لكم