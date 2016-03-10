تجربتي مع قص اللثه بعد التقووويم

مرحبااا
اناا جديده هناااا
وحبيت اول موضوع يكون بابتساامه جميلة وجذااابه:d
ونحكيلكم على تجربتي مع التقوويم الاسنان لي دام 8 شهور فقط فاتت بسرعه :thumb_up02:
ودالي دكتووور تثبيت باش متتحركش الاسنان وترجع خااطر كاين بزااف لي نحو لابرااي ورجعت سنانهم لحالتها الاولى
وبعد ما فاتت هاذي المرحله 1
انا سناني صغااار ولثه تاعي هابطه شوي يعني كي نضحك تببان
قلت لدكتوور تاعي يديلي عمليه قص #اللثه# **
ستنيت لمووعد بفارغ الصبر
ووكي جا هذااك نهار يا متت من لخوووف وشفت هذيك ابرة التخذير رجليا ولت ترعشش
لابره توجع شووي
بصح لي يحب الشبااح ما يقوول احح
بعد البنجج بدت العميله ما جسيييت بشي
وفاتت بسرعه وحد لعشر دقايق قالي نوضي
سال شوي دم بصح معليش يعطيك دوا والحمد الله
وليت نضحك بكللل ثقه والحمد الله
انشاء الله الموضوع يفيدكم وتسجعو كيفي
سلام احبابي
اناا جديده هناااا
وحبيت اول موضوع يكون بابتساامه جميلة وجذااابه:d
ونحكيلكم على تجربتي مع التقوويم الاسنان لي دام 8 شهور فقط فاتت بسرعه :thumb_up02:
ودالي دكتووور تثبيت باش متتحركش الاسنان وترجع خااطر كاين بزااف لي نحو لابرااي ورجعت سنانهم لحالتها الاولى
وبعد ما فاتت هاذي المرحله 1
انا سناني صغااار ولثه تاعي هابطه شوي يعني كي نضحك تببان
قلت لدكتوور تاعي يديلي عمليه قص #اللثه# **
ستنيت لمووعد بفارغ الصبر
ووكي جا هذااك نهار يا متت من لخوووف وشفت هذيك ابرة التخذير رجليا ولت ترعشش
لابره توجع شووي
بصح لي يحب الشبااح ما يقوول احح
بعد البنجج بدت العميله ما جسيييت بشي
وفاتت بسرعه وحد لعشر دقايق قالي نوضي
سال شوي دم بصح معليش يعطيك دوا والحمد الله
وليت نضحك بكللل ثقه والحمد الله
انشاء الله الموضوع يفيدكم وتسجعو كيفي
سلام احبابي