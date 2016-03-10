تجربتي مع قص اللثه بعد التقووويم

R

Romoch

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 مارس 2016
المشاركات
5
النقاط
3
مرحبااا :)
اناا جديده هناااا
وحبيت اول موضوع يكون بابتساامه جميلة وجذااابه:d

ونحكيلكم على تجربتي مع التقوويم الاسنان لي دام 8 شهور فقط فاتت بسرعه :thumb_up02:


ودالي دكتووور تثبيت باش متتحركش الاسنان وترجع خااطر كاين بزااف لي نحو لابرااي ورجعت سنانهم لحالتها الاولى :(



وبعد ما فاتت هاذي المرحله 1
انا سناني صغااار ولثه تاعي هابطه شوي يعني كي نضحك تببان :(
قلت لدكتوور تاعي يديلي عمليه قص #اللثه# **
ستنيت لمووعد بفارغ الصبر

ووكي جا هذااك نهار يا متت من لخوووف وشفت هذيك ابرة التخذير رجليا ولت ترعشش

لابره توجع شووي
بصح لي يحب الشبااح ما يقوول احح
بعد البنجج بدت العميله ما جسيييت بشي
وفاتت بسرعه وحد لعشر دقايق قالي نوضي



سال شوي دم بصح معليش يعطيك دوا والحمد الله

وليت نضحك بكللل ثقه والحمد الله

انشاء الله الموضوع يفيدكم وتسجعو كيفي ❤❤
سلام احبابي
 
Djaouida

Djaouida

:: عضو فعّال ::
إنضم
31 ديسمبر 2015
المشاركات
2,402
النقاط
611
العمر
21
محل الإقامة
mascara
الجنس
أنثى
رد: تجربتي مع قص اللثه بعد التقووويم

وعليكم سلام خيتو
ومرحبا بيك معنا
مي سمحيلي هذا منتدي خاص بترحيب
يعني أظن تجربتك في منتدي عالم مرأة
أرجو من مشرفين مساعدتها
تحياتي
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,199
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
رد: تجربتي مع قص اللثه بعد التقووويم

اهلا بيك اختي الحمد لله انو العملية تمت بنجاح وتحصلتي على النتيجة المرضية
ان شاء الله هذه التجربة تفيد الجميع ^^
بارك الله فيكِ
 
R

Romoch

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 مارس 2016
المشاركات
5
النقاط
3
رد: تجربتي مع قص اللثه بعد التقووويم

قال أم ياسمينdz:
اهلا بيك اختي الحمد لله انو العملية تمت بنجاح وتحصلتي على النتيجة المرضية
ان شاء الله هذه التجربة تفيد الجميع ^^
بارك الله فيكِ
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شكرااا حبيبتي
 
etmeriem

etmeriem

:: عضو مُشارك ::
إنضم
9 فيفري 2009
المشاركات
380
النقاط
13
العمر
32
رد: تجربتي مع قص اللثه بعد التقووويم

انا مدايرة تقويم اسنان عندي عام ونصف مزال منحاهوليش طبيب مع انو اسناني رجعو فور ورجعتلي الثقة في نفسي راني غير نتتسنا وكتا ينحيهالي محبش ... مبروك عليك اختي مكاش حاجة قد الابتسامة الجميلة
 
R

Romoch

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 مارس 2016
المشاركات
5
النقاط
3
رد: تجربتي مع قص اللثه بعد التقووويم

اكيد اختي ربي يخليك ولعقوبه ليك شكرا
 
Djaouida

Djaouida

:: عضو فعّال ::
إنضم
31 ديسمبر 2015
المشاركات
2,402
النقاط
611
العمر
21
محل الإقامة
mascara
الجنس
أنثى
رد: تجربتي مع قص اللثه بعد التقووويم

ياخا مندرتيش
أه راكي درتي كوراج يعطيك الصحة
 
Ľă Mîšš HîBă

Ľă Mîšš HîBă

:: عضو مُتميز ::
إنضم
30 جويلية 2014
المشاركات
591
النقاط
551
محل الإقامة
Alger
رد: تجربتي مع قص اللثه بعد التقووويم

مرحبا بيك مالا ولو سنيك سمحين هههههههه
 
D

dounia el amani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 جويلية 2015
المشاركات
41
النقاط
3
رد: تجربتي مع قص اللثه بعد التقووويم

قال Romoch:
مرحبااا :)
اناا جديده هناااا
وحبيت اول موضوع يكون بابتساامه جميلة وجذااابه:d

ونحكيلكم على تجربتي مع التقوويم الاسنان لي دام 8 شهور فقط فاتت بسرعه :thumb_up02:


ودالي دكتووور تثبيت باش متتحركش الاسنان وترجع خااطر كاين بزااف لي نحو لابرااي ورجعت سنانهم لحالتها الاولى :(



وبعد ما فاتت هاذي المرحله 1
انا سناني صغااار ولثه تاعي هابطه شوي يعني كي نضحك تببان :(
قلت لدكتوور تاعي يديلي عمليه قص #اللثه# **
ستنيت لمووعد بفارغ الصبر

ووكي جا هذااك نهار يا متت من لخوووف وشفت هذيك ابرة التخذير رجليا ولت ترعشش

لابره توجع شووي
بصح لي يحب الشبااح ما يقوول احح
بعد البنجج بدت العميله ما جسيييت بشي
وفاتت بسرعه وحد لعشر دقايق قالي نوضي



سال شوي دم بصح معليش يعطيك دوا والحمد الله

وليت نضحك بكللل ثقه والحمد الله

انشاء الله الموضوع يفيدكم وتسجعو كيفي ❤❤
سلام احبابي
إضغط للتوسيع...
mabrok 3lik khti .
habit nsa9sik .nti darti l normal wala hadik li tazrab li samha damon .w wach howa lmochkol ta3 sanik ?ana saniya mlah w 3andi gir wahda bark dakhla w rayha ndir damon
 
A

Amina1995

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 أكتوبر 2019
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
24
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
أختي وين درتي تجميل اللثة إسم الدكتور و الولاية
 
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