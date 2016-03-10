تجربتي مع قص اللثه بعد التقووويم

مرحبااااناا جديده هنااااوحبيت اول موضوع يكون بابتساامه جميلة وجذااابه:dونحكيلكم على تجربتي مع التقوويم الاسنان لي دام 8 شهور فقط فاتت بسرعه :thumb_up02:ودالي دكتووور تثبيت باش متتحركش الاسنان وترجع خااطر كاين بزااف لي نحو لابرااي ورجعت سنانهم لحالتها الاولىوبعد ما فاتت هاذي المرحله 1انا سناني صغااار ولثه تاعي هابطه شوي يعني كي نضحك تببانقلت لدكتوور تاعي يديلي عمليه قص #اللثه# **ستنيت لمووعد بفارغ الصبرووكي جا هذااك نهار يا متت من لخوووف وشفت هذيك ابرة التخذير رجليا ولت ترعششلابره توجع شوويبصح لي يحب الشبااح ما يقوول اححبعد البنجج بدت العميله ما جسيييت بشيوفاتت بسرعه وحد لعشر دقايق قالي نوضيسال شوي دم بصح معليش يعطيك دوا والحمد اللهوليت نضحك بكللل ثقه والحمد اللهانشاء الله الموضوع يفيدكم وتسجعو كيفيسلام احبابي