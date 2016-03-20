حصاد التمر ..

سكون الفجر

سكون الفجر

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إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,579
النقاط
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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أضع هذه الصور المميزة والجميلة من أرض فلسطين
وتحديداً من نابلس وغزة وقت حصاد التمر في السنة الماضية
أرجوا أن تعجبكم

























































وأخيراً، أسأل الله لأهلي في فلسطين الفتح المبين والنصر القريب بإذنه تعالى
وأسأله سبحانه أن يكرمنا بأن نكون جميعاً في المسجد الأقصى
نصلي هناك والفخر يعتلينا، آمين آمين
في أمان الله
 
tistissa dj-tissou

tistissa dj-tissou

:: عضو بارز ::
إنضم
10 أفريل 2013
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العمر
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محل الإقامة
guelma
رد: حصاد التمر ..

ماشاء الله نعمة من عند الله
شكرا على الصور اختي
الله يحفظ فلسطين واهل فلسطسن
اتمنى ان اتذوق هذه التمور نضن انها احلى من تمور الصحراء الجزائرية
شكرا​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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إنضم
13 أفريل 2013
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محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
رد: حصاد التمر ..

السلام عليكم
ماشاء الله على هذه الصور التي اخترتها لنا غاليتي سكون
صور بسيطة لكن معانيها جميلة
ربي يحفظك غاليتي وربي يحققلك دعوتك
ويحفظ إخواننا في فلسطين ويكون معاهم ان شاء الله
ونجتامعو في المسجد الاقصى ان شاء الله ^^
تحياتي ليك غاليتي
 
H

hanaaane

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 ديسمبر 2015
المشاركات
1,156
النقاط
71
رد: حصاد التمر ..

ما شاء الله
بارك الله فيكي سكون على هذه الصور الرائعة و النادرة
من ارضنا الطاهرة
و التي اسال الله عز و جل ان يسعد اهلها و يغيثهم من كل شر
و يرزقهم فرجا و جنة يا ارحم الراحمين
 
سكون الفجر

سكون الفجر

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طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,579
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
رد: حصاد التمر ..

قال tistissa dj-tissou:
ماشاء الله نعمة من عند الله
شكرا على الصور اختي
الله يحفظ فلسطين واهل فلسطسن
اتمنى ان اتذوق هذه التمور نضن انها احلى من تمور الصحراء الجزائرية
شكرا​
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نعم، إنها نعمة من نعم الله الكثيرة
الشكر لك اختي على الرد الطيب
انها لذيذة جداً ما شاء الله، ان شاء الله تتذوقيها
على العكس تمور الجزائر وفلسطين طعمها واحد، هذا رأيي
جزاكِ الله خيراً

قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
ماشاء الله على هذه الصور التي اخترتها لنا غاليتي سكون
صور بسيطة لكن معانيها جميلة
ربي يحفظك غاليتي وربي يحققلك دعوتك
ويحفظ إخواننا في فلسطين ويكون معاهم ان شاء الله
ونجتامعو في المسجد الاقصى ان شاء الله ^^
تحياتي ليك غاليتي
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكِ عزيزتي، لم أخترها أبداً بل هي التي اختارتني
آمين آمين آمين، تسلميلي حبيباتي على الدعوة الجميلة، وإياكم ان شاء الله
جزاكِ الله خيراً اختي الحبيبة

قال hanaaane:
ما شاء الله
بارك الله فيكي سكون على هذه الصور الرائعة و النادرة
من ارضنا الطاهرة
و التي اسال الله عز و جل ان يسعد اهلها و يغيثهم من كل شر
و يرزقهم فرجا و جنة يا ارحم الراحمين
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وفيكِ بارك الله حبوبتي حنّوونة
آمين آمين آمين، بارك الله فيكِ عزيزتي على الكلام الطيب والدعاء
الله يجزيكِ الخير حبيبتي
في امان الله​
 
جيهان جوجو

جيهان جوجو

:: عضو شرفي ::
إنضم
24 سبتمبر 2015
المشاركات
6,830
النقاط
851
محل الإقامة
...
الجنس
أنثى
رد: حصاد التمر ..

وعليكم السلام
صور رائعة جدا ومعبرة
بارك الله فيك غاليتي على الصور وجزاك الله خيرا
تبدو تلك التمور لذيذة امممم
الله يحفظ فلسيطين وينصرهم على اعدائهم ويقويهم
امين يارب العالمين
في امان الله
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
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إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,579
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
رد: حصاد التمر ..

يا هلا حبيبة قلبي جوجوو
حضورك الاروع حبوبتي تسلمي
وفيكِ بارك الله عزيزتي، أسعدني جداً وجودك المميز
نعممم انها كذلك وخصوصاً منظرها والتراب يغطيها ههه احبها بشدة
آمين آمين آمين
حفظكِ المولى من كل سوء
 
العَنْقَاءُ

العَنْقَاءُ

:: عضو فعّال ::
إنضم
28 جوان 2014
المشاركات
1,680
النقاط
191
رد: حصاد التمر ..

ماشاء الله
نحن ايضا ننزعه هكذا
قبل العيد بيوم يعني ليلة العرفة ذهبت لمنطقة لدينا
في ولاية بسكرة [دائرة طولقة] تفقدت التمر عندنا هناك
ماشاء الله مساحة شاسعة جدا على نظر عينك
صدقي يا اختي سكون أن عائلتنا لديها أجود تمر في العالم ^^
وشريت سيارة كمان من تلك الدائرة
اتيت بها فرحان :graduation:
جزاك الله خيرا صور رائعة لأهل لفلسطين الحبيبة
أنار ربي دربك
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,579
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
رد: حصاد التمر ..

ما شاء الله، من يملك التمر فلن يجوع أبداً
بارك الله لكم في أرضكم ومحصولكم من التمر
ومبارك عليك سيارتك أخي، الله يجلب لك خيرها ويبعد عنك شرها
آمين، وإياكم
 
حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
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النقاط
351
العمر
36
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
دقلة نور من أجود أنواع التمور الجزائرية وأصلها من مدينة دجلة العراقية وتشتهر بها مدينتي السابقة طولقة ببسكرة
 
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