سكون الفجر
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طاقم المراقبين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أضع هذه الصور المميزة والجميلة من أرض فلسطين
وتحديداً من نابلس وغزة وقت حصاد التمر في السنة الماضية
أرجوا أن تعجبكم
وأخيراً، أسأل الله لأهلي في فلسطين الفتح المبين والنصر القريب بإذنه تعالى
وأسأله سبحانه أن يكرمنا بأن نكون جميعاً في المسجد الأقصى
نصلي هناك والفخر يعتلينا، آمين آمين
في أمان الله
أضع هذه الصور المميزة والجميلة من أرض فلسطين
وتحديداً من نابلس وغزة وقت حصاد التمر في السنة الماضية
أرجوا أن تعجبكم
وأخيراً، أسأل الله لأهلي في فلسطين الفتح المبين والنصر القريب بإذنه تعالى
وأسأله سبحانه أن يكرمنا بأن نكون جميعاً في المسجد الأقصى
نصلي هناك والفخر يعتلينا، آمين آمين
في أمان الله