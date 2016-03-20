حصاد التمر ..

قال tistissa dj-tissou: ماشاء الله نعمة من عند الله

شكرا على الصور اختي

الله يحفظ فلسطين واهل فلسطسن

اتمنى ان اتذوق هذه التمور نضن انها احلى من تمور الصحراء الجزائرية

شكرا​ إضغط للتوسيع...

قال لؤلؤة قسنطينة: السلام عليكم

ماشاء الله على هذه الصور التي اخترتها لنا غاليتي سكون

صور بسيطة لكن معانيها جميلة

ربي يحفظك غاليتي وربي يحققلك دعوتك

ويحفظ إخواننا في فلسطين ويكون معاهم ان شاء الله

ونجتامعو في المسجد الاقصى ان شاء الله ^^

تحياتي ليك غاليتي

​ إضغط للتوسيع...

قال hanaaane: ما شاء الله

بارك الله فيكي سكون على هذه الصور الرائعة و النادرة

من ارضنا الطاهرة

و التي اسال الله عز و جل ان يسعد اهلها و يغيثهم من كل شر

و يرزقهم فرجا و جنة يا ارحم الراحمين إضغط للتوسيع...

نعم، إنها نعمة من نعم الله الكثيرةالشكر لك اختي على الرد الطيبانها لذيذة جداً ما شاء الله، ان شاء الله تتذوقيهاعلى العكس تمور الجزائر وفلسطين طعمها واحد، هذا رأييجزاكِ الله خيراًوعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهبارك الله فيكِ عزيزتي، لم أخترها أبداً بل هي التي اختارتنيآمين آمين آمين، تسلميلي حبيباتي على الدعوة الجميلة، وإياكم ان شاء اللهجزاكِ الله خيراً اختي الحبيبةوفيكِ بارك الله حبوبتي حنّوونةآمين آمين آمين، بارك الله فيكِ عزيزتي على الكلام الطيب والدعاءالله يجزيكِ الخير حبيبتيفي امان الله​