الموضوع في 'منتدى الحرف والمهن الحرة والمواهب' نشر بواسطة خليفة للسيراميك, 21 مارس 2016.
ما رأيكم
رد: اخر اعمالي تفظلو
السلام عليكم
يعطيك الصحة خو
خدمة وعليها لكلام خرجو توب
سورتو الكونتوار بالغالاكسي خرج هايل
رد: اخر اعمالي تفظلو
ماشاء الله اعمال روعة
بارك الله فيك
ممكن تعطيلي شحال تسقام كوزينة قد هاذيك المسااحة اللي خدمتها
ونفس الخدمة ..
رد: اخر اعمالي تفظلو
الله يبارك
كامل ملاح
يعطيك الصحة اخي
رد: اخر اعمالي تفظلو
فيك بركة اخي الكريم
قيمة هاذ المطبح حوالي 80 مليون
رغم انه مازال عمل النجار وعمل اخر مثل الاضاءة والمغسلة والبلاك والفور
وذلك راجع لسعر الفايونس والغالاكسي والحجر المصنع
رد: اخر اعمالي تفظلو
ماء شاء الله
دمت مبدعا اخي
رد: اخر اعمالي تفظلو
السلام عليكم
الله يبارك
ماشا الله
يعطيك الصحة خويا كلش روعة ويهبل 4444
دمت بهذا الابداع
في امان الله
رد: اخر اعمالي تفظلو
[FONT="]بارك الله فيك[/FONT]
مشاء الله ....خدمة روعة
ربي يبارك يعطيك الصحة
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).