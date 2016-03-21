اخر اعمالي تفظلو

الموضوع في 'منتدى الحرف والمهن الحرة والمواهب' نشر بواسطة خليفة للسيراميك, ‏21 مارس 2016.

  1. خليفة للسيراميك

    خليفة للسيراميك :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 مارس 2016
    المشاركات:
    21
    الإعجابات المتلقاة:
    58
    نقاط الجوائز:
    0
    ما رأيكم
     

    الملفات المرفقة:

    • IMGP0808.jpg
      IMGP0808.jpg
      حجم الملف:
      888.8 كيلوبايت
      المشاهدات:
      32
    • IMGP0805.jpg
      IMGP0805.jpg
      حجم الملف:
      888.5 كيلوبايت
      المشاهدات:
      26
    • IMGP0841.jpg
      IMGP0841.jpg
      حجم الملف:
      904.8 كيلوبايت
      المشاهدات:
      29
    • IMGP0873.jpg
      IMGP0873.jpg
      حجم الملف:
      875.7 كيلوبايت
      المشاهدات:
      20
    يزيد 05, فارس 12, zohor kfz و 6 آخرون معجبون بهذا.
    خليفة للسيراميك, ‏21 مارس 2016
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    4,471
    الإعجابات المتلقاة:
    17,755
    نقاط الجوائز:
    1,741
    الجنس:
    ذكر
    رد: اخر اعمالي تفظلو

    السلام عليكم
    يعطيك الصحة خو
    خدمة وعليها لكلام خرجو توب
    سورتو الكونتوار بالغالاكسي خرج هايل ​
     
    6 معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏21 مارس 2016
    #2
  3. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 أوت 2013
    المشاركات:
    8,745
    الإعجابات المتلقاة:
    41,304
    نقاط الجوائز:
    451
    رد: اخر اعمالي تفظلو

    ماشاء الله اعمال روعة
    بارك الله فيك
    ممكن تعطيلي شحال تسقام كوزينة قد هاذيك المسااحة اللي خدمتها
    ونفس الخدمة ..
     
    3 معجبون بهذا.
    hakim story, ‏22 مارس 2016
    #3
  4. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    46,786
    الإعجابات المتلقاة:
    73,907
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    في عالم النسيان
    رد: اخر اعمالي تفظلو

    الله يبارك
    كامل ملاح
    يعطيك الصحة اخي

     
    2 معجبون بهذا.
    الحلم الوردي, ‏22 مارس 2016
    #4
  5. خليفة للسيراميك

    خليفة للسيراميك :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 مارس 2016
    المشاركات:
    21
    الإعجابات المتلقاة:
    58
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: اخر اعمالي تفظلو

    فيك بركة اخي الكريم
    قيمة هاذ المطبح حوالي 80 مليون
    رغم انه مازال عمل النجار وعمل اخر مثل الاضاءة والمغسلة والبلاك والفور
    وذلك راجع لسعر الفايونس والغالاكسي والحجر المصنع
     
    3 معجبون بهذا.
    خليفة للسيراميك, ‏23 مارس 2016
    #5
  6. hadil2044

    hadil2044 :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2011
    المشاركات:
    6,488
    الإعجابات المتلقاة:
    6,829
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    رد: اخر اعمالي تفظلو



    ماء شاء الله
    دمت مبدعا اخي
     
    3 معجبون بهذا.
    hadil2044, ‏23 مارس 2016
    #6
  7. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    7,595
    الإعجابات المتلقاة:
    19,293
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالمي الخاص^^
    رد: اخر اعمالي تفظلو

    السلام عليكم
    الله يبارك
    ماشا الله
    يعطيك الصحة خويا كلش روعة ويهبل 4444
    دمت بهذا الابداع
    في امان الله
     
    2 معجبون بهذا.
    جيهان جوجو, ‏23 مارس 2016
    #7
  8. taleb2011

    taleb2011 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    928
    الإعجابات المتلقاة:
    418
    نقاط الجوائز:
    43
    رد: اخر اعمالي تفظلو

    [FONT=&quot]بارك الله فيك[/FONT]
     
    taleb2011, ‏26 جوان 2016
    #8
  9. kimo1988

    kimo1988 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 ماي 2016
    المشاركات:
    20
    الإعجابات المتلقاة:
    6
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    باتنة
    مشاء الله ....خدمة روعة
     
    kimo1988, ‏10 جويلية 2017
    #9
  10. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 جوان 2011
    المشاركات:
    310
    الإعجابات المتلقاة:
    598
    نقاط الجوائز:
    21
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Batna
    ربي يبارك يعطيك الصحة
     
    يزيد 05, ‏24 جويلية 2017 على 00:13
    #10

مشاركة هذه الصفحة