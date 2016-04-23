شخص كان يمشي في احد طرقات وعلى صدفة وجد سبائك دهبية واحدة فوق الاخرى وكلهم على شكل هرام كبير ولكن امام دلك الهرم من سبائك الدهبية هناك لافتة تقول :
" ادا تأخد من هدا الدهب سوف تندم ..وان تتركه سوف تندم ...وادا قررت ان تتجهله كانك لم تراه انظر ما هو مكتوب وراء لافتة :s"
فهم الرجل وراء الافتة بفضول اكبر فوجد مكتوب فيها :
" وان تتجاهله كأنك لم تراه فلم نرى احمق وابله متلك " :d
ما اريد القول من هده النادرة :
لا تتردد تعلم كيف تأخد القرار بل واكثر من دلك ان تتحمل مسؤولية قررك كيف ما كان ...الفرص تبتسم لمن يخاطر :-o وان تترك الخطىء امام الباب فلن تدخل الحقيقة ابدا الى منزلك ....ياشيخ