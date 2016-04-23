سبائك الدهبية ...

issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
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#1



شخص كان يمشي في احد طرقات وعلى صدفة وجد سبائك دهبية واحدة فوق الاخرى وكلهم على شكل هرام كبير ولكن امام دلك الهرم من سبائك الدهبية هناك لافتة تقول :

" ادا تأخد من هدا الدهب سوف تندم :( ..وان تتركه سوف تندم :mad:...وادا قررت ان تتجهله كانك لم تراه انظر ما هو مكتوب وراء لافتة :s"

فهم الرجل وراء الافتة بفضول اكبر فوجد مكتوب فيها :

" وان تتجاهله كأنك لم تراه فلم نرى احمق وابله متلك " :d

ما اريد القول من هده النادرة :

لا تتردد تعلم كيف تأخد القرار بل واكثر من دلك ان تتحمل مسؤولية قررك كيف ما كان ...الفرص تبتسم لمن يخاطر :-o وان تترك الخطىء امام الباب فلن تدخل الحقيقة ابدا الى منزلك ....ياشيخ
 
AmiR@RoRo

AmiR@RoRo

:: نجمة اللمة ::
#3
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#3
رد: سبائك الدهبية ...

هه أحاطه من كل الجوانب
ماكان عليه الا المخاطرة
فلو كنت مكانه لاخدت احدى السبائك طالما في كل الحالات نادمة ههه
مشكور أخي
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#5
إنضم
1 أكتوبر 2007
المشاركات
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الإعجابات
1,732
النقاط
191
#5
رد: سبائك الدهبية ...

قال AmiR@RoRo:
هه أحاطه من كل الجوانب
ماكان عليه الا المخاطرة
فلو كنت مكانه لاخدت احدى السبائك طالما في كل الحالات نادمة ههه
مشكور أخي
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الاخت لقد سقطتي في الفخ المنصوب في نادرة ..........

المشكلة حين يكون في راس الانسان فكرة واحدة يعتمد عليها فأن لم يصل بها الى مبتغاه يعتبر نفسه انه فاشل .....لكي نقرب مهموم اكثر واكثر هناك من احب ان يدرس الطب ولم ينجح في ان يكون له معدل الكافي هل يترك الدراسة كلها ام يغير نحو دراسة شيىء اخر : يجب ان تكون في حياة وعدة امورفي حياتنا خطة : أ . ب . ج . د
هل لو اخد تلك السبائك الدهبية وقام بتوزيعها على كل بيت فقير .......سوف يندم
هل لو اخد تلك السبائك دهبية ومنحا لكل جمعية خيرية سواء تعتني بي الانسان او الحيوان ....سوف يندم
الخ
لن يندم ابدا فاعل الخير ( اللهم في حدود الدنيا ان تفعل الخير في لئيم لا محالة سوف تندم ندم بدوق مرارة )
شكرا لك الاخت على الاهتمام وتفاعل
 
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HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#6
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الجنس
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#6
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،
موضوع مفيد لاحتوائه على معلومات قيمة و مهمة
طرحك للمواضيع طرح راقي و منظم واصل و لا تفاصل في وضع المواضيع المفيدة
ننتظر المزيد منك و ننتظر جديدك القادم
مجهود يذكر فيشكر و تقبل خالص تحياتي
و شكرا
 
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