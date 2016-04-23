سبائك الدهبية ...

قال AmiR@RoRo: هه أحاطه من كل الجوانب

ماكان عليه الا المخاطرة

فلو كنت مكانه لاخدت احدى السبائك طالما في كل الحالات نادمة ههه

مشكور أخي إضغط للتوسيع...

الاخت لقد سقطتي في الفخ المنصوب في نادرة ..........



المشكلة حين يكون في راس الانسان فكرة واحدة يعتمد عليها فأن لم يصل بها الى مبتغاه يعتبر نفسه انه فاشل .....لكي نقرب مهموم اكثر واكثر هناك من احب ان يدرس الطب ولم ينجح في ان يكون له معدل الكافي هل يترك الدراسة كلها ام يغير نحو دراسة شيىء اخر : يجب ان تكون في حياة وعدة امورفي حياتنا خطة : أ . ب . ج . د

هل لو اخد تلك السبائك الدهبية وقام بتوزيعها على كل بيت فقير .......سوف يندم

هل لو اخد تلك السبائك دهبية ومنحا لكل جمعية خيرية سواء تعتني بي الانسان او الحيوان ....سوف يندم

الخ

لن يندم ابدا فاعل الخير ( اللهم في حدود الدنيا ان تفعل الخير في لئيم لا محالة سوف تندم ندم بدوق مرارة )

شكرا لك الاخت على الاهتمام وتفاعل

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