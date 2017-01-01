رحّال أحمل أوراقي

الموضوع في 'ركـن نصوص مسافرة' نشر بواسطة gacem08, ‏23 أفريل 2016.

  1. gacem08

    gacem08 :: عضو منتسِب ::

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    رحّال أحمل أوراقي

    منبوذ فيك يؤرقني
    حبي العذريِّ
    وموالي
    منبوذ من هذا الدربِ
    منبوذ من كل الصحبِ
    منبوذ من هذا البرِ
    منبوذ من هذا البحرِ
    مكتوب في لوح القدر :
    " سأظل أسابق ترحالي "
    ... / ...
    ممنوع من نور الشمسِ
    ممنوع من ضوء القمرِ
    ممنوع من همس الصبحِ
    ممنوع من صدح الطيرِ
    ممنوع من عطر الزهرِ
    مكتوب في لوح القدرِ :
    " سأجوبك يا وطني الغالي "
    ... / ...
    وطني يا حبا يأسرني
    يتملّكُ نفسي وكياني
    ويصفّد قلبي بهواه العذريِّ
    فتكبر آمالي
    ... / ...
    وطني يا ألما أشكوهُ
    وطني يا أملا أرجوه
    وطني يا نارا تلفحني
    وطني يا نورا يجذبني
    فأهرول مثل فراشاتٍ
    وأذوب فداءً
    وهياما
    فتحررني من أغلالي
    ... / ...
    آهٍ يا وطني يا أسمر
    يا أطيبَ من ريح العنبر
    يا أطهرَ من نورٍ
    أطهر
    يا أجمل طيفٍ بخيالي
    ... / ...
    رحّالُ ُ أحمل أوراقي ...
    قلمي ...
    والحبَّ بأعماقي ...
    في كل بلاد العُرب أرى
    طيفاً ...
    لحبيبً مشتاقِ
    ... / ...
    ما أصعب غربتنا فيكَ
    ما أعذب غربتنا فيك
    بالروح
    بأكثرَ .. نفديك
    ونظل نحبك يا غالي
    ... / ...
    آهٍ يا وطنا يأسره
    جبار أو صاحب مالِ
    آهٍ يا وطنا لا يخلو
    من بائع وهمٍ ، وسجالِ
    ... / ...
    سأظل أناغيك وليدا
    وأظل أناجيك حبيبا
    ويظل هواك يؤرقني
    وأظل أردد موّالي :
    " سيعيش بحبك
    ويموت
    من أجل عيونك أمثالي"
     

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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏24 أفريل 2016
    الصحافية الساخرة و الزهرة الحمراء معجبون بهذا.
    gacem08, ‏23 أفريل 2016
    #1
  2. ZahoDz

    ZahoDz :: عضو مُشارك ::

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    كلام جمييل
     
    ZahoDz, ‏10 فيفري 2017
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    رااااااااااااااااااااااااااااااائع تستحق كل التقدير والاحترام (y)
     
    الصحافية الساخرة, ‏17 فيفري 2017 على 13:42
    #3