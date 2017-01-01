رحّال أحمل أوراقي منبوذ فيك يؤرقني حبي العذريِّ وموالي منبوذ من هذا الدربِ منبوذ من كل الصحبِ منبوذ من هذا البرِ منبوذ من هذا البحرِ مكتوب في لوح القدر : " سأظل أسابق ترحالي " ... / ... ممنوع من نور الشمسِ ممنوع من ضوء القمرِ ممنوع من همس الصبحِ ممنوع من صدح الطيرِ ممنوع من عطر الزهرِ مكتوب في لوح القدرِ : " سأجوبك يا وطني الغالي " ... / ... وطني يا حبا يأسرني يتملّكُ نفسي وكياني ويصفّد قلبي بهواه العذريِّ فتكبر آمالي ... / ... وطني يا ألما أشكوهُ وطني يا أملا أرجوه وطني يا نارا تلفحني وطني يا نورا يجذبني فأهرول مثل فراشاتٍ وأذوب فداءً وهياما فتحررني من أغلالي ... / ... آهٍ يا وطني يا أسمر يا أطيبَ من ريح العنبر يا أطهرَ من نورٍ أطهر يا أجمل طيفٍ بخيالي ... / ... رحّالُ ُ أحمل أوراقي ... قلمي ... والحبَّ بأعماقي ... في كل بلاد العُرب أرى طيفاً ... لحبيبً مشتاقِ ... / ... ما أصعب غربتنا فيكَ ما أعذب غربتنا فيك بالروح بأكثرَ .. نفديك ونظل نحبك يا غالي ... / ... آهٍ يا وطنا يأسره جبار أو صاحب مالِ آهٍ يا وطنا لا يخلو من بائع وهمٍ ، وسجالِ ... / ... سأظل أناغيك وليدا وأظل أناجيك حبيبا ويظل هواك يؤرقني وأظل أردد موّالي : " سيعيش بحبك ويموت من أجل عيونك أمثالي"