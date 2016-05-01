تجمع المتأخرات في الحمل

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ام سارة نور

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
15 أفريل 2016
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2
الإعجابات
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النقاط
3
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اختكم ام سارةجديدة فى المنتدى
انا كذلك اعانى من مشكل انسداد قناة فالوب عندي بنت عمرها الان 18 سنة فقط الباك هذه السنة وراني غير كيما كملت الدواء نتاع الانجاب من بيت الحكمة الله الله لي جرباته وجاب معاها نتيجة
تخبرني وتعطيني معلومات عليه ادعولي يا خياتي تكون نتيجة اجابية لهذا الدواء وهل النتيجة تضهر من بعد الاستعمال مباشرة ام ماذا ,,,,,,و ماهى مدة الانتظار ولا نقطع لياس
وفى انتظار الجواب تقبلو مني كل الاحترام والتقدير :(:(:(ام سارة:(:(:(
 
بنقابي افتخر

بنقابي افتخر

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
11 ماي 2015
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10,460
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الإقامة
في أرض الله الواسعة
الجنس
أنثى
#2
رد: تجمع المتأخرات في الحمل

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا مرحبا بك في المنتدى ان شاء الله تفيدي وتستفيدي
اممم معنديش فكرة على هذا الدواء
ان شاء الله يقدرو يفيدوك الاخوات اللي مجربينو
مع ذالك ربي يفرحك ويسرلك اللي فيه الخير
وتقر عينك برأية طفلك
امين
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
19 ماي 2011
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3,071
النقاط
191
#3
رد: تجمع المتأخرات في الحمل

السلام عليكم
اختي ا عنديش فكرة و ما سبقتش و سمعت احد معارفي استعملوه
ان شاء الله يفيدك الدواء بادن الله
و ربي يشدلك بنتك و ينجحها و يرزقك الذرية الصالحة
 
م

مريم.

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
22 أوت 2015
المشاركات
1,387
الإعجابات
4,067
النقاط
71
#4
رد: تجمع المتأخرات في الحمل

اختي لانسداد قناة فالوب ضعي ملعقة صغيرة ونصف من حبوب الخردل في 3 لتر ماء دافي وحطي رجليك فيه كل يوم لمدة ساعة مدة 21 يوم يفتح الانسداد لكن مديريهش ادا كان عندك ضغط لانه مهوش مليح لاصحاب الضغط ادعيلي معاك
 
ا

ام حوحو

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
21 جانفي 2016
المشاركات
163
الإعجابات
284
النقاط
13
الإقامة
الوادي
#5
رد: تجمع المتأخرات في الحمل

ما عندي حتى فكرة على الدواء الي يقجر يساعدك على حل مشكلتك ولكن الشئ الي نقدر نفيدك بيه انو ندعيلك ربي يسهلك ويفك مشكلتك يا رب وتفرحينا عن قريب بحمل تاني آمين يا رب العالمين
 
د

دقة♥قلب

:: عضو منتسِب ::
#8
إنضم
6 أفريل 2016
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17
الإعجابات
23
النقاط
3
#8
رد: تجمع المتأخرات في الحمل

بنت خالتي جرباتو علبه ليها وعلبة لراجلها بصح بدون فائدة
وكاين شي بنات جربوه وجاب نتيجة والله اعلم

زيني نيتك وتوكلي على ربي
 
د

دقة♥قلب

:: عضو منتسِب ::
#9
إنضم
6 أفريل 2016
المشاركات
17
الإعجابات
23
النقاط
3
#9
رد: تجمع المتأخرات في الحمل

بنت خالتي جرباتو علبه ليها وعلبة لراجلها بصح بدون فائدة
وكاين شي بنات جربوه وجاب نتيجة والله اعلم

زيني نيتك وتوكلي على ربي
 
د

دقة♥قلب

:: عضو منتسِب ::
#11
إنضم
6 أفريل 2016
المشاركات
17
الإعجابات
23
النقاط
3
#11
رد: تجمع المتأخرات في الحمل

لقيت هدا الموضوع



وصفه لتزيل الانسدادات بأذن الله وتؤخذ من اول ايام الدوره لمدة ثلاثه ايام ملعقه مر كبيره مطحونه + ملعقه كبيره حبه سوداء وتخلط مع بعض وتوضع على عسل مقدار بياله الشاي ويؤخذ من الخلطه ملعقه واحده على الريق من اول ايام الدورة
تجيبين ملعقه كبيره رشاد مطحون
وثلاث فناجيل القهوه العاديه عسل اصلي و تشربينه3 ايام الاولى من الدورة في اي وقت
خلطه مفيدة الانسداد الانابيب او وجود هواء في الرحم
الخلطه هي :سبع حبات عفص البكر مطحون

2ملعقه بذور البصل

1ملعقه مستكه

1حبه ثوم مدقوق بقشرة

1ملعقه زيت زيتون

1ملعقه زيت سمن بقر

تخلط مع بعض ثم تقسم الي ثلاثه اقسام ثم توضع في قماش ثم بعد اخر يوم في الدورة توضع الخلطه في القماش وتوضع مثل الفوطه تبع الدورة ثم تنام فيها الي الصبح اي لا يقل الوقت عن سبع ساعات
ولمدة ثلاثة ايام ولا يكون فيها جماع..........ولمدة ثلاث دوراتمتتاليه


احدى الممرضات كان عندها التهاب بسبب اللولب عمل لها التصقات و انسداد ..
قراءت في كتاب الطب النبوي عن أن العسل يشفي الألتهابات تدرون أيش عملت ..؟؟
خلطت عسل + ماء في كاسه ثم جابت أبره وفكت راس الابره وأستخدمت المضخ طبعا بدون الابره وسحبت الخليط العسل والماء وحقنته في المهبل كشطووف أستمرت تقريبا أسبوع

وسبحان الله عملت أشعة الصبغه مره ثانيه قالوا لها الاطباء من اللي يقول عندك سدد في الانابيب وبعد هذا انجبت طفلين
*بعد شرب احدى هذه الوصفات تنامين على بطنك ويضغط زوجك على اسفل الظهر ثم يرفعلك اليد اليمنى مع الرجل اليسرى وبعدها يرفع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى وهذا مجرب لفتح الانابيب
التبخر باظافر الطيب يفتح السدد و اظافر الطيب هي التي تخلط مع البخور وشكلها مثل الاظافر و ريحتها مثل السمك
*لفتح الانابيب:تأخذين نعناع+قشر رمان +زنجبيل طازج +شاي اخضر كميات متساوية ونصب فوقهم ماء مغلي ويشرب بكثرة أيام الدورة و قبل التبويض
*ملفوف +زيت الحبة السوداء + خردل مطحون
الطريقة: وقت الدورة تدهني منطقة البطن بالزيت و تكوي الملفوف على المكوى و تتضعينه على البطن وتلفيه بمشد او شاش وتربطيه وتنامي بيه للصبح مع نقع الرجلين في الماء والخردل
*عشبة العرعر: ياخذ ورق اغصان العرعر ويغسل جيدا ثم يصب عليه ماء و يغلي على النار ربع ساعة ثم يصفى ويوضع في الثلاجة(كمية لكل ايام الدورة)و يشرب مقدار كوب شاي على اليق و قبل النوم
لفتح الانابيب الانابيب :تأخذين اول ايام الدورة فنجان عسل وتضعينه على النار وتضيفين لها فنجان قهوة فلفل اسود ثم تشربينه على الريق ثم بعده تطلعين على السرير وتقفزين 7 مرات ثلاث ايام الاولى من الدورة وسينزل السدد بالله
 
م

متأخرة عن الحمل

:: عضو منتسِب ::
#12
إنضم
22 ماي 2016
المشاركات
2
الإعجابات
4
النقاط
3
#12
رد: تجمع المتأخرات في الحمل

السلام عليكم انا عضوة جديدة راني في ثلاث سنوات زواج او ماعنديش اطفال ماكاش لحاجة لي مادرتهاش من جيهت الدواء تاع الطبيب ولا الدواء تاع الاعشاب خلاص اكرهت او محبيت نزيد ندير حتى حاجة خاطر عييت نفسيا و تعبت و المجتمع مخليكش طرونكيل غير كيما درت عملية تاع المنظار الرحمي قالولي بزاف لي داروها او موراها رفدو لي عندها تجربة تقولهالي شكرا
 
م

مريم.

:: عضو مُتميز ::
#13
إنضم
22 أوت 2015
المشاركات
1,387
الإعجابات
4,067
النقاط
71
#13
رد: تجمع المتأخرات في الحمل

قال متأخرة عن الحمل:
السلام عليكم انا عضوة جديدة راني في ثلاث سنوات زواج او ماعنديش اطفال ماكاش لحاجة لي مادرتهاش من جيهت الدواء تاع الطبيب ولا الدواء تاع الاعشاب خلاص اكرهت او محبيت نزيد ندير حتى حاجة خاطر عييت نفسيا و تعبت و المجتمع مخليكش طرونكيل غير كيما درت عملية تاع المنظار الرحمي قالولي بزاف لي داروها او موراها رفدو لي عندها تجربة تقولهالي شكرا
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واش هو المنظار وشحال درتيه
 
م

متأخرة عن الحمل

:: عضو منتسِب ::
#14
إنضم
22 ماي 2016
المشاركات
2
الإعجابات
4
النقاط
3
#14
رد: تجمع المتأخرات في الحمل

سلام اولا انا امرأة و هاداك اسم زوجي و عملية المنظار هي دارولي لاناستيزي جينيرال او دارولي 5 تقبات في كرشي بش شافو اذا عندي هجر بطانة الرحم او من باعد قالتلي طبيبا بلي عندك رحم هايلاو كلش نورمال او كاين بزاف لي داروها او رفدو انا درتها في مارس او مازال ماكاين والو او درتو 8 ملاين في لاكلينيك
 
د

دقة♥قلب

:: عضو منتسِب ::
#15
إنضم
6 أفريل 2016
المشاركات
17
الإعجابات
23
النقاط
3
#15
رد: تجمع المتأخرات في الحمل

سلام عليكم
ماعليه اختي ربي يفرجها عليك ان شاء الله عن قريب

انا تاني عندي 3سنين ونص وربي ما رزقنيش كنت نورمال ومع خلوطات ودواوات ولا عندي ضعف تبويض


ومنظار اول مرة نسمع بيه كيفاش 5 ثقبات ؟
 
د

دقة♥قلب

:: عضو منتسِب ::
#17
إنضم
6 أفريل 2016
المشاركات
17
الإعجابات
23
النقاط
3
#17
رد: تجمع المتأخرات في الحمل

راجلك لازم يروح عند الطبيب يوصفلو ادوية تناسبو
وعندك حبة السوداء مع العسل و مكسرات ملاح
 
ب

بيا48

:: عضو منتسِب ::
#18
إنضم
2 أوت 2016
المشاركات
8
الإعجابات
13
النقاط
3
#18
رد: تجمع المتأخرات في الحمل

السلام عليكم اخواتي الكرام انا كذلك عندي بنت عمرها17سنة وجريت كثير باه نحمل لمدة 15سنة رحت لدكاترة كبار في انحاء الجزائر لكن وحدة حبيبتي والله يحفظها دلتني على دكتور اوسليم بوهران والله وربي شاهد أول زيارة واول دواء عنده حملت بالحمل الاول وبعيد عندكم توقف والثاني كان خارج الرحم لكن عندي امل والحمدلله مازلت مع هذا الدكتور العجيب العنوان الي يهمها الامر :d.ousslim bv maata Oran tel: 041295252
 
ب

بيا48

:: عضو منتسِب ::
#20
إنضم
2 أوت 2016
المشاركات
8
الإعجابات
13
النقاط
3
#20
رد: تجمع المتأخرات في الحمل

شكرا اختي اماني بيلو على النصيحة وين القاها هذه العشبة
 
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