تجمع المتأخرات في الحمل

ام سارة نور
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- 15 أفريل 2016
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اختكم ام سارةجديدة فى المنتدى
انا كذلك اعانى من مشكل انسداد قناة فالوب عندي بنت عمرها الان 18 سنة فقط الباك هذه السنة وراني غير كيما كملت الدواء نتاع الانجاب من بيت الحكمة الله الله لي جرباته وجاب معاها نتيجة
تخبرني وتعطيني معلومات عليه ادعولي يا خياتي تكون نتيجة اجابية لهذا الدواء وهل النتيجة تضهر من بعد الاستعمال مباشرة ام ماذا ,,,,,,و ماهى مدة الانتظار ولا نقطع لياس
وفى انتظار الجواب تقبلو مني كل الاحترام والتقدير ام سارة
انا كذلك اعانى من مشكل انسداد قناة فالوب عندي بنت عمرها الان 18 سنة فقط الباك هذه السنة وراني غير كيما كملت الدواء نتاع الانجاب من بيت الحكمة الله الله لي جرباته وجاب معاها نتيجة
تخبرني وتعطيني معلومات عليه ادعولي يا خياتي تكون نتيجة اجابية لهذا الدواء وهل النتيجة تضهر من بعد الاستعمال مباشرة ام ماذا ,,,,,,و ماهى مدة الانتظار ولا نقطع لياس
وفى انتظار الجواب تقبلو مني كل الاحترام والتقدير ام سارة