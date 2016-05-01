رد: تجمع المتأخرات في الحمل



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وصفه لتزيل الانسدادات بأذن الله وتؤخذ من اول ايام الدوره لمدة ثلاثه ايام ملعقه مر كبيره مطحونه + ملعقه كبيره حبه سوداء وتخلط مع بعض وتوضع على عسل مقدار بياله الشاي ويؤخذ من الخلطه ملعقه واحده على الريق من اول ايام الدورة

تجيبين ملعقه كبيره رشاد مطحون

وثلاث فناجيل القهوه العاديه عسل اصلي و تشربينه3 ايام الاولى من الدورة في اي وقت

خلطه مفيدة الانسداد الانابيب او وجود هواء في الرحم

الخلطه هي :سبع حبات عفص البكر مطحون



2ملعقه بذور البصل



1ملعقه مستكه



1حبه ثوم مدقوق بقشرة



1ملعقه زيت زيتون



1ملعقه زيت سمن بقر



تخلط مع بعض ثم تقسم الي ثلاثه اقسام ثم توضع في قماش ثم بعد اخر يوم في الدورة توضع الخلطه في القماش وتوضع مثل الفوطه تبع الدورة ثم تنام فيها الي الصبح اي لا يقل الوقت عن سبع ساعات

ولمدة ثلاثة ايام ولا يكون فيها جماع..........ولمدة ثلاث دوراتمتتاليه





احدى الممرضات كان عندها التهاب بسبب اللولب عمل لها التصقات و انسداد ..

قراءت في كتاب الطب النبوي عن أن العسل يشفي الألتهابات تدرون أيش عملت ..؟؟

خلطت عسل + ماء في كاسه ثم جابت أبره وفكت راس الابره وأستخدمت المضخ طبعا بدون الابره وسحبت الخليط العسل والماء وحقنته في المهبل كشطووف أستمرت تقريبا أسبوع



وسبحان الله عملت أشعة الصبغه مره ثانيه قالوا لها الاطباء من اللي يقول عندك سدد في الانابيب وبعد هذا انجبت طفلين

*بعد شرب احدى هذه الوصفات تنامين على بطنك ويضغط زوجك على اسفل الظهر ثم يرفعلك اليد اليمنى مع الرجل اليسرى وبعدها يرفع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى وهذا مجرب لفتح الانابيب

التبخر باظافر الطيب يفتح السدد و اظافر الطيب هي التي تخلط مع البخور وشكلها مثل الاظافر و ريحتها مثل السمك

*لفتح الانابيب:تأخذين نعناع+قشر رمان +زنجبيل طازج +شاي اخضر كميات متساوية ونصب فوقهم ماء مغلي ويشرب بكثرة أيام الدورة و قبل التبويض

*ملفوف +زيت الحبة السوداء + خردل مطحون

الطريقة: وقت الدورة تدهني منطقة البطن بالزيت و تكوي الملفوف على المكوى و تتضعينه على البطن وتلفيه بمشد او شاش وتربطيه وتنامي بيه للصبح مع نقع الرجلين في الماء والخردل

*عشبة العرعر: ياخذ ورق اغصان العرعر ويغسل جيدا ثم يصب عليه ماء و يغلي على النار ربع ساعة ثم يصفى ويوضع في الثلاجة(كمية لكل ايام الدورة)و يشرب مقدار كوب شاي على اليق و قبل النوم

لفتح الانابيب الانابيب :تأخذين اول ايام الدورة فنجان عسل وتضعينه على النار وتضيفين لها فنجان قهوة فلفل اسود ثم تشربينه على الريق ثم بعده تطلعين على السرير وتقفزين 7 مرات ثلاث ايام الاولى من الدورة وسينزل السدد بالله