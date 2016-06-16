نجيب
:: عضو متألق ::
- إنضم
- 28 فيفري 2007
- المشاركات
- 4,714
- الإعجابات
- 13,571
- النقاط
- 191
- محل الإقامة
- مغنية تلمسان
اشرب من كأس العشق
لحد الثمالة غير مبالي
كأن جميع النساء لي
و تحت راحت يدي
و امشي مسرورا في قلعتي
و الازهار تفوح عطر عشقي
و العصافير كلها تغرد باسمي
كل هدا يحدث في قلعتي
و حين أغفو على سريري
تبدأ الكلاب في نهش جسدي
الى حين اصحوا من منامي
و اعود من جديد الى بستاني
و اعود من جديد الى نسائي
أبحث عن راحت جسدي
الدي انهكته خناجر الأعداء
لحد الثمالة غير مبالي
كأن جميع النساء لي
و تحت راحت يدي
و امشي مسرورا في قلعتي
و الازهار تفوح عطر عشقي
و العصافير كلها تغرد باسمي
كل هدا يحدث في قلعتي
و حين أغفو على سريري
تبدأ الكلاب في نهش جسدي
الى حين اصحوا من منامي
و اعود من جديد الى بستاني
و اعود من جديد الى نسائي
أبحث عن راحت جسدي
الدي انهكته خناجر الأعداء