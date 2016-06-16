اشرب من كأس العشق



لحد الثمالة غير مبالي



كأن جميع النساء لي



و تحت راحت يدي



و امشي مسرورا في قلعتي



و الازهار تفوح عطر عشقي



و العصافير كلها تغرد باسمي



كل هدا يحدث في قلعتي



و حين أغفو على سريري



تبدأ الكلاب في نهش جسدي



الى حين اصحوا من منامي



و اعود من جديد الى بستاني



و اعود من جديد الى نسائي



أبحث عن راحت جسدي



الدي انهكته خناجر الأعداء





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