في قلعتي

نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
28 فيفري 2007
المشاركات
4,714
الإعجابات
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النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#1
اشرب من كأس العشق

لحد الثمالة غير مبالي

كأن جميع النساء لي

و تحت راحت يدي

و امشي مسرورا في قلعتي

و الازهار تفوح عطر عشقي

و العصافير كلها تغرد باسمي

كل هدا يحدث في قلعتي

و حين أغفو على سريري

تبدأ الكلاب في نهش جسدي

الى حين اصحوا من منامي

و اعود من جديد الى بستاني

و اعود من جديد الى نسائي

أبحث عن راحت جسدي

الدي انهكته خناجر الأعداء


 
ملامح شاعر

ملامح شاعر

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
17 جانفي 2015
المشاركات
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2,260
النقاط
71
#2
رد: في قلعتي

عاد صاحب القلم المميز والكلمات الذهبية
والمشاعر الصادقة
دائما تحلق بحروفك في سماء الإبداع
دمت عنوان للإبداع
 
النجم البعيد

النجم البعيد

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
18 ديسمبر 2011
المشاركات
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3,518
النقاط
71
محل الإقامة
جزيرة العرب ....
الجنس
ذكر
#5
رد: في قلعتي

بالنسبة للكلاب فلا تخف منها ، إنها فقد اضغاث أحلام..
واما النساء ف مثنى وثلاث ورباع وبس ، تعب وحرام ...

مبروك القلعة والبستان ، تمنياتي لك بدوام السرور ...




تسلم الايادي_الإماراتي (النجم البعيد ) .
 
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BLEU PEARL

BLEU PEARL

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
7 جويلية 2014
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النقاط
351
محل الإقامة
BLiDa El Wrida
#6
رد: في قلعتي

السلام عليكم
هنيئا لنا ومبارك عليك العودة يانجيب
ويبقى الحلم حلما والسباع سباع والضباع ضباع...
 
نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#7
إنضم
28 فيفري 2007
المشاركات
4,714
الإعجابات
13,571
النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#7
رد: في قلعتي

قال ملامح شاعر:
عاد صاحب القلم المميز والكلمات الذهبية
والمشاعر الصادقة
دائما تحلق بحروفك في سماء الإبداع
دمت عنوان للإبداع
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مرورك الدائم يسعدني كثيرا صديقي

ملامح شاعر

لك كل الاحترام و التقدير اخي
 
نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#10
إنضم
28 فيفري 2007
المشاركات
4,714
الإعجابات
13,571
النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#10
رد: في قلعتي

قال النجم البعيد:
بالنسبة للكلاب فلا تخف منها ، إنها فقد اضغاث أحلام..
واما النساء ف مثنى وثلاث ورباع وبس ، تعب وحرام ...

مبروك القلعة والبستان ، تمنياتي لك بدوام السرور ...




تسلم الايادي_الإماراتي (النجم البعيد ) .
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الجزء الأول من ردك يبين انك فهمت القصد

لكن الجزء الثاني منه ربما لم تفهم قصدي

على كل حال

أشكرك كثيرا أخي الاماراتي

على مرورك الدي اسعدني

لك كل الاحترام و التقدير
 
نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#11
إنضم
28 فيفري 2007
المشاركات
4,714
الإعجابات
13,571
النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#11
رد: في قلعتي

قال BLEU PEARL:
السلام عليكم
هنيئا لنا ومبارك عليك العودة يانجيب
ويبقى الحلم حلما والسباع سباع والضباع ضباع...
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و عليكم السلام شيماء

بل هنيئا لي برؤيتك من جديد بين كلماتي

سعد جدا بمرورك المميز و الدائم

تحياتي لك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#12
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,036
الإعجابات
50,385
النقاط
2,251
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#12
رد: في قلعتي

السلام عليكم
ماشاء الله
دائما لحروفك عطر مميز
ولحنٌ شجيّ لا يستمتعُ به إلاّ عاشقٌ للحرف والورق
بوركت أخي وهنيئاً لنا قلمك
تحياتي
 
نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#13
إنضم
28 فيفري 2007
المشاركات
4,714
الإعجابات
13,571
النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#13
رد: في قلعتي

قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
ماشاء الله
دائما لحروفك عطر مميز
ولحنٌ شجيّ لا يستمتعُ به إلاّ عاشقٌ للحرف والورق
بوركت أخي وهنيئاً لنا قلمك
تحياتي
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مرورك الدائم يسعدني كثيرا

لؤلؤة قسنطينة

لك كل التقدير​
 
حكاية قمر

حكاية قمر

:: عضو شرفي ::
#14
إنضم
2 أوت 2013
المشاركات
9,137
الإعجابات
19,959
النقاط
351
محل الإقامة
فلسطين
الجنس
أنثى
#14
رد: في قلعتي

يعود السيد نجيب ليعود الأزرق أنيقا
كما تعودناه
ولكم اشتقت لقراءة حروف طالما قرأتها بشغف
لا حرمنا من هكذا تواجد ولا حرمنا من هكذا حرف
يا صديق الدنيا كلها ع بعضها حلم سينتهي
فلما لا نعيشها كما نريد و أكيد فيما يرضي المولى
وإن كان الواقع مرا فلنتخيله حلوا ونبتلعه
^^
تحياتي لك
وصحا فطورك
 
نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#15
إنضم
28 فيفري 2007
المشاركات
4,714
الإعجابات
13,571
النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#15
رد: في قلعتي

قال حكاية القمر:
يعود السيد نجيب ليعود الأزرق أنيقا
كما تعودناه
ولكم اشتقت لقراءة حروف طالما قرأتها بشغف
لا حرمنا من هكذا تواجد ولا حرمنا من هكذا حرف
يا صديق الدنيا كلها ع بعضها حلم سينتهي
فلما لا نعيشها كما نريد و أكيد فيما يرضي المولى
وإن كان الواقع مرا فلنتخيله حلوا ونبتلعه
^^
تحياتي لك
وصحا فطورك
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حكاية القمر

صديقة العمر هكدا افضل ان اناديك

هدا ان سمحتي لي طبعا

الوحيدة التي تصاحب كلماتي الزرقاء

كما تصاحب الزرقة البحر

حتى نقدك يكون مختبئ بين كلماتك

و الوحيدة ربما التي تفهم مفرداتي و قصدي

لن ارد على ردك

افضل ان اشكرك فقط

و مادمت تشرفين على هد القسم

نحن بخير

لك كل التقدير و الاحترام
 
نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#17
إنضم
28 فيفري 2007
المشاركات
4,714
الإعجابات
13,571
النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#17
رد: في قلعتي

قال "viola":
اضغاث أحلاام هي ..ربمآآ

التجول بين هكذا حروف زرقاء ..رااحة

تقبل مروري :)
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فيولا

مرورك الدائم اختي

يسعدني كثيرا

تحياتي لك
 
النجم البعيد

النجم البعيد

:: عضو فعّال ::
#18
إنضم
18 ديسمبر 2011
المشاركات
1,627
الإعجابات
3,518
النقاط
71
محل الإقامة
جزيرة العرب ....
الجنس
ذكر
#18
رد: في قلعتي

قال نجيب:
الجزء الأول من ردك يبين انك فهمت القصد

لكن الجزء الثاني منه ربما لم تفهم قصدي

على كل حال

أشكرك كثيرا أخي الاماراتي

على مرورك الدي اسعدني

لك كل الاحترام و التقدير
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الحمد لله طمنتني ،
 
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