فنادق و لا اروع ...♥♥

السلام عليكم و رحمة الله

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اليوم حبيت نشارككم السياحة عن بعد و نشوفوا اروع الفنادق

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ان شاء الله تنال اعجابكم





فندق المرآة، برلين :









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3- فندق الجبل السحري، شيلي :3- فندق السفينة العائمة، الصين :







4-فندق الفقاعة،فرنسا :







5-فندق القلعة، النمسا :







6-فندق الطائرة، أحد غابات كوستاريكا :







7-منزل أعلي الأشجار، كندا :





فندق الفقاعة،فرنسا :5-فندق القلعة، النمسا :6-فندق الطائرة، أحد غابات كوستاريكا :7-منزل أعلي الأشجار، كندا :