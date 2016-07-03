فنادق و لا اروع ...♥♥

زاد الرحيل
:: نجمة اللمة ::
- إنضم
- 14 جوان 2016
- المشاركات
- 4,581
- النقاط
- 1,491
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله
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اليوم حبيت نشارككم السياحة عن بعد و نشوفوا اروع الفنادق
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ان شاء الله تنال اعجابكم
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اليوم حبيت نشارككم السياحة عن بعد و نشوفوا اروع الفنادق
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ان شاء الله تنال اعجابكم
1-فندق المرآة، برلين :
2-فندق الجبل السحري، شيلي :
3-فندق السفينة العائمة، الصين :
4-فندق الفقاعة،فرنسا :
5-فندق القلعة، النمسا :
6-فندق الطائرة، أحد غابات كوستاريكا :
7-منزل أعلي الأشجار، كندا :
2-فندق الجبل السحري، شيلي :
3-فندق السفينة العائمة، الصين :
4-فندق الفقاعة،فرنسا :
5-فندق القلعة، النمسا :
6-فندق الطائرة، أحد غابات كوستاريكا :
7-منزل أعلي الأشجار، كندا :