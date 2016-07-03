  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

فنادق و لا اروع ...♥♥

زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
4,581
النقاط
1,491
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله
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اليوم حبيت نشارككم السياحة عن بعد و نشوفوا اروع الفنادق
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ان شاء الله تنال اعجابكم

1-فندق المرآة، برلين :

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2-فندق الجبل السحري، شيلي :

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3-فندق السفينة العائمة، الصين :

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4-فندق الفقاعة،فرنسا :

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5-فندق القلعة، النمسا :

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6-فندق الطائرة، أحد غابات كوستاريكا :

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7-منزل أعلي الأشجار، كندا :

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Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
7,218
النقاط
2,281
محل الإقامة
/
الجنس
أنثى
رد: فنادق و لا اروع ...♥♥

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

عيدك مبارك اختي ميلينا وسعيد مع اهلك واحبابك

شد انتباهي كل من فندق الجبل السحري والسفينة العائمة والقلعة

شكرا لك

بارك الله فيك
 
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