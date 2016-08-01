ابكتني

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة فارس الروح, ‏10 جويلية 2016.

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  1. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    بكيت كي قريتها

    فذهب الولد بإمه لدآر العجزﮪ ومرت
    ثلآث سنين مامرها ولا شافته , فكتبت قصيدة وأعطتها لطبيب يعمل
    بالمستشفى وأستأمنته بأن لايسلم
    القصيده لابنها إلا بعد وفاتها فلما حضر ولدها ليستلم جثتها من المستشفى
    سلمه الطبيب قصيدة أمه ومكتوب

    يامسندي قلبي على الدوم يطريك
    ماغبت عن عيني وطيفك سمايا

    هذي ثلاث سنين والعين تبكيــك
    ماشفت زولك زايرآ يا ضنايا

    تذكر حياتي يوم أشيلك وأداريك
    والاعبك دايم وتمشي ورايا

    ترقد على صوتي وحضني يدفيك
    ماغيرك أحدآ ساكنن في حشايا

    وليا مرضت أسهر بقربك واداريك
    ماذوق طعم النوم صبح ومسايا

    ياما عطيتك من حناني وابعطيك
    تكــبر وتكــبر بالامل يا مـنايا

    لكن خسارة بعتني ليش وشفيك
    وأخلصت للزوجة وأنا لي شقايا

    أنا أدري أنها قاسية ما تخليك
    قالت عجوزك ما أبيها معايا

    خليتني وسط المصحة وأنا أرجيك
    هذا جزاء المعروف وهذا جزايا

    ياليتني خــدااامةً بين أياديك
    من شان أشوفك كل يوم برضايا

    مشكور ياوليدي وتشكر مساعيك
    وأدعي لكم دايم بدرب الهدايا
    محمد يامحمد
    أمك توصيك
    أخاف ماتلحق تشوف الوصايا

    أوصيت دكتور المصحة بيعطيك
    رسالتي وحروفها من بكايا

    وأن مت لاتبخل علي بدعاويك
    أطلب لي الغفران وهذا رجايا

    وأمطر تراب القبر بدموع عينيك
    ما عاد ينفعك الندم والنعايا

    تكفون لاتوقف انشروها :
    [امك ثم امك ثم امك ثم ابوك]ياناس
    مالك في هذه الدنيا غير رضا ﺂﻟﻟﮬﮧ
    ثم الوالدين
    عسى اليدين اللي ترسلها ماتصعب عليها عندالموت نطق الشهادة

    (إذا امك تستاهل فأرسلها لجميع المضافين لديك )
    اللـْْـْْْـَِِْْـَِ♡̨̐ـََِِـه يجعل امي و امك من أهل الجنة"

    [​IMG]
     
    الصحافية الساخرة, الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و 4 آخرون معجبون بهذا.
    فارس الروح, ‏10 جويلية 2016
    #1
  2. محبة الرحمان 61

    محبة الرحمان 61 :: عضو مُشارك ::

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    رد: ابكتني

    اللهم لا تحرمنا من امهاتنا و اجعلنا بارين بهم مدى الحياة
     
    4 معجبون بهذا.
    محبة الرحمان 61, ‏14 جويلية 2016
    #2
  3. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

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    و الله معرف هههه
    رد: ابكتني

    اللهم ارزقنا رضا الوالدين
    بارك الله فيك
     
    2 معجبون بهذا.
    Princesse Diyor, ‏14 جويلية 2016
    #3
  4. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    رد: ابكتني

    اللهم امين
     
    1 معجب بهذا.
    فارس الروح, ‏14 جويلية 2016
    #4
  5. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    رد: ابكتني

    اللهم امين
    بورك فيك
     
    فارس الروح, ‏15 جويلية 2016
    #5
  6. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

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    رد: ابكتني

    سبحان الله
    يا رب احفظ لي امي و جمييع الامهاات و ربي يخليهم لينا
     
    1 معجب بهذا.
    miss victoria, ‏15 جويلية 2016
    #6
  7. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: ابكتني

    للام مكانة عظيمة في حياتنا
    كيف لا وهي التي حملت وانجبت وارضعت وكبرت وسهرت ووووووووووووو
    ربي اجعنا بارين بوالدينا يارب
    يارب بارك في عمر امي وكل امهات المسلمين وكل من قال امييين يارب
    روعة ماقدمت لنا
    ربي يجازيك
    تحياتي ​
     
    1 معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏15 جويلية 2016
    #7
  8. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    رد: ابكتني

     
    1 معجب بهذا.
    فارس الروح, ‏15 جويلية 2016
    #8
  9. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    رد: ابكتني

    اللهم امين ربي يطولها في عمرها
     
    فارس الروح, ‏15 جويلية 2016
    #9
  10. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    رد: ابكتني

    اللهم امين يارب
     
    فارس الروح, ‏21 جويلية 2016
    #10
  11. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    رد: ابكتني

    راق لي مروركم تحياتي
     
    فارس الروح, ‏1 أوت 2016
    #11
  12. أميرَهآ أنآ

    أميرَهآ أنآ :: عضو مُتميز ::

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    رد: ابكتني

    آحبك.. وسآحبك آكثر
     
    أميرَهآ أنآ, ‏2 أوت 2016
    #12
  13. أميرَهآ أنآ

    أميرَهآ أنآ :: عضو مُتميز ::

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    رد: ابكتني

    الفراغ لا يؤذي،
    ما يؤذي هو أن تُصاب به فجأة
     
    أميرَهآ أنآ, ‏2 أوت 2016
    #13
  14. أميرَهآ أنآ

    أميرَهآ أنآ :: عضو مُتميز ::

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    سَلآم لصديقَ بآت يسهَر معك
    من أجل لـ راحتكَ
     
    أميرَهآ أنآ, ‏2 أوت 2016
    #14
  15. أميرَهآ أنآ

    أميرَهآ أنآ :: عضو مُتميز ::

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    رد: ابكتني

    ” السعــآاده : أن يَمر اسسمک بدعــٱاء ڪل يوﯡم دون ؏ـلمك “
     
    أميرَهآ أنآ, ‏2 أوت 2016
    #15
  16. أميرَهآ أنآ

    أميرَهآ أنآ :: عضو مُتميز ::

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    رد: ابكتني

    لدُنيا حظوظ
    وأول حظوظيَ فيها
     
    أميرَهآ أنآ, ‏2 أوت 2016
    #16
  17. أميرَهآ أنآ

    أميرَهآ أنآ :: عضو مُتميز ::

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    رد: ابكتني

    أجمَل حَديث ؛هُوَ الذِي لَمْ نَشعُر أنهُ طَويل ، إلا بَعدَ النَظر إلِى الوَقتْ
     
    أميرَهآ أنآ, ‏2 أوت 2016
    #17
  18. أميرَهآ أنآ

    أميرَهآ أنآ :: عضو مُتميز ::

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    رد: ابكتني

    أحلى شيء دقة القلب القويه اللي تجيك لما تشوف أحد تحبه
     
    أميرَهآ أنآ, ‏2 أوت 2016
    #18
  19. أميرَهآ أنآ

    أميرَهآ أنآ :: عضو مُتميز ::

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    رد: ابكتني

    - ע قيمة لبعض الرسائل والمحادثات
    إذا لم يتم الرد عليها مباشرة ..
     
    أميرَهآ أنآ, ‏2 أوت 2016
    #19
  20. أميرَهآ أنآ

    أميرَهآ أنآ :: عضو مُتميز ::

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    رد: ابكتني

    - الـفرق بيني وبينـك
    - انـا اتـرك الـناس لاجلـك
    - وانـت تتـركني لاجـل الـناس
     
    أميرَهآ أنآ, ‏2 أوت 2016
    #20
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