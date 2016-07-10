بـَ عْ ـثـَرَهـ للآحـــْـرُف ،،

لآ شَيْـئَ مُهـمْ

لآ شَيْـئَ مُهـمْ

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
604
الإعجابات
1,637
النقاط
51
الإقامة
الغرب الجزائري
الجنس
أنثى
#1
سلام الله و رحمته عليكم لمتي

في هذه اللحظة ، ساوقف الزمن و احتفل بميلاد الوطن
وطن يضمني في لمتي ، ليشاركني الانا
يقاسمني الفرح ، و الفرح و و و الفرح ايضا
و لا باس ان يشاركني بنقيضه لنتعلم و نككبر ..
.
.
.
اهلا بكم في هذا العآلم ، عالمي انآ فقط


بحمد الله
تم الافتتاآح
10°07°2016
05°10°1437
23:15
 
لآ شَيْـئَ مُهـمْ

لآ شَيْـئَ مُهـمْ

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
604
الإعجابات
1,637
النقاط
51
الإقامة
الغرب الجزائري
الجنس
أنثى
#2
رد: بـَ عْ ـثـَرَهـ للآحـــْـرُف ،،

السلام عليككم
مساؤكم بهجهـ و تراآنيم آمل
،
،



{ تغاآفل حتى ترتاآح }
..............،،،،،،،،،،،،،،،، حروف سنننسجها في القلوب
............................................................لنعيش بسعآدهـ
 
لآ شَيْـئَ مُهـمْ

لآ شَيْـئَ مُهـمْ

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
604
الإعجابات
1,637
النقاط
51
الإقامة
الغرب الجزائري
الجنس
أنثى
#3
رد: بـَ عْ ـثـَرَهـ للآحـــْـرُف ،،



اخبروههم بان حديثهم و احباطهم لي ، لن يعككر مسيري
 فاقتناعي بالفككرة ، سبب اقدامي

:regards02:
 
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لآ شَيْـئَ مُهـمْ

لآ شَيْـئَ مُهـمْ

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
604
الإعجابات
1,637
النقاط
51
الإقامة
الغرب الجزائري
الجنس
أنثى
#4
رد: بـَ عْ ـثـَرَهـ للآحـــْـرُف ،،






الجهلْ ؟ التعصبْ ؟ الغضبْ ؟
قُيود حررتها غدآ ..
فـــعـٍشتُ بسلالآم...ز
~~
 
لآ شَيْـئَ مُهـمْ

لآ شَيْـئَ مُهـمْ

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
604
الإعجابات
1,637
النقاط
51
الإقامة
الغرب الجزائري
الجنس
أنثى
#5
رد: بـَ عْ ـثـَرَهـ للآحـــْـرُف ،،



نفسي تحادثني كل ليلهـ
تخبرني و تسالني ، و تلح علي بالسؤآل
و انـآ كمن تعلمت الحرف الحظة
اجيب و اتلكع و اناور ووو ...
ليس لاني لا اعرف
ولكن لانها ذكية
تسالني فلا تشفق علي
تقول لما انت موجودهـ ؟ ، انت لما تعيشين؟!
نفسي اغربي عني
فراسي يؤلمني و لا احتاج المزيد
فتصر و تقول
ما الفائدة منكـ ؟
فارد و اقول اعتقيني فقط اليلة ، الن ترحميني ؟
فتصر و تصر ، و مالي غير قولي


خلقت لاعبد و اعمل و اجتهد
و احضر لاخراي ، حتى اعيش



رزقني و اياكم الفردوس مع نبيه الكريم
:love01:
 
لآ شَيْـئَ مُهـمْ

لآ شَيْـئَ مُهـمْ

:: عضو مُتميز ::
#6
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
604
الإعجابات
1,637
النقاط
51
الإقامة
الغرب الجزائري
الجنس
أنثى
#6
رد: بـَ عْ ـثـَرَهـ للآحـــْـرُف ،،



بيت في الجنہ ؟
الاخلاص عشر مرات
حولہ اشجار تظلكِ ؟
سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اكبر
وكنز يغنيكِ ؟
لا حول و لا قوة إلا باللہ
 
لآ شَيْـئَ مُهـمْ

لآ شَيْـئَ مُهـمْ

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
604
الإعجابات
1,637
النقاط
51
الإقامة
الغرب الجزائري
الجنس
أنثى
#7
رد: بـَ عْ ـثـَرَهـ للآحـــْـرُف ،،



واصبر ، لتنآآل
ظول الانتظآر لا يعني ، استحآلة الفرج
ربمآ لكي يككون الاحساس بالسعادة اعظظم ..!
 
لآ شَيْـئَ مُهـمْ

لآ شَيْـئَ مُهـمْ

:: عضو مُتميز ::
#8
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
604
الإعجابات
1,637
النقاط
51
الإقامة
الغرب الجزائري
الجنس
أنثى
#8
رد: بـَ عْ ـثـَرَهـ للآحـــْـرُف ،،




على رصيف الحياة نواصل السير
على خظى هادئة .. و اصوات متناغمة
نردد قريبا سينتهي المشوار
و تحين النهاية السعيدة
متشوقين لها، راسمين لها ابعاد الافلام
فهي ستكون بالظبع مكللة بالنجاح
مجملة بالورود و الريحان
سيسعد لنا الاحباء و الاصحاب
بفوزنا العظيم
هذا لانا واصلنا و ما اهتممنا لما يباع في الظريق
حفظنا اسلامنا و قراننا في الجيوب
 و ما قايضناه بالموضة و العصرنة


فزنا بالجنة
هكذا سيكون المصير ان شاء الله
 
لآ شَيْـئَ مُهـمْ

لآ شَيْـئَ مُهـمْ

:: عضو مُتميز ::
#12
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
604
الإعجابات
1,637
النقاط
51
الإقامة
الغرب الجزائري
الجنس
أنثى
#12
رد: بـَ عْ ـثـَرَهـ للآحـــْـرُف ،،



لو راقبنا ارقى البنايات للاحظنا ان اصلها خريطة ،
لو قرانا عن قصص العباقرة ، فانهم كانو مجرد اطفال يهوون اللعب و البكاء

ليس المهم من تكونين اليوم يا نفسي ، الاهم من ساكون غدآ !!
 
لآ شَيْـئَ مُهـمْ

لآ شَيْـئَ مُهـمْ

:: عضو مُتميز ::
#15
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
604
الإعجابات
1,637
النقاط
51
الإقامة
الغرب الجزائري
الجنس
أنثى
#15
رد: بـَ عْ ـثـَرَهـ للآحـــْـرُف ،،

نحتاج براءة
نحتاج سلاما و امنا
نحتاج عطفا و حنانا
نحتاج قلبا ياوينا
نحتاج شخصا ينسينا
نحتاج حلما و ارادة
نحتاج صبرا و فؤادا
نحتاج رقيا
نحتاج فكرا و ثقافة

،
اننا نحتاج ، نحتاج ..
،
نحن نحتاج الى الاسلام
 
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لآ شَيْـئَ مُهـمْ

لآ شَيْـئَ مُهـمْ

:: عضو مُتميز ::
#16
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
604
الإعجابات
1,637
النقاط
51
الإقامة
الغرب الجزائري
الجنس
أنثى
#16
في زاوية مآ ، تجدون احلامي
احلامآ في المهد لآ زالت
اسقيها ، و ارعاهآ ،
ابتعدوآ و لآ تقربوآ
ستكبر يومآ لتصبح افضل واقع​
 
لآ شَيْـئَ مُهـمْ

لآ شَيْـئَ مُهـمْ

:: عضو مُتميز ::
#19
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
604
الإعجابات
1,637
النقاط
51
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الغرب الجزائري
الجنس
أنثى
#19
سلآمآ للاحبة
.
.
.
درسا بالمجاآن كنتم
و تجربة للحياة انتم
،
عمرا مضى من غيركم
وقتا عشناه و ايآما كالحلم

زلنا على قيد الحياة دونكم
فالله يبده الكون و مالعجب ؟!
 
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