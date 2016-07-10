بـَ عْ ـثـَرَهـ للآحـــْـرُف ،،

لآ شَيْـئَ مُهـمْ
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
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- الإقامة
- الغرب الجزائري
- الجنس
- أنثى
سلام الله و رحمته عليكم لمتي
في هذه اللحظة ، ساوقف الزمن و احتفل بميلاد الوطن
وطن يضمني في لمتي ، ليشاركني الانا
يقاسمني الفرح ، و الفرح و و و الفرح ايضا
و لا باس ان يشاركني بنقيضه لنتعلم و نككبر ..
.
.
.
اهلا بكم في هذا العآلم ، عالمي انآ فقط
بحمد الله
تم الافتتاآح
في هذه اللحظة ، ساوقف الزمن و احتفل بميلاد الوطن
وطن يضمني في لمتي ، ليشاركني الانا
يقاسمني الفرح ، و الفرح و و و الفرح ايضا
و لا باس ان يشاركني بنقيضه لنتعلم و نككبر ..
.
.
.
اهلا بكم في هذا العآلم ، عالمي انآ فقط
بحمد الله
تم الافتتاآح
10°07°2016
05°10°1437
23:15
05°10°1437
23:15