بـَ عْ ـثـَرَهـ للآحـــْـرُف ،،







نفسي تحادثني كل ليلهـ

تخبرني و تسالني ، و تلح علي بالسؤآل

و انـآ كمن تعلمت الحرف الحظة

اجيب و اتلكع و اناور ووو ...

ليس لاني لا اعرف

ولكن لانها ذكية

تسالني فلا تشفق علي

تقول لما انت موجودهـ ؟ ، انت لما تعيشين ؟!

نفسي اغربي عني

فراسي يؤلمني و لا احتاج المزيد

فتصر و تقول

ما الفائدة منكـ ؟

فارد و اقول اعتقيني فقط اليلة ، الن ترحميني ؟

فتصر و تصر ، و مالي غير قولي





خلقت لاعبد و اعمل و اجتهد

و احضر لاخراي ، حتى اعيش







رزقني و اياكم الفردوس مع نبيه الكريم

:love01:

