و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة

اوف أوووووووووف و أخيرا تحقق الحلم
كم أنا سعيد
لأني حققت واحدة من أمنياتي
كم كنت أتعب و أجد صعوبة في حمل
حوائجي من القرية الى بيتي
لأني أسكن في مكان خارج البلدية

اليوم فقط احسست بهته النعمة
و اليوم فقط احسست بالراحة

لقد رفعت صورة للسيارة
لأني أريد رأيكم

كما أريد حل لأني لا أملك رخصة سياقة
اليكم الصورة ـ
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do.php

شحال تحبوا التقرعيييج
قولوا الله يبارك
بلاكم تعينوها
ههههههههههههههههههه
كميرا كاشي
 
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رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

ههه الله يبارك، لازم تاخذنا فيها بجولة صغيرة ههه
الله يرزقكم اخي
 
توقيع سكون الفجر
رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

ههههههه بصحتك

 
رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

هههههههه الله يبارك
 
توقيع Princesse Diyor
رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

قال سكون الفجر:
ههه الله يبارك، لازم تاخذنا فيها بجولة صغيرة ههه
الله يرزقكم اخي
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أهليين أختي
خخخ ههههههههههههههه
ما في مانع
لكن فاتورة البنزين عليك
ههههههههههههه

قال Mr Brahim:
ههههههه بصحتك

ههههههههههههههه
قول الله يبارك
و العقوبة ليك
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شكرا مرووركم أسعدني هههههههههههه
 
توقيع الامين محمد
رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

قال Princesse Diyor:
هههههههه الله يبارك
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مليح كي قلتي
الله يبارك
هاك ما تضربيهاش بعين
ههههههههه هههههههههههههههه
اسعدني مرورك
 
توقيع الامين محمد
رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

السلام عليكم
ههههههههههههههههههههههه
فوور الله يبارك شبهتا لوحد الرانج روفر هاديك برك الكولور تعها ابيض
^^
 
توقيع ضيوف وسـنغادر
رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

قال الامين محمد:
do.php
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-----
ههههههههه برويطة شيك .. فور فور هههههههه :d
--
هيا سيدي نتمنّاولك بنيولة كيما هاذي
Nissan-Patrol-VVIP-1-450x337.jpg

إنشاء الله تكون من مكتوبك و يباركلك فيها ربّي سبحانه.


 
توقيع rycerz
رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

قال ضيوف وسـنغادر:
السلام عليكم
ههههههههههههههههههههههه
فوور الله يبارك شبهتا لوحد الرانج روفر هاديك برك الكولور تعها ابيض
^^
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ههههههههههههه
واش بيك أنا سيارتي خير منها
لأنها تحافظ على البيئة ما فيهاش الدخان
و تاني وقودها أرخص
ثالثا ما تخافش من الحفر
رابعا لأنها تاعي ههههههههههههههههههه

مرووورك أسعدني و الله
 
توقيع الامين محمد
رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

ماشاء الله خخخخ
هههه داخلة ومعولة نزغرت ...وشحاال فرحتلك كي شفت العنوان خخخخخخ
المهم مبروك البرويطة لعقوبة تدير سيارة صح ☺
تحيآآتي ...​
 
توقيع بنفسج
رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

قال rycerz:

-----
ههههههههه برويطة شيك .. فور فور هههههههه :d
--
هيا سيدي نتمنّاولك بنيولة كيما هاذي
Nissan-Patrol-VVIP-1-450x337.jpg

إنشاء الله تكون من مكتوبك و يباركلك فيها ربّي سبحانه.


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الحقيقة مول السيارة هاديك جا و بقا يحاول معايا
باش نبدل ليه
و أنا بلا ما نخمم قلت ليه
روووح في المنام و ما نبدلكش
قال لي علاش ما تبدليش
حينها جاتني الزعفة سكت شوي و أخذت شهيييييق طويل
تعرف ليش ما نبدلش ليك قال ايه حاب نعرف
قلت ليه


قلت ليييه

قلت ليييه

لأننااااااا فيييي
مناااااام

هههههههههههه ههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههه
مرورك أكثر من رائع
 
توقيع الامين محمد
رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

قال كارلا:
ماشاء الله خخخخ
هههه داخلة ومعولة نزغرت ...وشحاال فرحتلك كي شفت العنوان خخخخخخ
المهم مبروك البرويطة لعقوبة تدير سيارة صح ☺
تحيآآتي ...​
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هههههههههههههههههه
راني حاس باحساسك
ههههههههههههههههه
لكن وعد كل وحدة في اللمة من خواتاتي وعدن علي و كلامي ما في تنتين
مثل ما كان يقولها ابو شهاب في باب الحارة
كل وحدة يجي عرسها سيارتي هي اللي تاخذها لبيت زوجها
و انت اللي تزغرتي
ههههههههههههههههه

هاااذي كادوا من عندي


و الله مرووورك اسعدني
 
توقيع الامين محمد
رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

الله يباااااارك
ربي يحميك من العين ههههه
كيليوم ربي يرزقك ان شاء الله
 
رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

قال zohor kfz:
الله يباااااارك
ربي يحميك من العين ههههه
كيليوم ربي يرزقك ان شاء الله
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هههههههههههه
آآآمين هاذ الدعاوي اللي راني محتاجهم اليوم
تعرفي حاجة جديدة كاع العنين مفتوحين فيها
هههههههههههههههههههه

مرورك جدا ضريف
 
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رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

ههههه اخي الله يبآرك على سيآرتك فخآمة و انآقة مآ شآء الله و بالإضآفة الى التوآضع الذي تخبئه بدآخلهآ ربي يهنيك خويآ مع برويطتك الأكثر من رآئعة
امم حبيت نسقسيك دفعتهآ بالتقسيط و لآ دفعتهآ كآش بآسكو حتى أنآ نخمم نشري منهآ و اذآ رآهي بآهضة الثمن نشريهآ و نخلصهآ بالتقسيط
 
رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني



الله يبارك خمسة وخموس
حسبت شريت طاكسي لوليدك ههههه
 
رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

قال ~أمِيرَة الخَجل~:
ههههه اخي الله يبآرك على سيآرتك فخآمة و انآقة مآ شآء الله و بالإضآفة الى التوآضع الذي تخبئه بدآخلهآ ربي يهنيك خويآ مع برويطتك الأكثر من رآئعة
امم حبيت نسقسيك دفعتهآ بالتقسيط و لآ دفعتهآ كآش بآسكو حتى أنآ نخمم نشري منهآ و اذآ رآهي بآهضة الثمن نشريهآ و نخلصهآ بالتقسيط
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شوفي اختي بصراحة
هاذ النوع مخصوص
برجال الاعمل
رايح نشوفلك كاش واسطة
اصبري عليّ فقط
هههههههههههههههههه
 
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رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

قال hadil2044:


الله يبارك خمسة وخموس
حسبت شريت طاكسي لوليدك ههههه
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شفتي الاناقة و الزين ..... تهبّل
هاذي ولدي لعزيز و ما نخليش يقربها
هههههههههههههههههه
 
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رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

هههه والله صدقتك يا خويا
معليش كي ليوم ان شا الله ربي يرزقك
 
رد: و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

السلام عليك
قولت باينة سيارة
ومريحة نتخيل في اللون نتاعها
ربي يرزقك ان شاء الله بسيارة
كيما ليوم
 
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