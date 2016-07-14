و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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اوف أوووووووووف و أخيرا تحقق الحلم
كم أنا سعيد
لأني حققت واحدة من أمنياتي
كم كنت أتعب و أجد صعوبة في حمل
حوائجي من القرية الى بيتي
لأني أسكن في مكان خارج البلدية
اليوم فقط احسست بهته النعمة
و اليوم فقط احسست بالراحة
لقد رفعت صورة للسيارة
لأني أريد رأيكم
كما أريد حل لأني لا أملك رخصة سياقة
اليكم الصورة ـ
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شحال تحبوا التقرعيييج
قولوا الله يبارك
بلاكم تعينوها
ههههههههههههههههههه
كميرا كاشي