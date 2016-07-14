و أخيرا اشتريت سيارة (بالصورة) رأيكم يهمني

اوف أوووووووووف و أخيرا تحقق الحلم

كم أنا سعيد

لأني حققت واحدة من أمنياتي

كم كنت أتعب و أجد صعوبة في حمل

حوائجي من القرية الى بيتي

لأني أسكن في مكان خارج البلدية



اليوم فقط احسست بهته النعمة

و اليوم فقط احسست بالراحة



لقد رفعت صورة للسيارة

لأني أريد رأيكم



كما أريد حل لأني لا أملك رخصة سياقة

اليكم الصورة ـ

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شحال تحبوا التقرعيييج

قولوا الله يبارك

بلاكم تعينوها

ههههههههههههههههههه

كميرا كاشي