جزر المالديف السياحية و تطبيق الشريعة والدولة الوحيدة في العالم التي تربط الجنسية بالاسلام

مما لا يعرفه أكثر مسلمي عصرنا اليوم، أن جزر المالديف هي الدولة الشرق آسيوية الوحيدة التي تمثل نسبة المسلمين فيها 100%، كما لازالت رغم الدعوات المناوئة لها تحافظ على تطبيق الشريعة الإسلامية في بابي “الحدود” و “المواريث”، حيث ينص القانون المالديفي على ضرورة أن يكون كل حامل لجنسية المالديف مسلماً، و تسقط بمجرد الإعلان عن تغيير الدين، و لا تعطى الجنسية لغير المسلمين لأي سبب كان.و عن هذا الأمر، يقول وزير الشؤون الإسلامية المالديفي محمد علي شهيم في حوار مع “الرأي” الكويتية: “الدستور المالديفي من الدساتير النادرة في العالم الاسلامي، لأنه يعطي قوة دستورية للمحافظة على الاسلام”ويقول الكاتب الصحفي المصري محمد بيومي في مقال مطول له عن المالديف: “كما أن جميع الحدود مطبقّة في المالديف ـ ماعدا الرجم وقطع يد السارق ـ حيث تتلاشى جرائم السرقة و ارتكاب الرذائل .. بسبب تمسك أبناء هذا الشعب المسلم بتعاليم وهدى الدين الإسلامي الحنيف”.