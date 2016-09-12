°°°~~~بوح قلم سُمَيّه



°°°~~~هــجرآك وا قلماه قد طوّلا ~~~°°°



~~~°°°تخلَّل سطراك بحزن مكـــلّلا°°°~~~



°°°~~~رفعتـــك لِيَّلا يشهد حبرك عني جفّاً~~~°°°



عشر وعشرين بِمِثلها مرّتين



ذقت أروع سرور بأهلي مرحينَ



بزغ اليوم الذي لا بُدَّم من بزوغِهِ



°°°~~~ لطالب علم ذاق مُرَّ اجتهاده ~~~°°°



طريق ينتظر سير الخطى لا محال



~~~°°° وخطى مِن قبله صعبة بِثِقَلِ الجبال °°°~~~





الصِّدق فيه أضحى عنوان يدريه الغبار

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°°° ooOOoo °°°



والكذب فيه مطلوب فوق الغبار



~~~°°°مِنْ أبي وأمي أخذت الآداب وبمكيال°°°~~~



ومن مُعَلِّمي صِدق تركيب أحرفه في كل حال



°°°~~~ ومن أستاذي رأيت فيه الوعي لِما عَلَّم والثّبات~~~°°°



وممنْ أحتقر سَطَّر على الكذب كعنوان



في فكر كل طالب لإدراك القمم دون عناء



وما التوفيق إلاّ مِمّنْ أمر بالصدق و عن الكذب نهى فهذا ما يفرح به الشيطان



°°°~~~ بالله عليكم أيُّ عُميانٍ به عنوانكم سطّرتموه ؟؟!!! ~~~°°°



أقـــــــــــــول قــــولي هــــــــــــذا :



~~~°°° ما تعلّمتُ كان من أهل أخذ عن معلمه العلم°°°~~~



وما سَطَّرَهُ العُمَى كان من أهل لِما سُطِّر



أود القمة فلا تحسبنَّ صاحب الهمم همَّهُ التَّفاخر



~~~°°° وددت الإجتهادَ أضحى بصري يَبصرُ ذاآآآك التّاجَ والنفس تذمرت فأين المُقّدِّرُ لِـــهذا ؟؟؟؟!!!! °°°~~~



أحزن لخجلي وإخلاصي الذي قادني لحزن لم يكن في الحسبانَ



~~~°°° وأغضب على قلّة الآداب بالتفاخر مِنْ ذا العُميانَ °°°~~~



لو أدرك أهل الصِّدق على ما سُــــطِّر لَوَيَّــــلَ



جرمهم أنهم قتلوا فيَّا التفاؤل بدل أن يحيوه كمُعلميّ ذآآآك الزّمانَ



كأن داعش الإنسانية ضرب العُميانَ ؟؟؟!!!!



°°°~~~ لكنْ ، اقتداءا بنبيّ صلّ الله عليه وسلّم سأبقى العبد المتفائلا °°°~~~



بشر أخذوا من الإنسانية الجسد والرُّوحَ فيها تبخّرا



أمانيّ أنْ لا أكون تلك السنبلة التي قيل فيها : .... والفارغات رؤوسهن شوامِخَ



وما قبلـــــــها أودُّ أنْ أكـــــــــــنْ



يوم استحقاقي لذآك اللقب سعآدتي رد عليهم وليس لهم



~~~°°° فكلمة لهم ، لمن علّمَ ومدحة اللسان بالرّحم °°°~~~



وكلمة عليهم ، لمَن لقّنَ الكَــذِبَ وذمّه اللسان بالجرم



~~~°°° كلامي توقَّف بعد ترجمةٍ بالقلم المُختَصِر °°°~~~



سمية حاج محمد

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