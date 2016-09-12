°°°~~~بوح قلم سُمَيّه

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة soumia hadj, ‏30 جويلية 2016.

  1. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    °°°~~~هــجرآك وا قلماه قد طوّلا ~~~°°°

    ~~~°°°تخلَّل سطراك بحزن مكـــلّلا°°°~~~

    °°°~~~رفعتـــك لِيَّلا يشهد حبرك عني جفّاً~~~°°°

    عشر وعشرين بِمِثلها مرّتين

    ذقت أروع سرور بأهلي مرحينَ

    بزغ اليوم الذي لا بُدَّم من بزوغِهِ

    °°°~~~ لطالب علم ذاق مُرَّ اجتهاده ~~~°°°

    طريق ينتظر سير الخطى لا محال

    ~~~°°° وخطى مِن قبله صعبة بِثِقَلِ الجبال °°°~~~

    الصِّدق فيه أضحى عنوان يدريه الغبار

    °°° ooOOoo °°°

    والكذب فيه مطلوب فوق الغبار

    ~~~°°°مِنْ أبي وأمي أخذت الآداب وبمكيال°°°~~~

    ومن مُعَلِّمي صِدق تركيب أحرفه في كل حال

    °°°~~~ ومن أستاذي رأيت فيه الوعي لِما عَلَّم والثّبات~~~°°°

    وممنْ أحتقر سَطَّر على الكذب كعنوان

    في فكر كل طالب لإدراك القمم دون عناء

    وما التوفيق إلاّ مِمّنْ أمر بالصدق و عن الكذب نهى فهذا ما يفرح به الشيطان

    °°°~~~ بالله عليكم أيُّ عُميانٍ به عنوانكم سطّرتموه ؟؟!!! ~~~°°°

    أقـــــــــــــول قــــولي هــــــــــــذا :

    ~~~°°° ما تعلّمتُ كان من أهل أخذ عن معلمه العلم°°°~~~

    وما سَطَّرَهُ العُمَى كان من أهل لِما سُطِّر

    أود القمة فلا تحسبنَّ صاحب الهمم همَّهُ التَّفاخر

    ~~~°°° وددت الإجتهادَ أضحى بصري يَبصرُ ذاآآآك التّاجَ والنفس تذمرت فأين المُقّدِّرُ لِـــهذا ؟؟؟؟!!!! °°°~~~

    أحزن لخجلي وإخلاصي الذي قادني لحزن لم يكن في الحسبانَ
    ~~~°°° وأغضب على قلّة الآداب بالتفاخر مِنْ ذا العُميانَ °°°~~~

    لو أدرك أهل الصِّدق على ما سُــــطِّر لَوَيَّــــلَ

    جرمهم أنهم قتلوا فيَّا التفاؤل بدل أن يحيوه كمُعلميّ ذآآآك الزّمانَ

    كأن داعش الإنسانية ضرب العُميانَ ؟؟؟!!!!

    °°°~~~ لكنْ ، اقتداءا بنبيّ صلّ الله عليه وسلّم سأبقى العبد المتفائلا °°°~~~

    بشر أخذوا من الإنسانية الجسد والرُّوحَ فيها تبخّرا

    أمانيّ أنْ لا أكون تلك السنبلة التي قيل فيها : .... والفارغات رؤوسهن شوامِخَ

    وما قبلـــــــها أودُّ أنْ أكـــــــــــنْ

    يوم استحقاقي لذآك اللقب سعآدتي رد عليهم وليس لهم

    ~~~°°° فكلمة لهم ، لمن علّمَ ومدحة اللسان بالرّحم °°°~~~

    وكلمة عليهم ، لمَن لقّنَ الكَــذِبَ وذمّه اللسان بالجرم

    ~~~°°° كلامي توقَّف بعد ترجمةٍ بالقلم المُختَصِر °°°~~~
    سمية حاج محمد

    في أمان الله وحفظه

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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏12 سبتمبر 2016
    6 معجبون بهذا.
    soumia hadj, ‏30 جويلية 2016
    #1
  2. bilel.dz

    bilel.dz :: عضو مُتميز ::

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    رد: °°°~~~بوح قلم سُمَيّه

    و اجمل خاطرة قد عاد بها قلمك للكتابة
    في المتابعة
    تقبلي مروري​
     
    3 معجبون بهذا.
    bilel.dz, ‏31 جويلية 2016
    #2
  3. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    رد: °°°~~~بوح قلم سُمَيّه

    حضورك ايضا اجمل بالنسبة لي
    لم يكن سهل لارفعه
    شكرا لك اخي على مرورك الطيب
    :regards01:
     
    3 معجبون بهذا.
    soumia hadj, ‏31 جويلية 2016
    #3
  4. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو فعّال ::

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    رد: °°°~~~بوح قلم سُمَيّه

    قمة في انتقاء الكلمات
    و سرد الافكار
    اعجابي و تحياتي
     
    2 معجبون بهذا.
    يونس قاسم, ‏31 جويلية 2016
    #4
  5. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    رد: °°°~~~بوح قلم سُمَيّه

    مشكور يا غالي
    كلمات سهل قراءتها لكن سبقها احساس صعب نوعا ما
    شكرا لمتابعتك الطيبة
    جديد اليوم ان شاء الله بالمطبخ
    بارك الله فيك
     
    2 معجبون بهذا.
    soumia hadj, ‏31 جويلية 2016
    #5
  6. المجد والخلود

    المجد والخلود :: عضو مُتميز ::

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    رد: °°°~~~بوح قلم سُمَيّه

    [​IMG]
    يعطيك الصحة اختي
    كلمات و لا اروع
     
    2 معجبون بهذا.
    المجد والخلود, ‏31 جويلية 2016
    #6
  7. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    رد: °°°~~~بوح قلم سُمَيّه

    الله يسلمك يا احلى صديقة
    شكرا لك ولتواجدك الجميل
    بارك الله فيك اختي
     
    soumia hadj, ‏5 أوت 2016
    #7
  8. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: °°°~~~بوح قلم سُمَيّه

    طرح راق و مفعم بالطموح و الاعتزاز

    لم افهم هذه الجملة
    و هذه الجملة أجدها عميقة ^^

    نبيل ما خط قلمك .... و عسى يبدؤ مرة اخرى ليستمر دوما في هذا النسق ... موفقه
     
    1 معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏11 سبتمبر 2016
    #8
  9. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    رد: °°°~~~بوح قلم سُمَيّه


    بارك الله فيك أخي حزن النبلاء

    إليك التوضيح

    وددت الإجتهادَ أضحى بصري يَبصرُ ذاآآآك التّاجَ والنفس تذمرت فأين المُقّدِّرُ لِـــهذا ؟

    وودت الاجتهاد أي من بعد ما تعبت نفسي وتذمرت كما ذكرت بالموضوع الذي سبق وأن طرحته بقسم مشكلتي عن الدراسة ؛ فوجدت نفسي تدرك ذاك التاج : انه الصحة يقال أنها تاج على رؤوس الأصحاء ولا يراه الا المرضى فعندما تسبب لي تعب الدراسة بالتعب الصحي لذلك قلت ان بصري اضحى ير ذآك التاج
    المقدر لهذا أعني فيه بعض الاساتذة
    ـــــــــــــــــ

    أحزن لخجلي وإخلاصي الذي قادني لحزن لم يكن في الحسبانَ

    يقال انه من يدرس تخصص الهندسة عليه أن يتجرد من خجله بالدارجة يحبو يعلمونا نكونوا بلعاطين و نا منحبش نجيب حاجة تافهة من راسي نحطها فافكاري الخاصة بالمشروع ومنحبش ننقل على عكس ماراهم يديرو الاغلبية من الطلبة ونحب نخدم وحدي منحبش مساعدة على العكس اللي يساعدوهم ب 2 3 4 اشخاص
    كنت نحشم من االاساتذة وقت المناقشة سواءا مرأة او رجل وكي يعيطيو عليا منردش عليهم رغم عصبيتي الا و التزم الهدوء من باب الاحترام لكن صدقني ميحبوش هكدا يحبو لي يرجعلهم بالعياط
    على هذا بقيت نعاني
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    ~~~°°° وأغضب على قلّة الآداب بالتفاخر مِنْ ذا العُميانَ °°°~~~

    أول ما تكلمت عن العمى كان هنا



    °°°~~~ بالله عليكم أيُّ عُميانٍ به عنوانكم سطّرتموه ؟؟!!! ~~~°°°

    وهاته الحيرة تساؤل عن هذا العنوان


    وممنْ أحتقر سَطَّر على الكذب كعنوان

    الذي بزغ من هذا الشطر


    والكذب فيه مطلوب فوق الغبار


    العميان اقصد به الاساتذة الذين لا يستحقون المكانة التي هم عليها ، لا نفع فيهم ولا صدق في عملهم كأن عقولهم خاوية على عروشها ، حاشى القليل منهم حفظهم الله
    وما يثير غضبي تباهيهم وتفاخرهم

    سررت كثيرا لتواجدك الطيّب
    ان شاء الله
    لكنني لا أكتب كثيرا ،الا بعدما يتحمل قلبي الكثير بصبر وفير فاتسلل بقلمي الى الورق
    هناك خاطرة كتبتها من قبل

    خاطرة في الزهد على زمني




     
    التعديل الأخير: ‏12 سبتمبر 2016
    1 معجب بهذا.
    soumia hadj, ‏12 سبتمبر 2016
    #9
  10. الزهرة الحمراء

    الزهرة الحمراء
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء     طاقم المشرفات

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    رد: °°°~~~بوح قلم سُمَيّه

    السلام عليكم غاليتي
    صراحة فاجئتني بحرفك الراقي
    أتعلمين غاليتي بعد أن ختمت بوحك بوسام التميز
    وجدت نفسي عاجزة عن ترويض أبجديتي لتخط لك ردا يليق بحرفك المخملي
    صراحة حرفك يُمتع الذائقة
    تقبلي تواضع مروري
    لروحك جنائن الورد
    + تختم
     
    2 معجبون بهذا.
    الزهرة الحمراء, ‏12 سبتمبر 2016
    #10
  11. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    رد: °°°~~~بوح قلم سُمَيّه

    وعليك السلام ورحمة الله
    اهلا بالغالية ختيتو الزهراء الغوج توحشتك وعيدك مبارك
    ما شاء الله حتى انتي فاجئتني ، رغم ان رصيدي بالكلمات الادبية القحة لا أملك فيها الكثير ولكن الحمد لله
    لقد اِعتدت على ختم التميز بقسم المطبخ وغيره وحقا عندما رأيته هنا تبسمت فوضعت يداي على وجهي وصعد حاجباي وما هو إلا تعجب ممزوج بالسرور
    مرورك رائع في هاته الصفحة المتواضعة
    بارك الله فيك يا غالية :love01:
     
    2 معجبون بهذا.
    soumia hadj, ‏12 سبتمبر 2016
    #11
  12. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: °°°~~~بوح قلم سُمَيّه

    و فيك بارك الله اختنا

    و كما قالت الزهرة الحمراء .. عجزنا عن ترويض الحرف لرد جميلك الجزل هنا في البوح و الشرح

    صراحة تستاهلي وسام التميز ... رغم انه متأخر ههه
     
    1 معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏13 سبتمبر 2016
    #12
  13. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    رد: °°°~~~بوح قلم سُمَيّه

    اخجلتموني يا احبتي في الله :$
    ههه فعلا جا متاخر وصراحة لم يكن في الحسبان انه سيكون عليها ،الخاطرة التي سبقته القيتها باحدى الامسيات الثقافية ونلت شهادة تقدير كنت الوحيدة التي لا علاقة لها بتخصص الادب العربي فكلهم أساتذة وتلاميذ في هذا الأخير ، وفي غد ذلك اليوم اطلقوا بها في بالاذاعة لانه تم تسجيلي صوتا حين القائها وجميع القصائد التي لألقيت في ذلك اليوم الجميل الممزوج بالحيرة والتفكير
    شكرا لك اخي امير
     
    التعديل الأخير: ‏13 سبتمبر 2016
    soumia hadj, ‏13 سبتمبر 2016
    #13
  14. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    الليلة كسائر ليال مضت برمش عين طلت شمس الصبح. تقلب العبد بالضلام في دفىئ الغنم بين الاهل ومن صحب
    ان عطش روى عطشه وان جاع اطعم بطنه
    وان اشتاق في لقاء من خلقه ذكر فطمئن فؤاده
    مايحلو له فعل
    وغد تقلبه في كساء الارض بما رحبت
    بين عملين انتهى اجلها كما انتهى اجله احدهما الا من ثلاث واخراهما يقول في بيت اللا عمل ليتني لم افعل
    وفيها لا نفع الليت ولا الحسر
    القلم المختصر،س
    [​IMG]
     
    soumia hadj, ‏6 مارس 2017 على 01:53
    #14