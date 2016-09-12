°°°~~~بوح قلم سُمَيّه

°°°~~~هــجرآك وا قلماه قد طوّلا ~~~°°° ~~~°°°تخلَّل سطراك بحزن مكـــلّلا°°°~~~ °°°~~~رفعتـــك لِيَّلا يشهد حبرك عني جفّاً~~~°°° عشر وعشرين بِمِثلها مرّتين ذقت أروع سرور بأهلي مرحينَ بزغ اليوم الذي لا بُدَّم من بزوغِهِ °°°~~~ لطالب علم ذاق مُرَّ اجتهاده ~~~°°° طريق ينتظر سير الخطى لا محال ~~~°°° وخطى مِن قبله صعبة بِثِقَلِ الجبال °°°~~~ الصِّدق فيه أضحى عنوان يدريه الغبار °°° ooOOoo °°° والكذب فيه مطلوب فوق الغبار ~~~°°°مِنْ أبي وأمي أخذت الآداب وبمكيال°°°~~~ ومن مُعَلِّمي صِدق تركيب أحرفه في كل حال °°°~~~ ومن أستاذي رأيت فيه الوعي لِما عَلَّم والثّبات~~~°°° وممنْ أحتقر سَطَّر على الكذب كعنوان في فكر كل طالب لإدراك القمم دون عناء وما التوفيق إلاّ مِمّنْ أمر بالصدق و عن الكذب نهى فهذا ما يفرح به الشيطان °°°~~~ بالله عليكم أيُّ عُميانٍ به عنوانكم سطّرتموه ؟؟!!! ~~~°°° أقـــــــــــــول قــــولي هــــــــــــذا : ~~~°°° ما تعلّمتُ كان من أهل أخذ عن معلمه العلم°°°~~~ وما سَطَّرَهُ العُمَى كان من أهل لِما سُطِّر أود القمة فلا تحسبنَّ صاحب الهمم همَّهُ التَّفاخر ~~~°°° وددت الإجتهادَ أضحى بصري يَبصرُ ذاآآآك التّاجَ والنفس تذمرت فأين المُقّدِّرُ لِـــهذا ؟؟؟؟!!!! °°°~~~ أحزن لخجلي وإخلاصي الذي قادني لحزن لم يكن في الحسبانَ ~~~°°° وأغضب على قلّة الآداب بالتفاخر مِنْ ذا العُميانَ °°°~~~ لو أدرك أهل الصِّدق على ما سُــــطِّر لَوَيَّــــلَ جرمهم أنهم قتلوا فيَّا التفاؤل بدل أن يحيوه كمُعلميّ ذآآآك الزّمانَ كأن داعش الإنسانية ضرب العُميانَ ؟؟؟!!!! °°°~~~ لكنْ ، اقتداءا بنبيّ صلّ الله عليه وسلّم سأبقى العبد المتفائلا °°°~~~ بشر أخذوا من الإنسانية الجسد والرُّوحَ فيها تبخّرا أمانيّ أنْ لا أكون تلك السنبلة التي قيل فيها : .... والفارغات رؤوسهن شوامِخَ وما قبلـــــــها أودُّ أنْ أكـــــــــــنْ يوم استحقاقي لذآك اللقب سعآدتي رد عليهم وليس لهم ~~~°°° فكلمة لهم ، لمن علّمَ ومدحة اللسان بالرّحم °°°~~~ وكلمة عليهم ، لمَن لقّنَ الكَــذِبَ وذمّه اللسان بالجرم ~~~°°° كلامي توقَّف بعد ترجمةٍ بالقلم المُختَصِر °°°~~~ سمية حاج محمد في أمان الله وحفظه