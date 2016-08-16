استفسار عن مهنة epoxy

السلام عليكم

انا اريد فتح مشروع انشاء ارضيات ايبوكسي

انا طالب جامعي عمري 21 سنة و ابحث عن عمل اضافي من اجل اكمال الدراسة كما انني احب الفن و الرسم

اريد بعض الاجابات من خبراء الايبوكسي وكل من يعرف معلومة ولو بسيطة عنه

1- هل هي مهنة جيدة و يمكن العمل بها ؟؟

2- مادا تحتاج للعمل في هده المهنة او ماهي الوسائل المستخدمة فيها ؟؟ اسعارها ادا امكن ؟؟

3- هل هي متوفرة ؟؟

4- كم تحسب 1 متر ؟؟ اجر االعمل

و الف شكر لكم مسبقا

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