استفسار عن مهنة epoxy

hellboy dz
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 11 جانفي 2015
- المشاركات
- 4
- نقاط التفاعل
- 1
- النقاط
- 3
السلام عليكم
انا اريد فتح مشروع انشاء ارضيات ايبوكسي
انا طالب جامعي عمري 21 سنة و ابحث عن عمل اضافي من اجل اكمال الدراسة كما انني احب الفن و الرسم
اريد بعض الاجابات من خبراء الايبوكسي وكل من يعرف معلومة ولو بسيطة عنه
1- هل هي مهنة جيدة و يمكن العمل بها ؟؟
2- مادا تحتاج للعمل في هده المهنة او ماهي الوسائل المستخدمة فيها ؟؟ اسعارها ادا امكن ؟؟
3- هل هي متوفرة ؟؟
4- كم تحسب 1 متر ؟؟ اجر االعمل
و الف شكر لكم مسبقا
انا اريد فتح مشروع انشاء ارضيات ايبوكسي
انا طالب جامعي عمري 21 سنة و ابحث عن عمل اضافي من اجل اكمال الدراسة كما انني احب الفن و الرسم
اريد بعض الاجابات من خبراء الايبوكسي وكل من يعرف معلومة ولو بسيطة عنه
1- هل هي مهنة جيدة و يمكن العمل بها ؟؟
2- مادا تحتاج للعمل في هده المهنة او ماهي الوسائل المستخدمة فيها ؟؟ اسعارها ادا امكن ؟؟
3- هل هي متوفرة ؟؟
4- كم تحسب 1 متر ؟؟ اجر االعمل
و الف شكر لكم مسبقا