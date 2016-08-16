استفسار عن مهنة epoxy

H

hellboy dz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 جانفي 2015
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السلام عليكم
انا اريد فتح مشروع انشاء ارضيات ايبوكسي
انا طالب جامعي عمري 21 سنة و ابحث عن عمل اضافي من اجل اكمال الدراسة كما انني احب الفن و الرسم
اريد بعض الاجابات من خبراء الايبوكسي وكل من يعرف معلومة ولو بسيطة عنه
1- هل هي مهنة جيدة و يمكن العمل بها ؟؟
2- مادا تحتاج للعمل في هده المهنة او ماهي الوسائل المستخدمة فيها ؟؟ اسعارها ادا امكن ؟؟
3- هل هي متوفرة ؟؟
4- كم تحسب 1 متر ؟؟ اجر االعمل
و الف شكر لكم مسبقا
 
رد: استفسار عن مهنة epoxy

مهنة تحتاج لاتقان و تحتاج لتواجد دائم

تحتاج الى معدات خاصة . وتحتاج الى صبر و تأني

هي مهنة عصرية بامتياز لها زبائن خاصين جدا

سعرها يحتسب بالمتر مربع

غالي شوية ... اظن انها تلفت الانتباه لكن لا اظن انها دائمة .. لانها مقيدة جدا و ليست متاحة لجميع الناس ...

عليك بتعلم حرفة بلاكو بلاتر ba 13

بالتوفيق ...
 
تحياتي لك أخي الكريم، أتمنى أن تجد ما تبحث عنه في أقرب وقت، تعد مهنة <a href="دهان ارضيات وعازل ايبوكسي رقم 1 بالشرق الأوسط | كابارول الإمارات">دهان ارضيات وعازل ايبوكسي</a> من المهن الرائجة والهامة في الفترة الأخيرة نظرًا لما تمنحه للمكان من أناقة وحماية ولمعان يجذب الأنظار، وتحتاج للعمل في هذه المهنة أداة تسوية ومقبض ملولب ومواد الدهان التي تستخدمها والتي تختلف من مكان لمكان، وتختلف الأسعار حسب المساحة والمواد المستهلكة، وإن أردت العمل ضمن شركة وليس بشكل حر يمكنك البحث عن شركات اصباغ في الامارات ضمن نطاق محيطك، وأتمنى أن تجد ما يناسبك في أقرب وقت.
 
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