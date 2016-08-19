الزمـن الأخيـــر

متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
179
الإعجابات
608
النقاط
21
العمر
32
الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
#1
ويسأل : لماذا تُحبّها
مسكين هذا السائل يا ولدي
ما رأى كيف جاء الثائر من أعلى " الأوراس "
يحمل بندقية و كسرة خبز لأخيه ذاك الذي ينزف من قلبه أوّل حروفها
عندما تخضبّت الأرض برائحة دمّه الزكية
وأعلت الأمهات زغاريد الشهادة
هي الخضراء تمنح ظلّها لكل قريب
تأوي المسافر و تتحدث دوماً بلغة الإنسان


=== إنّها " دزاير " ===
 
متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
179
الإعجابات
608
النقاط
21
العمر
32
الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
#2
رد: الزمـن الأخيـــر

في المستشفى
حيث كنتُ أرقد على سريرٍ بلا حركة أو صوت
كانت أُّمّي تُخفف عنّي آهات الوجع بطريقةٍ مُثلى
تضع يديها الكريمتين تحت ظهري و تُحركهما لساعاتٍ طويلة
- أشكو لها حر المكان فتهف عليّ بصورة " الأشعة "
وعندما تتعب ترشنّي بنفسها الطهر


=== أغلى البشر والله ===
 
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متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
179
الإعجابات
608
النقاط
21
العمر
32
الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
#3
رد: الزمـن الأخيـــر

الساعة الخاسرة
الملح الذي يُغطّي الصورة يزيد عن حد هواه
وحدك تُطّل بلا صفةٍ أو موضوع
ناكر للمواجد أيُها الآت
حبيبٍ للعدم
كثير هذا يا..........................
............................
.....................
..............
...................يا ......


=== ضجيج ===
 
متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
179
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النقاط
21
العمر
32
الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
#4
رد: الزمـن الأخيـــر

دوماً كان هناك حزن لامع ينتظرنا في الذاكرة
دوماً حلمنا بإنسان خيالي يأتي فجأة بخلاصٍ أكيد
آه يا صاحب البُوُق تمهل قليلاً
ثمّة أمل باق
وضحكة صوتها غريب...!


=== بدون معـاد ===
 
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متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
179
الإعجابات
608
النقاط
21
العمر
32
الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
#5
رد: الزمـن الأخيـــر

أقسم انني أكرهك
بيّد أن لغتك تُحقّق لي متعة آثمة
أولها شعر
أخرها حب و نار


=== تقول صديقتي البعيدة ===
 
متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
#7
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
179
الإعجابات
608
النقاط
21
العمر
32
الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
#7
رد: الزمـن الأخيـــر

أوه،
بالأمس كنت أبكي كطفلٍ صغير لأجل حمامةٍ ميتة
رأيتها فجأة عند درب الرجوع.......!


=== حقيقة عمياء ===
 
متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
#8
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
179
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608
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21
العمر
32
الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
#8
رد: الزمـن الأخيـــر

حتّى لا يطول بعادك
إقرأ دعاء الغياب مرةً كُلّ سلام
نحن ضحايا إيابك
وله انتظارٍ لبحّة صوتك العالية


=== أحلم بعناق ===
 
متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
#10
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
179
الإعجابات
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21
العمر
32
الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
#10
رد: الزمـن الأخيـــر

الآن أدخل في عدمٍ آخر
أكثر رحابة من ذي قبل
واسعة مساحات الحقيقة
سؤال و سؤال


=== بحر يفيض ===
 
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متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
#14
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
179
الإعجابات
608
النقاط
21
العمر
32
الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
#14
رد: الزمـن الأخيـــر

فلتصبح على خير
غداً أُحدّث المرايا مرةً أخرى حكاية غيابك
البئر الواسع و المآل البعيد


=== Bonne nuit ===
 
متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
#15
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
179
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608
النقاط
21
العمر
32
الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
#15
رد: الزمـن الأخيـــر

آه...حبيبي الذي من سراب
بالأمس ارتكبت ذنباً عظيماً
قرأت اسمك سهواً قبل دعاء الاستفتاح
أعدت الصلاة ثلاث مرات
دون جدوى
كيف أتطهر منك،بالله،كيــف...؟


=== عبور صعب ===
 
متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
#16
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
179
الإعجابات
608
النقاط
21
العمر
32
الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
#16
رد: الزمـن الأخيـــر

نحن نُحبّك لولا أنّك تزيد من حدّة التقاط الأنفاس
انظر كم تعبنا جراء تتبع خلاياك
متى ينتهِ اسمك؟


=== عــزل ===
 
متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
#17
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
179
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608
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21
العمر
32
الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
#17
رد: الزمـن الأخيـــر

بأبي و أُمَّي أنتَ
بأبي و أُمَّي و أخي و أختي و كُلّ أهلي و العالم أجمعين
تقول مراهقة على عجل..!


=== إقلاع ===
 
متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
#18
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
179
الإعجابات
608
النقاط
21
العمر
32
الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
#18
رد: الزمـن الأخيـــر

اللغة التي تتنزل بحلقي الآن أقسم أنّها من ريح الجنّة
سندس و استبرق
مآلات كُبرى لخلاصٍ لا يجيء


=== آذان مسموع ===
 
متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
#19
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
179
الإعجابات
608
النقاط
21
العمر
32
الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
#19
رد: الزمـن الأخيـــر

سرّني كثيراً أن أراك تُعاني
لقد ابتسمت لحظة عرفت أنّك بكيت كالأطفال
يُعجبني احتراقك اللذيذ حين لا أكون معك
أفرح أكثر بارتعاشك في ليالِ الحنين المنسية
آه كم تلّوى قلبك وأنتَ تولول وحيداً
لا حاجة لك للحديث
لا تتكلّم
فكّر أن تقول أُحبُّكِ


=== رسالة من مستبدة ===
 
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