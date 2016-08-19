الزمـن الأخيـــر

متهجئ الحرف
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ويسأل : لماذا تُحبّها
مسكين هذا السائل يا ولدي
ما رأى كيف جاء الثائر من أعلى " الأوراس "
يحمل بندقية و كسرة خبز لأخيه ذاك الذي ينزف من قلبه أوّل حروفها
عندما تخضبّت الأرض برائحة دمّه الزكية
وأعلت الأمهات زغاريد الشهادة
هي الخضراء تمنح ظلّها لكل قريب
تأوي المسافر و تتحدث دوماً بلغة الإنسان
=== إنّها " دزاير " ===
مسكين هذا السائل يا ولدي
ما رأى كيف جاء الثائر من أعلى " الأوراس "
يحمل بندقية و كسرة خبز لأخيه ذاك الذي ينزف من قلبه أوّل حروفها
عندما تخضبّت الأرض برائحة دمّه الزكية
وأعلت الأمهات زغاريد الشهادة
هي الخضراء تمنح ظلّها لكل قريب
تأوي المسافر و تتحدث دوماً بلغة الإنسان
=== إنّها " دزاير " ===