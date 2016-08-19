الزمـن الأخيـــر

ويسأل : لماذا تُحبّها

مسكين هذا السائل يا ولدي

ما رأى كيف جاء الثائر من أعلى " الأوراس "

يحمل بندقية و كسرة خبز لأخيه ذاك الذي ينزف من قلبه أوّل حروفها

عندما تخضبّت الأرض برائحة دمّه الزكية

وأعلت الأمهات زغاريد الشهادة

هي الخضراء تمنح ظلّها لكل قريب

تأوي المسافر و تتحدث دوماً بلغة الإنسان





=== إنّها " دزاير " === ​