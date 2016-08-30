1-من يبني آماله على الأوهام ، يجدها تتحق في الأحلام . 2-لا تعتب على من يكثر التحدث عن نفسه ،فإنه غالباً لا يجيد التحدث في موضوع آخر ! 3-لذة الانتقام لا تدوم سوى لحظة ، أما الرضى الذي ينتجه العفو فيدوم إلى الأبد ! 4-أتعس القلوب وأشقاها ! أرقها حساً وأرهفها شعوراً ! 5-گل الأشياء ترحل ولا تعود ، إلا الدعاء يرحل بالرجاء ويعود بالعطاء . 6-يقينك وثقتك بالله ! سران من أسرار سعادتك في هذه الحياة ! فلا تترك صحبتهما ! 7-من جميل رثاء الأم ، قول المتنبي في أمه : أحن إلى الكأس التي شربتْ بها وأهوى لمثواها الترابَ وما ضمّا