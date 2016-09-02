مسابقة استاذ مساعد قسم (ب)

في جامعة قسنطينة كانت الأسئلة:



- عرف بنفسك + الديبلومات المتحصل عليها ومن أي جامعة.

-ماذا عملت في الماجستير ، وما موضوعك في الدكتوراه. (وسألوا عن المشرف من هو)

- ما رأيك في نظام lmd وهل أنت مقتنع به

- إذا نجحت هل تملك سيارة خاصة يمكنك أن تأتي بها ، و أين ستقيم (قلت لهم سوف أستأجر شقة).





كانت المقابلة طويلة نوعا ما وبدت على أعضاء لجنة المناقشة الجدية والصرامة

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