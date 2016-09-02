السلام عليكم وكل عام وانتم بالف خير انت تعيدو بالصحة والهنا
اردت ان اسال اعضاء المنتدى الكرام اذا سبق وشاركو في مسابقة استاذ مساعد قسم (ب) في جامعة شلف ولا جامعة اخرى خاصة مادة الكيمياء اردت ان اعرف كيف تكون المسابقة وماهي الاسئلة المطروحة ارجو ان تفيدوني باي معلومة لانني اول مرة رايحة نفوت مسابقة
اردت ان اسال اعضاء المنتدى الكرام اذا سبق وشاركو في مسابقة استاذ مساعد قسم (ب) في جامعة شلف ولا جامعة اخرى خاصة مادة الكيمياء اردت ان اعرف كيف تكون المسابقة وماهي الاسئلة المطروحة ارجو ان تفيدوني باي معلومة لانني اول مرة رايحة نفوت مسابقة