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مسابقة استاذ مساعد قسم (ب)

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nadiablm

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 أكتوبر 2014
المشاركات
139
النقاط
13
السلام عليكم وكل عام وانتم بالف خير انت تعيدو بالصحة والهنا
اردت ان اسال اعضاء المنتدى الكرام اذا سبق وشاركو في مسابقة استاذ مساعد قسم (ب) في جامعة شلف ولا جامعة اخرى خاصة مادة الكيمياء اردت ان اعرف كيف تكون المسابقة وماهي الاسئلة المطروحة ارجو ان تفيدوني باي معلومة لانني اول مرة رايحة نفوت مسابقة
 
ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

:: عضو شرفي ::
إنضم
3 نوفمبر 2014
المشاركات
8,762
النقاط
351
العمر
29
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
رد: مسابقة استاذ مساعد قسم (ب)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اذا ارتبط الامر باختبار شفوي أعتقد أنها ستكون مثل مسابقات الاساتذة تع الاطوار الثلاثة (ثانوي _متوسط_ابتدائي)
أما اذا كانت كتابي فالله اعلم

على كل سأستفسر عن المسابقة قسم (ب) و أعود لك بالرد باذن الله ان كان في العمر بقية
موفقة أستاذة ^^
 
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nadiablm

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 أكتوبر 2014
المشاركات
139
النقاط
13
رد: مسابقة استاذ مساعد قسم (ب)

قال sarakoukou:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اذا ارتبط الامر باختبار شفوي أعتقد أنها ستكون مثل مسابقات الاساتذة تع الاطوار الثلاثة (ثانوي _متوسط_ابتدائي)
أما اذا كانت كتابي فالله اعلم

على كل سأستفسر عن المسابقة قسم (ب) و أعود لك بالرد باذن الله ان كان في العمر بقية
موفقة أستاذة ^^
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شكرا الله يحفظك من المفروض تكون مقابلة فقط اذا عندكم معلومات لان المقابلة يوم الاثنين المقبل شكرا
 
ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

:: عضو شرفي ::
إنضم
3 نوفمبر 2014
المشاركات
8,762
النقاط
351
العمر
29
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
رد: مسابقة استاذ مساعد قسم (ب)

سلام عليكم أتفضلي أختي استفسرت لك عن الامر هده هي بعض الاجوبة من طرف بعض االأشخاص المترشحين جزاهم الله خيراا :

اهم الاسئلة التي تطرح كالتالي :


في جامعة سكيكدة تمحورت الأسئلة عن:

- عرف بنفسك
-ماذا عملت في الماجستير وماذا تعمل حاليا في الدكتوراه.
- ما رأيك في نظام lmd

وانتهت المقابلة
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...





 
ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

:: عضو شرفي ::
إنضم
3 نوفمبر 2014
المشاركات
8,762
النقاط
351
العمر
29
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
رد: مسابقة استاذ مساعد قسم (ب)

تفضلي :

في جامعة قسنطينة كانت الأسئلة:

- عرف بنفسك + الديبلومات المتحصل عليها ومن أي جامعة.
-ماذا عملت في الماجستير ، وما موضوعك في الدكتوراه. (وسألوا عن المشرف من هو)
- ما رأيك في نظام lmd وهل أنت مقتنع به
- إذا نجحت هل تملك سيارة خاصة يمكنك أن تأتي بها ، و أين ستقيم (قلت لهم سوف أستأجر شقة).


كانت المقابلة طويلة نوعا ما وبدت على أعضاء لجنة المناقشة الجدية والصرامة
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ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

:: عضو شرفي ::
إنضم
3 نوفمبر 2014
المشاركات
8,762
النقاط
351
العمر
29
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
رد: مسابقة استاذ مساعد قسم (ب)

...................
في جامعة سطيف :

- عرف بنفسك ؟.
- ما رأيك في نضام lmd وهل أنت مقتنع به؟
- ماذا تستطيع أن تدرس (المقاييس)؟
- إذا واجهتك مشكلة مع الطلبة (مثلا قام طالب بالضحك) ماذا ستفعل؟
- ما هو الجديد الذي يمكن أن تقدمه في طريقة تدريسك؟

ركزوا في المقابلة كثيرا على نظام الـ LMD و كيفية التحكم في الطلبة.
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ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

:: عضو شرفي ::
إنضم
3 نوفمبر 2014
المشاركات
8,762
النقاط
351
العمر
29
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
رد: مسابقة استاذ مساعد قسم (ب)

قال nadiablm:
شكرا الله يحفظك
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العفو أختي
وكذلك قالك تاني الثقة في النفس مهمة جدااا ولجنة الاعضاء راح ينتبهو لهذه النقطة من خلال الاجوبة اللي تقدميها ومالازمش تترددي في اجوبتك

وربي يوفقك

وكش مانلقى اضافات راح نحطهملك هنا ان شاء الله
 
ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

:: عضو شرفي ::
إنضم
3 نوفمبر 2014
المشاركات
8,762
النقاط
351
العمر
29
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
رد: مسابقة استاذ مساعد قسم (ب)

-عرف عن نفسك
-موضوع الماجستير أو الدوكتوراه
-هل درست من قبل
-إلقي محاضرة أمامنا و كأنك أمام الطلبة
-مشكل السكن معناها يسألون هل ستطالب بسكن إذا نجحت
نظام ال ل م د
-كيف يكون تصرفك إذا علا صوت أحد الطلبة المشاغبين في المحاضرة كيف ستتصرف
و بعض الأسئلة تطرح انطلاقا من اجاباتك المختلفة
 
ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

:: عضو شرفي ::
إنضم
3 نوفمبر 2014
المشاركات
8,762
النقاط
351
العمر
29
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
رد: مسابقة استاذ مساعد قسم (ب)

هناك شيئ اخر ^^
هيا بالتوفيق لك يارب
تمنياتي لك بالنجاح
سلام وفي امان الله

 :

عض المترشحين يمكن أن تصدر منشورة علمية لهم بعد إرسال الملف وقبل إجراء المقابلة.

في هذه الحالة يمكن للمترشح أن يحضر معه تلك المنشورة ووضعها بين يدي أعضاء لجنة المقابلة، ويخبرهم أنها صدرت بعد إرسال الملف.

بطبيعة الحال هي لا تحتسب في الملف ولكن يمكن جدا أن تحفز أعضاء لجنة المقابلة لكي تعطي المترشح نقاط المقابلة كاملة. لأنه في الغالب تعطى نقاط المقابلة كاملة للمترشح الذي يملك إنتاج علمي كبير.
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