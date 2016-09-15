أمير جزائري حر
:: عضو مُتميز ::
[] لوحات فنية رائعة .. ! من عناصر نباتية ؛ بتلات ، وريقات ... []
السلام عليكم ..
في هذا الموضوع - وأرجو أن لا يكون مكررا - أردت أن اعرض عليكم فنا في غاية الجمال ، عناصره بسيطة ؛ عناصر من الطبيعة ، أجزاء النبات والورد ..
تتحول إلى لوحات بديعة عندما تقع في يد فنان ..
وقد انتقيت لكم أعمالا لعدة فنانين ، وأرجو أن تنال إعجابكم .. :up:
فتفضلوا إلى أروقة المعرض مشكورين ..
تحياتي .. :regards01:
السلام عليكم ..
في هذا الموضوع - وأرجو أن لا يكون مكررا - أردت أن اعرض عليكم فنا في غاية الجمال ، عناصره بسيطة ؛ عناصر من الطبيعة ، أجزاء النبات والورد ..
تتحول إلى لوحات بديعة عندما تقع في يد فنان ..
وقد انتقيت لكم أعمالا لعدة فنانين ، وأرجو أن تنال إعجابكم .. :up:
فتفضلوا إلى أروقة المعرض مشكورين ..
تحياتي .. :regards01: