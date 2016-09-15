[] لوحات فنية رائعة .. ! من عناصر نباتية ؛ بتلات ، وريقات ... []

فن جميل وغاية في الروعة ما شاء الله، بارك الله فيكم أيها الأمير الجزائري الحر

أتمنى أن لا يتوقف نبض مشاركاتك هنا ونتحرق شوقاً للمزيد من مشاركاتكم الطيبه

وفقكم الله يا أخي

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