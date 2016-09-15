[] لوحات فنية رائعة .. ! من عناصر نباتية ؛ بتلات ، وريقات ... []

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
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ذكر
[] لوحات فنية رائعة .. ! من عناصر نباتية ؛ بتلات ، وريقات ... []

السلام عليكم ..

في هذا الموضوع - وأرجو أن لا يكون مكررا - أردت أن اعرض عليكم فنا في غاية الجمال ، عناصره بسيطة ؛ عناصر من الطبيعة ، أجزاء النبات والورد ..

تتحول إلى لوحات بديعة عندما تقع في يد فنان ..

وقد انتقيت لكم أعمالا لعدة فنانين ، وأرجو أن تنال إعجابكم .. :up:

فتفضلوا إلى أروقة المعرض مشكورين .. :)

تحياتي .. :regards01:
 
H

hadil2044

:: عضو بارز ::
إنضم
28 جوان 2011
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النقاط
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رد: [] لوحات فنية رائعة .. ! من عناصر نباتية ؛ بتلات ، وريقات ... []

لوحات جميلة وصاحبها مبدع
احسنت الاقتناء اخي​
 
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,205
النقاط
71
الجنس
ذكر
رد: [] لوحات فنية رائعة .. ! من عناصر نباتية ؛ بتلات ، وريقات ... []


اللوحة رقم 13 .. :up:




يتبع بإذن الله .. :)


تحياتي لزوار المعرض .. :regards01:
 
سكون الفجر

سكون الفجر

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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
رد: [] لوحات فنية رائعة .. ! من عناصر نباتية ؛ بتلات ، وريقات ... []

فن جميل وغاية في الروعة ما شاء الله، بارك الله فيكم أيها الأمير الجزائري الحر
أتمنى أن لا يتوقف نبض مشاركاتك هنا ونتحرق شوقاً للمزيد من مشاركاتكم الطيبه
وفقكم الله يا أخي
 
Asseli Queen

Asseli Queen

:: عضو بارز ::
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محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
رد: [] لوحات فنية رائعة .. ! من عناصر نباتية ؛ بتلات ، وريقات ... []

بـــــآرك الله فيكِ أخي على الصور الجميلة
 
خووخه

خووخه

:: نجمة اللمة ::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,644
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محل الإقامة
-
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم أمير جزائري حر
موضوع جميل وفكرته أجمل
ما أرقّ هذه الأعمال التي تكون موادها بسيطة وخفيفة
ولكن نتاجها عمل إبداعي يخلب الألباب
....
أعجبتني الصور ولكن هذه الصورة أحببتها أكثر:

.....
سلمت يمينك على جميل انتقائك
لك تقديري وامتناني
 
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,205
النقاط
71
الجنس
ذكر
قال سكون الفجر:
رد: [] لوحات فنية رائعة .. ! من عناصر نباتية ؛ بتلات ، وريقات ... []

فن جميل وغاية في الروعة ما شاء الله، بارك الله فيكم أيها الأمير الجزائري الحر
أتمنى أن لا يتوقف نبض مشاركاتك هنا ونتحرق شوقاً للمزيد من مشاركاتكم الطيبه
وفقكم الله يا أخي
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الكريمة @سكون الفجر
تحية طيبة + اعتذار عن تأخر الرّد .. فقد توقف النبض وكتب الله لنا الحياة مرة أخرى [افتراضيا]
فكل الشكر على تواجدكم في هذا المتصفح.. ولعل الله ييسر أمورنا للاستمرار ..
نسعد بتواجدكم..
 
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