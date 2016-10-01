صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,405
نقاط التفاعل
52,475
النقاط
2,251
العمر
26


السلام عليكم ناس اللمة الكرام ان شاء الله احوالكم بخير
علابالي رايحة نهبلكم بالصور تاعي لكن هاد الصور تم التقاطها مع صور النباتات ولكن قررت نوضعهم في موضوعين منفصلين
المهم خونا حكيم ماخلانيش نمس القطط تاعو -_- مالا حتى انا جبت حيواناتي ومانخليهش يمسهم ههههه
جبتلكم اليوم صور تاع السلاحف تاوعي ربي يحفظهم
نخليكم مع الصور

عندي سلحفاة صغيرة وهي الذكر هاهي ليكم



هنا راهو مخبي وجهو راهو طايح في الماكلة السلاطة كامل خلصها ههه



بصح هكاك وحكمتلو صورة حصرية وماخليتوش حتى يمسح فمو هههه



قالكم علاه تشوفو معايا ماتخليوش العبد ياكل في عقلو ههه



وهادي السلحفاة الكبيرة ولي هي الانثى
راهي مشنفة طول ماعطاتليش الوجه ههه





ولدرجة هبلتها رقدت مسكينة هههه





نتمنى الصور يعجبوكم بصح شوفو ربي سبحانو واش يخلق
يعني ماراهيش صور محترفة ولكن تبينلنا عظمة الخالق
لا إله إلا الله محمد رسول الله
تحياتي
 
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,632
نقاط التفاعل
15,184
النقاط
2,601
رد: صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

الُلُُه يَبّارَكِ اٌختْيَ
صّوَرَ جْذَ جْمٌيَلُةِ
ٌخاصّةِ الُاوَلُى ْعجْبّتْنَيَ
....تْحُيَاتْيَ. ..​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,405
نقاط التفاعل
52,475
النقاط
2,251
العمر
26
رد: صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

قال sقطر الندىs:
سبحان الله ما شاء الله

التقاطات رائعة اختي

موفقة
إضغط للتوسيع...
اهلا بيك حبيبتي نورتيني بمرورك
شكرا غاليتي تواجدك هو الاجمل ربي يخليك
وشكرا على كرم مرورك ربي يهنيك
تحياتي

قال yaso ياسمين:
الُلُُه يَبّارَكِ اٌختْيَ
صّوَرَ جْذَ جْمٌيَلُةِ
ٌخاصّةِ الُاوَلُى ْعجْبّتْنَيَ
....تْحُيَاتْيَ. ..​
إضغط للتوسيع...
اهلا بيك حبيبتي ياسمين نورتيني بمرورك
يبارك فيك غاليتي وجودك ومرورك هو الاجمل
شكرا على كرم مرورك ربي يحفظك
تحياتي
 
جيهان جوجو

جيهان جوجو

:: عضو شرفي ::
إنضم
24 سبتمبر 2015
المشاركات
6,819
نقاط التفاعل
18,213
النقاط
851
رد: صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يبارك عجبوني كاااااااااااامل
ماشاءالله
يعطيك الصحة حبيبتي ♥ ♥ ♥
تصوير ماشاءالله
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على الصور الجميلة
دمت متالقة ومتميزة ان شاءالله
وفقك الله وسدد خطاك
في امان الله

 
wissam 47

wissam 47

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 أفريل 2015
المشاركات
680
نقاط التفاعل
1,655
النقاط
101
العمر
18
رد: صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

احم احم واش هذا الالتقاط
رووووووعة واكثر من رووووعة ماشاء الله (باش مانعيكش ههخهخهخه)
روووووعة مع اني لا احب السلحفاة
راكي هبلتيهم مسكين يقولك الشعب الدزيري مخلناش حتى ناكلوا اخطوووووووووونا
ههههههههههه
موفقة حبيبتي في متابعة جديدك
سلام غاليتي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,405
نقاط التفاعل
52,475
النقاط
2,251
العمر
26
رد: صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

قال hadil2044:


صور جميلة
إضغط للتوسيع...
اهلا حبيبتي هديل نورتي الموضوع بمرورك
الله يحفظك مرورك هو الاجمل
شكرا على كرم المرور ربي يهنيك ويحفظك
تحياتي

قال جيهان جوجو:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يبارك عجبوني كاااااااااااامل
ماشاءالله
يعطيك الصحة حبيبتي ♥ ♥ ♥
تصوير ماشاءالله
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على الصور الجميلة
دمت متالقة ومتميزة ان شاءالله
وفقك الله وسدد خطاك
في امان الله

إضغط للتوسيع...
اهلا حبيبتي جيهان نورتيني بمرورك العط
يبارك فيك حبوبتي عيونك هوما الشابين
اللهم آمين حبيبتي ولكِ بالمثل وزيادة ان شاء الله
ربي يحميك وربي يوفقك لكل خير وشكرا على كرم المرور ربي يهنيك
تحياتي
قال wissam 47:
احم احم واش هذا الالتقاط
رووووووعة واكثر من رووووعة ماشاء الله (باش مانعيكش ههخهخهخه)
روووووعة مع اني لا احب السلحفاة
راكي هبلتيهم مسكين يقولك الشعب الدزيري مخلناش حتى ناكلوا اخطوووووووووونا
ههههههههههه
موفقة حبيبتي في متابعة جديدك
سلام غاليتي
إضغط للتوسيع...
ههههه احم احم مرحبا بوسام الشابة
الله يحفظك وجودك هو الاروع والاجمل ههههه لا ماتعاينينيش علابالي عينيك مسالمين
الله يحميك شكرا على التشجيع
ههههههه راكي تشوفي التوقاب عليهم مساكن هبلتهم
شكرا غاليتي على كرم مرورك ربي يهنيك ويحميك
تحياتي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,405
نقاط التفاعل
52,475
النقاط
2,251
العمر
26
رد: صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

قال bouchra la charemonte:
صور جميلة
إضغط للتوسيع...
اهلا بيك حبيبتي نورتيني بمرورك العطر
شكرا غاليتي تواجدك هو الاجمل
شكرا على كرم مرورك ربي يحفظك
تحياتي
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,404
نقاط التفاعل
38,101
النقاط
1,701
رد: صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

اوووووه لالا
ماشاء الله ياه كل يوم نكتشفو جانب جميل من شخصيتك راكي تربي في السلاحف
وانا لاخبر خخخخ
والله رووعة عجبني الذكر زين ومليح وجايب صحتو
الله يبارك ها تهلاي فيهم باسكو راهم من الحيوانات المعمرة يعيشو بزااف
ربي يطول في عمرك وان شااء الله تزوجيهم وتشوفي البيوض نتاوعهم خخخ
ربي يهنيك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,405
نقاط التفاعل
52,475
النقاط
2,251
العمر
26
رد: صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

قال hakim story:
اوووووه لالا
ماشاء الله ياه كل يوم نكتشفو جانب جميل من شخصيتك راكي تربي في السلاحف
وانا لاخبر خخخخ
والله رووعة عجبني الذكر زين ومليح وجايب صحتو
الله يبارك ها تهلاي فيهم باسكو راهم من الحيوانات المعمرة يعيشو بزااف
ربي يطول في عمرك وان شااء الله تزوجيهم وتشوفي البيوض نتاوعهم خخخ
ربي يهنيك
إضغط للتوسيع...
هههههههه عجبتني اووو لالا ههه ربي يهديك شبعت ضحك حتى قاتلي ختي واش بيه وجهك حمار هههه
هههههه هيه مربية السلاحف والقطط، القطط مالقيتهمش غير واحد المشاغب بقى لاصق في جنابي ماخلانيش نصور في عقلي حتى حكمتلو بعض الصور
هاو ليك المشاغب تاع الدار قريب طيحني لاصق في جنابي -_-



ايييه الذكر هاداك راهو اسرع من الفهد نعود نجري باه مايلحقنيش سريييع بزاف تاني حتى نشك فيه ماش سلحفاة هههه
وهادو زوج سلاحف ماربيناهمش من الصغر لقاهم بابا برا جابهم للدار ربيناهم ووالفو بينا، الذكر عندو 10 سنين بالاك ولا كتر وهو عندنا
والانثى 7 او 6 سنوات والانثى تكبر لكن الذكر مايكبرش حتى ولو كبر على 10 او 15 سنة هادا واش لاحظت
المهم درتلك حصة وثائقية هههه، وراني شفت البيض تاعهم اصلا هي تجيب بيض كل جوان ههه راني حافظتلها هه ،مرة صلحولها وجابت 3 حسب واش نشفى بصح ماتو مساكن
ومن هاداك النهار تجيب بيض بصح مايصلحش يجيو 6 بيضات فارغين للاسف عاينوها المغبونة هههه
شكرا خويا حكيم على كرم المرور اواه لازم نحكم لساني وليت نهدر بزاف :p
تحياتي
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,404
نقاط التفاعل
38,101
النقاط
1,701
رد: صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

قال لؤلؤة قسنطينة:
هههههههه عجبتني اووو لالا ههه ربي يهديك شبعت ضحك حتى قاتلي ختي واش بيه وجهك حمار هههه
هههههه هيه مربية السلاحف والقطط، القطط مالقيتهمش غير واحد المشاغب بقى لاصق في جنابي ماخلانيش نصور في عقلي حتى حكمتلو بعض الصور
هاو ليك المشاغب تاع الدار قريب طيحني لاصق في جنابي -_-



ايييه الذكر هاداك راهو اسرع من الفهد نعود نجري باه مايلحقنيش سريييع بزاف تاني حتى نشك فيه ماش سلحفاة هههه
وهادو زوج سلاحف ماربيناهمش من الصغر لقاهم بابا برا جابهم للدار ربيناهم ووالفو بينا، الذكر عندو 10 سنين بالاك ولا كتر وهو عندنا
والانثى 7 او 6 سنوات والانثى تكبر لكن الذكر مايكبرش حتى ولو كبر على 10 او 15 سنة هادا واش لاحظت
المهم درتلك حصة وثائقية هههه، وراني شفت البيض تاعهم اصلا هي تجيب بيض كل جوان ههه راني حافظتلها هه ،مرة صلحولها وجابت 3 حسب واش نشفى بصح ماتو مساكن
ومن هاداك النهار تجيب بيض بصح مايصلحش يجيو 6 بيضات فارغين للاسف عاينوها المغبونة هههه
شكرا خويا حكيم على كرم المرور اواه لازم نحكم لساني وليت نهدر بزاف :p
تحياتي
إضغط للتوسيع...
الخطرة الجاية لازم نصورلك عندي 3 قطط صغيرين
وعندي قطةالام نتاعهم والاب نتاعهم راهو خدام مايجيش غير ساعات برك
هاكي تعرفي الخدمة الوطنية خخخ
صراحة راني معول نشري همستر ونربيه كحيوان اليف ههه
نربيه في الاقامة ونديه للام نتاعي علابالي تخرجني من الدار
ههه مالا السلاحف راهم عشرة ماشاء الله 10 سنين
اخاه راهم يعرفك كثر مني هيا ربي يزيد يطول في عمرك باش يشوفو هوما الاولاد نتاعك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,405
نقاط التفاعل
52,475
النقاط
2,251
العمر
26
رد: صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

قال hakim story:
الخطرة الجاية لازم نصورلك عندي 3 قطط صغيرين
وعندي قطةالام نتاعهم والاب نتاعهم راهو خدام مايجيش غير ساعات برك
هاكي تعرفي الخدمة الوطنية خخخ
صراحة راني معول نشري همستر ونربيه كحيوان اليف ههه
نربيه في الاقامة ونديه للام نتاعي علابالي تخرجني من الدار
ههه مالا السلاحف راهم عشرة ماشاء الله 10 سنين
اخاه راهم يعرفك كثر مني هيا ربي يزيد يطول في عمرك باش يشوفو هوما الاولاد نتاعك
إضغط للتوسيع...
هههههههههههه مليحة الخدمة الوطنية ههه
اووو الصغار نموت عليهم نتبعهم من وعينيهم مغمضين حتى يحلو عينيهم الشيب نوضهولهم في راسهم هههه
هيه صورهم المرة الجاية نشوفوهم لا كتب ربي سبحانو
اييه الهامستر شحال يعجبوني يهبلو واشوا يدهرلي لازملهم عناية كبيرة
هههه تقولك ماكفاش لقطط زايدلي الهامستر ههه
اللهم آمين شكرا خويا حكيم على كرم المرور للمرة الثانية ربي يهنيك
تحياتي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,405
نقاط التفاعل
52,475
النقاط
2,251
العمر
26
رد: صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

قال يونس قاسم:
هههههه كثر خير السلحفاة اولا انها سمحتلك تصوريها وماعضاتكش هههههه
مريومة يعطيك الصحة صور هايلة
إضغط للتوسيع...
اهلا بيك خويا يونس نورتني بمرورك العطر
واعتذر على التاخير
هههه لا السلاحف تاعنا مايعضوش والله عاقلين وبالعكس والفو بينا
منين نتحركو نلقاوهم قدام رجلينا يشوفو معانا وكي يجوعو والله يجيو يخبطو علينا الباب
يعني مسالمين ههه
شكرا خويا ربي يهنيك وشكرا على كرم المرور والتشجيع
تحياتي
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
44,575
نقاط التفاعل
67,977
النقاط
691
رد: صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

ماشاء الله عليك مريومة
فكرتيني في سلاحفي خليتهم في ولاية ماقدرتش نجيبهم
سيغتو كي يكون صغار
روووعة
يعطيك الصحة حنونة
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,405
نقاط التفاعل
52,475
النقاط
2,251
العمر
26
رد: صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

قال الحلم الوردي:
ماشاء الله عليك مريومة
فكرتيني في سلاحفي خليتهم في ولاية ماقدرتش نجيبهم
سيغتو كي يكون صغار
روووعة
يعطيك الصحة حنونة
إضغط للتوسيع...
اهلا بيك حبيبتي ملاك نورتيني بمرورك العطر
هيه شفتي يكونو يهبلو الله يبارك واشوا يحتاجو عناية برك هادا ماكان
حنا للاسف نهار جابت السلحفاة تاعنا بيوض فقصو غير 3 نظن ولا 2
وماعاشوش السلاحف هادوك بزاف يعني ماتو للاسف
شكرا غاليتي على كرم المرور ربي يحفظك
تحياتي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,405
نقاط التفاعل
52,475
النقاط
2,251
العمر
26
رد: صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

قال koko DZ:
صور جميلة
فكرتيني في سلحفاة نتاعنا منعرف وين راها مخبيا
إضغط للتوسيع...
اهلا بيك حبيبتي نورتيني بمرورك العطر
الله يحفظك مرورك وتواجدك هو الاجمل
هههه هيه درك يبداو يتخباو سورتو كي يشوفو الامطار
يحطوها فترة السبات بدات
شكرا غاليتي على كرم المرور ربي يهنيك
تحياتي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top