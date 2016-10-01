صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

قال لؤلؤة قسنطينة:

هههههه هيه مربية السلاحف والقطط، القطط مالقيتهمش غير واحد المشاغب بقى لاصق في جنابي ماخلانيش نصور في عقلي حتى حكمتلو بعض الصور

هاو ليك المشاغب تاع الدار قريب طيحني لاصق في جنابي -_-







ايييه الذكر هاداك راهو اسرع من الفهد نعود نجري باه مايلحقنيش سريييع بزاف تاني حتى نشك فيه ماش سلحفاة هههه

وهادو زوج سلاحف ماربيناهمش من الصغر لقاهم بابا برا جابهم للدار ربيناهم ووالفو بينا، الذكر عندو 10 سنين بالاك ولا كتر وهو عندنا

والانثى 7 او 6 سنوات والانثى تكبر لكن الذكر مايكبرش حتى ولو كبر على 10 او 15 سنة هادا واش لاحظت

المهم درتلك حصة وثائقية هههه، وراني شفت البيض تاعهم اصلا هي تجيب بيض كل جوان ههه راني حافظتلها هه ،مرة صلحولها وجابت 3 حسب واش نشفى بصح ماتو مساكن

ومن هاداك النهار تجيب بيض بصح مايصلحش يجيو 6 بيضات فارغين للاسف عاينوها المغبونة هههه

شكرا خويا حكيم على كرم المرور اواه لازم نحكم لساني وليت نهدر بزاف :p

تحياتي

هههههههه عجبتني اووو لالا ههه ربي يهديك شبعت ضحك حتى قاتلي ختي واش بيه وجهك حمار هههههههههه هيه مربية السلاحف والقطط، القطط مالقيتهمش غير واحد المشاغب بقى لاصق في جنابي ماخلانيش نصور في عقلي حتى حكمتلو بعض الصورهاو ليك المشاغب تاع الدار قريب طيحني لاصق في جنابي -_-ايييه الذكر هاداك راهو اسرع من الفهد نعود نجري باه مايلحقنيش سريييع بزاف تاني حتى نشك فيه ماش سلحفاة ههههوهادو زوج سلاحف ماربيناهمش من الصغر لقاهم بابا برا جابهم للدار ربيناهم ووالفو بينا، الذكر عندو 10 سنين بالاك ولا كتر وهو عندناوالانثى 7 او 6 سنوات والانثى تكبر لكن الذكر مايكبرش حتى ولو كبر على 10 او 15 سنة هادا واش لاحظتالمهم درتلك حصة وثائقية هههه، وراني شفت البيض تاعهم اصلا هي تجيب بيض كل جوان ههه راني حافظتلها هه ،مرة صلحولها وجابت 3 حسب واش نشفى بصح ماتو مساكنومن هاداك النهار تجيب بيض بصح مايصلحش يجيو 6 بيضات فارغين للاسف عاينوها المغبونة ههههشكرا خويا حكيم على كرم المرور اواه لازم نحكم لساني وليت نهدر بزاف :pتحياتي إضغط للتوسيع...

الخطرة الجاية لازم نصورلك عندي 3 قطط صغيرين

وعندي قطةالام نتاعهم والاب نتاعهم راهو خدام مايجيش غير ساعات برك

هاكي تعرفي الخدمة الوطنية خخخ

صراحة راني معول نشري همستر ونربيه كحيوان اليف ههه

نربيه في الاقامة ونديه للام نتاعي علابالي تخرجني من الدار

ههه مالا السلاحف راهم عشرة ماشاء الله 10 سنين

اخاه راهم يعرفك كثر مني هيا ربي يزيد يطول في عمرك باش يشوفو هوما الاولاد نتاعك

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