صُور من التقاطِي 2 {سلاحفي ^^}

لؤلؤة قسنطينة
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
السلام عليكم ناس اللمة الكرام ان شاء الله احوالكم بخير
علابالي رايحة نهبلكم بالصور تاعي لكن هاد الصور تم التقاطها مع صور النباتات ولكن قررت نوضعهم في موضوعين منفصلين
المهم خونا حكيم ماخلانيش نمس القطط تاعو -_- مالا حتى انا جبت حيواناتي ومانخليهش يمسهم ههههه
جبتلكم اليوم صور تاع السلاحف تاوعي ربي يحفظهم
نخليكم مع الصور
عندي سلحفاة صغيرة وهي الذكر هاهي ليكم
هنا راهو مخبي وجهو راهو طايح في الماكلة السلاطة كامل خلصها ههه
بصح هكاك وحكمتلو صورة حصرية وماخليتوش حتى يمسح فمو هههه
قالكم علاه تشوفو معايا ماتخليوش العبد ياكل في عقلو ههه
وهادي السلحفاة الكبيرة ولي هي الانثى
راهي مشنفة طول ماعطاتليش الوجه ههه
ولدرجة هبلتها رقدت مسكينة هههه
نتمنى الصور يعجبوكم بصح شوفو ربي سبحانو واش يخلق
يعني ماراهيش صور محترفة ولكن تبينلنا عظمة الخالق
لا إله إلا الله محمد رسول الله
تحياتي